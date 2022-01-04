Tình duyên 12 con giáp ngày 5/1/2022: Tý thiếu khéo léo, Mão tìm được ý trung nhân

Tâm linh - Tử vi 04/01/2022 23:10

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 5/1/2022 cho thấy, vận trình tình cảm của mọi con giáp hôm nay đều không có gì quá gian truân, tốt nhất là biết tiết chế cảm xúc của mình và đợi thời cơ thích hợp thì nhân duyên sẽ tự nhiên có.

Tuổi Tý

Tuổi Tý bởi vì không tiết chế tốt cảm xúc của mình, lại có hành động cư xử thiếu khôn khéo nên dễ gây tổn thương cho những người bên cạnh mình. Người độc thân sẽ khó tìm được người phù hợp nếu không thay đổi tính cách này.

Tuổi Sửu

Do tác động của cục diện Sửu Mùi tương hại nên đường tình duyên của con giáp này gặp nhiều điềm không may. Người tuổi Sửu thiếu tỉnh táo, sáng suốt nên dễ nhìn lầm người, kết quả là tự chuốc muộn phiền vào mình.

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Do tác động của cục diện Sửu Mùi tương hại nên đường tình duyên của con giáp này gặp nhiều điềm không may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tình cảm không được như ý muốn. Ngũ hành tương xung khiến người tuổi Dần đứng trước nguy cơ đổ vỡ tình cảm. Dù đã nỗ lực hàn hắn mối quan hệ này nhưng khó có thể trở lại như ban đầu.

Tuổi Mão

May mắn nhờ có tam hợp với địa chi ngày nên con giáp này có một ngày hạnh phúc, ấm êm bên cạnh nửa kia của mình. Người độc thân mau chóng tìm được một nửa của mình sưởi ấm trái tim lạnh giá trong những ngày đông về.

Tuổi Thìn

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ xuất hiện nên đường tình duyên không lận đận vất vả như công việc. Mối quan hệ giữa con giáp này và bạn bè rất hài hòa, có những người bạn đáng tin cậy. Người đang yêu được đền đáp lại tình cảm xứng đáng, dù chưa tính đến chuyện trăm năm nhưng vẫn tiến triển tốt đẹp.

Tuổi Tỵ

Hai hành Hỏa tương hòa giúp vận tình cảm theo như ý tuổi Tỵ mong đợi. Bạn cần một gia đình êm ấm và tình yêu bền lâu, những thứ đó bạn đang nắm giữ trong tay rồi. Gần đây người nào đang cô đơn nên nhờ bạn bè mai mối sẽ uy tín hơn là bạn tự đi tìm, nguy cơ đổ vỡ khá cao.

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Cục diện ngũ hành 2 hành Hỏa tương hòa nên không gây biến động cho đường tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện ngũ hành 2 hành Hỏa tương hòa nên không gây biến động cho đường tình cảm. Được sự chấp thuận của hai bên gia đình, các đôi yêu lâu hãy chuẩn bị tinh thần về chung nhà ngay trong khoảng thời gian tới đây đi nhé. Chuyện tình cảm của các cặp đôi đang tán tỉnh nhau chuyển biến vô cùng tích cực.

Tuổi Mùi

Kiếp tài ở mệnh thì anh em trong nhà không hòa thuận, thường xuyên cãi nhau nhưng thực ra vẫn rất thương yêu đùm bọc nhau. Đường tình duyên yêu đương u ám cũng khiến cho con giáp này có thêm nhiều nỗi buồn phiền trong ngày.

Tuổi Thân

Về phương diện tình cảm, ngũ hành xung khắc cho thấy mối quan hệ của con giáp này và nửa kia đang gặp rắc rối, cho dù hai người lên kế hoạch đi chơi hôm nay cũng đã bị hủy bỏ giữa chừng. Con giáp này dễ có xu hướng giận dỗi, hờn ghen trong ngày này.

Tuổi Dậu

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dậu dễ gặp được nhân duyên như ý khi giao lưu, gặp gỡ bạn bè. Hãy mở lòng mình để cả hai có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Trong khi đó, những cặp đôi cũng càng ngày càng tìm thấy nhiều điểm chung.

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Trong ngày Hỏa Thủy xung khắc, chuyện tình cảm của tuổi Tuất có nhiều xáo trộn, khó yên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày Hỏa Thủy xung khắc, chuyện tình cảm của tuổi Tuất có nhiều xáo trộn, khó yên, đó được xem là thử thách cần thiết trong mối quan hệ của cặp đôi. Nếu còn yêu thì hai người sẽ bền chặt hơn, nếu không thì đây là lúc để dừng lại

Tuổi Hợi

Hỏa Thổ tương sinh là cơ hội để con giáp này và một nửa của mình gia tăng sự gắn kết. Tuổi Hợi luôn có sự động viên, cổ vũ kịp thời từ nửa kia trong những thời khắc khó khăn nhất, con giáp này vô cùng cảm kích vì điều đó và càng thêm trân trọng tình yêu của cả hai hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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