Tình duyên 12 con giáp ngày 7/1/2022: Tý bình yên, Thìn cô đơn, Thân không suôn sẻ

Ngày Thủy sinh Mộc bù lại vận trình ngày hôm nay cho con giáp này những bình yên trong chuyện tình duyên . Bạn luôn có sự động viên, cổ vũ kịp thời từ nửa kia trong những thời khắc khó khăn nhất, bạn vô cùng cảm kích vì điều đó và càng thêm trân trọng tình yêu của cả hai hơn.

Mộc Thổ xung khắc cho thấy bạn sẽ gặp chút phiền muộn trong chuyện tình cảm. Trong khi cảm xúc của bạn ngày một thăng hoa và chỉ muốn được ở bên cạnh người ấy thì đối phương hiện tại lại có chút lạnh lùng, thờ ơ và không mấy bận tâm đến chuyện hai người.

Ngày Thủy sinh Mộc bù lại vận trình ngày hôm nay cho con giáp này những bình yên trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Các mối quan hệ xã giao hài hòa mang lại cho bạn sự lạc quan, tin yêu cuộc sống nhờ đó chuyện tình cảm của bạn cũng tốt đẹp hơn. Người độc thân đừng quá kén chọn, hãy mở lòng ra bạn sẽ nhất định chọn được người phù hợp. Hãy cho đối phương cơ hội thể hiện tình cảm với bạn.

Tuổi Mão

Trong chuyện tình cảm, những bạn tuổi Mão còn đang độc thân sẽ rất khó xử khi đối mặt với sự theo đuổi của những người quen biết. Đó có thể là một người bạn học cũ, đồng nghiệp cũ mà bạn rất ngại khi mà phải từ chối thẳng thừng và dứt khoát được. Một phần vì bạn rất sợ làm họ phải chịu thương tổn.

Tuổi Thìn

Vì chủ nghĩa cá nhân mạnh mẽ do Thiên Ấn tọa mạng nên người tuổi Thìn có phương diện tình cảm thì không được thuận lợi mà mang phần cô đơn hiu quạnh. Có lẽ bạn đang quá tập trung vào sự nghiệp của mình mà bỏ quên việc quan tâm đến những người luôn đợi mình ở nhà.

Tuổi Tỵ

Cục diện Kim Hỏa xung khắc cho thấy những mâu thuẫn, xung đột trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia của mình. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn và học cách bao dung cho những khuyết điểm đối phương, đừng chê bai khiến đối phương tự ti.

Chuyện tình cảm người tuổi Mùi dù hiện tại không xuất hiện biến cố lớn, vẫn duy trì mức bình ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Khi giao tiếp với người khác giới bạn thường chỉ quan sát sắc mặt đối phương. Những người này thường chỉ đoán mò thái độ đối phương, lắng nghe dò xét họ nhiều hơn là mở lòng tìm hiểu. Điều này là trở ngại lớn trên con đường tìm kiếm chân ái của bạn. Với người có nửa kia bạn thực tâm sâu bên trong vẫn đang hoài nghi về mối nhân duyên này.

Tuổi Mùi

Chuyện tình cảm người tuổi Mùi dù hiện tại không xuất hiện biến cố lớn, vẫn duy trì mức bình ổn. Có điều, tình cảm vợ chồng ngày càng có xu hướng phai nhạt, cần dành thời gian để “hâm nóng tình yêu”, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn. Người độc thân nên tăng cường giao lưu, kết bạn mới mong nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp của mình.

Tuổi Thân

Chuyện tình cảm của bạn hôm nay không hề suôn sẻ. Nếu là người đã có gia đình, có thể bạn đang ép buộc đối phương sống với đúng khuôn mẫu của mình. Điều này vô tình sẽ khiến cuộc sống vợ chồng tồn tại nhiều khúc mắc, căng thẳng, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Tuổi Dậu

Đường tình duyên của những chú gà hôm nay khá hanh thông. Đào hoa khởi sắc, đôi bên dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Ngày đông giá lạnh quả đúng là lúc mà người ta xích lại gần nhau hơn.

Vận trình tình cảm của con giáp này hôm nay không được như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tình cảm của con giáp này hôm nay không được như ý. Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng bạn đã bị tổn thương lòng tự trọng rất nhiều vì những lời đối phương nói ra. Một khi chịu sự tổn thương sâu sắc, tình cảm chẳng thể mặn nồng như thuở ban đầu.

Tuổi Hợi

Người độc thân buồn tủi khi mà tình cảm của mình chẳng được người ấy nhận ra. Bạn cứ lặng lẽ đi theo sau người ấy, mong chờ một lần người ấy quay đầu nhìn lại mà dường như mong ước ấy quá xa xôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.