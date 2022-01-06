Tình duyên 12 con giáp ngày 7/1/2022: Tý bình yên, Thìn cô đơn, Thân không suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 06/01/2022 23:12

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 7/1/2022 cho thấy, tuy chỉ mới bắt đầu năm 2022 nhưng vận trình tình cảm của mọi người không có nhiều thuận lợi.

Tuổi Tý

Ngày Thủy sinh Mộc bù lại vận trình ngày hôm nay cho con giáp này những bình yên trong chuyện tình duyên. Bạn luôn có sự động viên, cổ vũ kịp thời từ nửa kia trong những thời khắc khó khăn nhất, bạn vô cùng cảm kích vì điều đó và càng thêm trân trọng tình yêu của cả hai hơn.

Tuổi Sửu

Mộc Thổ xung khắc cho thấy bạn sẽ gặp chút phiền muộn trong chuyện tình cảm. Trong khi cảm xúc của bạn ngày một thăng hoa và chỉ muốn được ở bên cạnh người ấy thì đối phương hiện tại lại có chút lạnh lùng, thờ ơ và không mấy bận tâm đến chuyện hai người.

tinh duyen 1
Ngày Thủy sinh Mộc bù lại vận trình ngày hôm nay cho con giáp này những bình yên trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Các mối quan hệ xã giao hài hòa mang lại cho bạn sự lạc quan, tin yêu cuộc sống nhờ đó chuyện tình cảm của bạn cũng tốt đẹp hơn. Người độc thân đừng quá kén chọn, hãy mở lòng ra bạn sẽ nhất định chọn được người phù hợp. Hãy cho đối phương cơ hội thể hiện tình cảm với bạn.

Tuổi Mão

Trong chuyện tình cảm, những bạn tuổi Mão còn đang độc thân sẽ rất khó xử khi đối mặt với sự theo đuổi của những người quen biết. Đó có thể là một người bạn học cũ, đồng nghiệp cũ mà bạn rất ngại khi mà phải từ chối thẳng thừng và dứt khoát được. Một phần vì bạn rất sợ làm họ phải chịu thương tổn.

Tuổi Thìn

Vì chủ nghĩa cá nhân mạnh mẽ do Thiên Ấn tọa mạng nên người tuổi Thìn có phương diện tình cảm thì không được thuận lợi mà mang phần cô đơn hiu quạnh. Có lẽ bạn đang quá tập trung vào sự nghiệp của mình mà bỏ quên việc quan tâm đến những người luôn đợi mình ở nhà.

Tuổi Tỵ

Cục diện Kim Hỏa xung khắc cho thấy những mâu thuẫn, xung đột trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia của mình. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn và học cách bao dung cho những khuyết điểm đối phương, đừng chê bai khiến đối phương tự ti.

tinh duyen 2
Chuyện tình cảm người tuổi Mùi dù hiện tại không xuất hiện biến cố lớn, vẫn duy trì mức bình ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Khi giao tiếp với người khác giới bạn thường chỉ quan sát sắc mặt đối phương. Những người này thường chỉ đoán mò thái độ đối phương, lắng nghe dò xét họ nhiều hơn là mở lòng tìm hiểu. Điều này là trở ngại lớn trên con đường tìm kiếm chân ái của bạn. Với người có nửa kia bạn thực tâm sâu bên trong vẫn đang hoài nghi về mối nhân duyên này.

Tuổi Mùi

Chuyện tình cảm người tuổi Mùi dù hiện tại không xuất hiện biến cố lớn, vẫn duy trì mức bình ổn. Có điều, tình cảm vợ chồng ngày càng có xu hướng phai nhạt, cần dành thời gian để “hâm nóng tình yêu”, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn. Người độc thân nên tăng cường giao lưu, kết bạn mới mong nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp của mình.

Tuổi Thân

Chuyện tình cảm của bạn hôm nay không hề suôn sẻ. Nếu là người đã có gia đình, có thể bạn đang ép buộc đối phương sống với đúng khuôn mẫu của mình. Điều này vô tình sẽ khiến cuộc sống vợ chồng tồn tại nhiều khúc mắc, căng thẳng, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Tuổi Dậu

Đường tình duyên của những chú gà hôm nay khá hanh thông. Đào hoa khởi sắc, đôi bên dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Ngày đông giá lạnh quả đúng là lúc mà người ta xích lại gần nhau hơn.

tinh duyen 3
Vận trình tình cảm của con giáp này hôm nay không được như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tình cảm của con giáp này hôm nay không được như ý. Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng bạn đã bị tổn thương lòng tự trọng rất nhiều vì những lời đối phương nói ra. Một khi chịu sự tổn thương sâu sắc, tình cảm chẳng thể mặn nồng như thuở ban đầu.

Tuổi Hợi

Người độc thân buồn tủi khi mà tình cảm của mình chẳng được người ấy nhận ra. Bạn cứ lặng lẽ đi theo sau người ấy, mong chờ một lần người ấy quay đầu nhìn lại mà dường như mong ước ấy quá xa xôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sức khỏe 12 con giáp ngày 5/1/2022: Ngọ cần tĩnh dưỡng, Tuất tránh suy nghĩ tiêu cực

Sức khỏe 12 con giáp ngày 5/1/2022: Ngọ cần tĩnh dưỡng, Tuất tránh suy nghĩ tiêu cực

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp ngày 5/1/2022 cho thấy, sức khỏe là tiền đề cho mọi lĩnh vực cuộc sống, nên nhớ rõ trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào thì đều cần bảo quản tốt sức khỏe của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Tình duyên 12 con giáp tử vi ngày 7/1/2022 tử vi hôm nay tử vi ngày mới tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 37 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm