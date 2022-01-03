Tháng 12 Âm lịch, 3 con giáp này được CÁT TINH phù trợ, hầu bao rủng rỉnh, tài vận chạm đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 03/01/2022 22:43

Tử vi tháng 12 Âm lịch cho thấy, 3 con giáp này cát tài cát lộc, may mắn vẹn toàn, sự nghiệp hanh thông bất ngờ.

Tuổi Hợi

So với khoảng thời gian đã qua thì vào tháng 12 Âm lịch này sẽ là giai đoạn khá suôn sẻ đối với tài vận của tuổi Hợi. Trời sinh họ vốn là những người có đầy phúc khí và may mắn, tuy nhiên tuổi Hợi cũng không tránh khỏi những lúc phiền não về tiền bạc, không phải vì họ thiếu thốn nhưng có những thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát khiến tuổi Hợi rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, trước khi bước sang năm mới, tài vận của tuổi Hợi bất ngờ thay đổi, có khả năng họ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp và lấy lại những gì đã mất. Ngoài ra, nếu biết nắm bắt đúng thời cơ lần này thì có thể sẽ được tận hưởng một cuộc đời giàu sụ và có địa vị trong xã hội. Nhìn chung, mọi thứ không tốt đẹp sẽ được giải quyết ổn thỏa vào tháng 12 Âm lịch này. Những ai tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự may mắn bất ngờ đang chờ bạn nhé!

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So với khoảng thời gian đã qua thì vào tháng 12 Âm lịch này sẽ là giai đoạn khá suôn sẻ đối với tài vận của tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân hiền lành, chăm chỉ và luôn cố gắng nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống. Người tuổi Thân tuy không xuất thân trong gia đình giàu có sung túc nhưng nhờ sự phấn đấu không ngừng, họ có thể tự tạo sự giàu có cho bản thân mình. Trong cuộc sống này, tuổi Thân vốn thông minh, biết nắm bắt cơ hội tốt để thay đổi cuộc đời mình.

Tử vi học có nói, vào tháng 12 Âm lịch này, tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần khổ tận cam lai, sẽ sớm gặp được vận may và đổi đời. Cụ thể, tuổi Thân sẽ tìm được cơ hội tốt để xây dựng sự nghiệp, ngoài ra tuổi Thân còn có thần tài phù trợ, đủ để họ tích góp và chuẩn bị một cuộc sống sung túc vào trước Tết Canh Tý.

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Đặc biệt từ tháng 12 Âm lịch này trở đi, tuổi Mùi làm gì cũng có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đa số những người tuổi Mùi đều không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ lại có khí chất trở thành ông hoàng, bà hậu. Tử vi học có nói, trong tháng 12 Âm lịch, tuổi Mùi được xem là "heo vàng" may mắn, vận may của họ sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, không những thế còn thành công ngoài mong đợi.

Bên cạnh đó, tuổi Mùi trong năm mới có khả năng giúp gia đình thăng hoa rực rỡ, đem về nhà nhiều tài lộc và may mắn. Đặc biệt từ tháng 12 Âm lịch này trở đi, tuổi Mùi làm gì cũng có quý nhân phù trợ, sau một tháng tài vận lại tăng thêm một bậc, nếu giữ vững phong độ hiện tại thì có khả năng trở thành đại gia trong năm nay, hơn nữa cuộc sống mỹ mãn đang chờ phía trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệp

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