Tình duyên 12 con giáp ngày 4/1/2022: Tý hờn ghen vô cớ, Thìn vẫn chưa muốn yêu ai

Những hờn ghen vô cớ của người tuổi Tý là tác nhân gây cản trở tình duyên của bản mệnh và người ấy trong ngày hôm nay. Người độc thân càng nuôi hi vọng nhiều thì càng dễ bị thất vọng trong ngày này khi bạn nhận ra hai người không hòa hợp, không thể tiến xa trong tình cảm.

Thổ khí vượng còn khiến tâm tính con giáp này trở nên ương bướng, cứng nhắc. Đó là lý do dẫn đến những bất đồng quan điểm trong mối quan hệ của bạn và nửa kia. Ai cũng cho rằng mình là bên thiệt thòi hơn và đòi hỏi đối phương nhiều hơn nữa, không ai chịu đặt bản thân vào vị trí người kia để suy nghĩ.

Một ngày khá lãng mạn dành cho người tuổi Dần khi có Tam Hợp che chở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Một ngày khá lãng mạn dành cho người tuổi Dần khi có Tam Hợp che chở, tuy nhiên những cảm xúc này có thể sớm tan biến khi đối tác của bạn làm một điều gì đó hơi sai lỗi, khiến cho mâu thuẫn của cả hai bắt đầu xuất hiện. Thế nên khi mọi thứ còn đang tốt đẹp thì hãy tận hưởng trọn vẹn chúng nhé.

Tuổi Mão

Cục diện Tam Hợp xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Mão giúp đường tình duyên của bản mệnh khởi sắc rực rỡ. Con giáp này nhận được sự yêu thương và chiều chuộng chân thành từ nửa kia nên mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, mâu thuẫn lớn đến đâu cũng được hóa giải.

Tuổi Thìn

Người độc thân chưa cảm thấy thực sự yên tâm và sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhiều vấn đề gây trở ngại, khiến cho con giáp này cảm thấy hoang mang vì bản thân chưa đủ mạnh mẽ để chịu đựng những sóng gió có thể xảy ra một lần nữa. Bạn rất sợ những sai lầm trong quá khứ sẽ tiếp tục lặp lại.

Tuổi Tỵ

Hỏa sinh Thổ bù đắp cho con giáp này những tín hiệu tích cực trong chuyện tình cảm. Bạn sẽ được tận hưởng những giây phút ấm áp bên những người thân yêu của mình. Tình cảm giữa bạn và đối phương ngày càng thắm thiết hơn, gia đình êm ấm chính là động lực để Tỵ cố gắng và phấn đấu nhiều hơn nữa.

Tam Hợp xuất hiện giúp cho hôm nay mặt tình cảm của con giáp tuổi Ngọ lại có nhiều thay đổi thú vị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp xuất hiện giúp cho hôm nay mặt tình cảm của con giáp tuổi Ngọ lại có nhiều thay đổi thú vị. Có thể, những ai đang độc thân sẽ cảm thấy bị thu hút bởi những đối tượng thông minh, sắc sảo hoặc có quan điểm khác với bạn.

Tuổi Mùi

Ngày này ngũ hành tương sinh cũng giúp giải quyết kha khá những rắc rối trong mối quan hệ tình cảm của con giáp này. Bạn và nửa kia có cuộc đối thoại thẳng thắn với nhau nên làm rõ được nhiều hiểu lầm trước đó. Sau cơn mưa trời lại sáng, tình yêu vẫn còn rất đong đầy giữa hai bạn.

Tuổi Thân

Kim – Thổ xung khắc cho thấy bạn đang thiếu cảm giác an toàn nên cố gắng kiểm soát một nửa của mình cho dù bạn thực lòng tin tưởng người ấy mới bắt đầu mối quan hệ này. Hãy cho người ấy không gian riêng nhất định rồi người ấy sẽ quay về bên bạn thôi, những gì thuộc về bạn không ai có thể cướp được.

Tuổi Dậu

Tuy không quá lo lắng cho chuyện tình cảm hiện tại nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng có những lúc bạn cảm thấy khá hoang mang nếu bình tĩnh nhìn nhận lại những gì đã và đang có. Hôm nay, có thể một người thân đưa ra lời khuyên xác đáng cho chuyện tình cảm của bạn hiện tại.

Vận trình tình cảm bất ngờ gặp sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tình cảm bất ngờ gặp sóng gió. Những tưởng mối quan hệ yêu đương dần đi vào khuôn khổ, quỹ đạo thì đột nhiên đứt gánh giữa chừng. Sự nhạy cảm của người này cộng với tính khí hay nóng nảy của người kia vốn không thể dung hoà lẫn nhau.

Tuổi Hợi

Những cặp đôi yêu nhau nhận được sự ủng hộ và chúc phúc từ gia đình, bạn bè. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người thầm thương trộm nhớ và may thay đối phương cũng có cảm tình với bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.