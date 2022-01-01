Công danh sự nghiệp 12 con giáp tháng 1/2022: Mão gặp nhiều vấn đề, Dậu vô cùng thuận lợi

Tử vi tháng 1/2021 dự báo tuổi Tý trở nên vất vả, bề bộn hơn nhiều. May có Nhị Hợp tác động, con giáp này có thể phân chia được nội dung công việc rõ ràng, vẫn có thể sắp xếp và thực hiện ổn thỏa. Thêm vào đó, mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè hòa hợp cũng giúp bản mệnh có những ngày đi làm tràn ngập niềm vui và động lực.

Tuổi Sửu là một người làm việc cực kỳ chắc chắn và có trách nhiệm. Tuy nhiên, mọi việc có dấu hiệu trì trệ. Một phần cũng là vì con giáp này làm việc quá an toàn, không dám thử thách bản thân, luôn chần chừ khi đứng trước những thách thức nên bản mệnh thường để vuột mất thời cơ phù hợp với mình trong sự nghiệp .

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dần khá trầm lắng trong khoảng thời gian cuối năm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dần khá trầm lắng trong khoảng thời gian cuối năm này. Con giáp này không thực sự tập trung cho công việc, ngược lại thường xuyên có những suy nghĩ đa sầu đa cảm, đôi khi suy nghĩ quá nhiều lại thành ra lo lắng không đâu, không dám chấp nhận thử thách.

Tuổi Mão

Tháng 1/2021, tuổi Mão phải đối diện với nhiều vấn đề không như ý xảy ra trong công việc của mình. Do đó, con giáp này cần chuẩn bị tâm lý vững vàng, luôn bình tĩnh, suy nghĩ tích cực khi giải quyết vấn đề, tránh để những hành động nông nổi, nóng vội của mình gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cá nhân, để kẻ tiểu nhân thừa cơ lợi dụng.

Tuổi Thìn

Dưới tác động tích cực của Tam Hội, sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá thuận lợi. Thậm chí một số người còn được quý nhân giúp sức, chạm tay vào những cơ hội khẳng định bản thân, khẳng định vị thế. Hãy chủ động nhận thêm những nhiệm vụ khó, rồi bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Có điều cần phải lưu ý, dù thành công đến đâu, bạn cũng chớ nên tỏ vẻ kiêu ngạo, coi thường người khác.

Tuổi Tỵ

Thời điểm này, các mối quan hệ xã giao có dấu hiệu xấu đi, bạn dễ bị kẻ tiểu nhân ngầm tìm cách ám hại, khiến thị phi liên tiếp xuất hiện, lại thêm công việc vất vả, bạn phải gánh vác công việc cho nhiều người nhưng chưa chắc đã được báo đáp tương xứng. Cần cẩn trọng kẻo làm sai, bạn sẽ lại bị phạt.

Dưới tác động tích cực của Tam Hội, sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tháng 1/2022 cho thấy, dù bạn là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, cốt là bạn chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc, ôn tập. Hơn nữa, thời điểm này các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng sẽ đem lại cho bạn nhiều sự trợ giúp đáng kể. Điều con giáp này cần phải chú ý chính là thay đổi bản tính “cả thèm chóng chán” của mình, tránh hăng hái lúc đầu rồi lại bỏ dở giữa

Tuổi Mùi

Bạn luôn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình khi làm việc, đồng thời tâm lý tích cực cũng giúp bạn chịu được khó khăn, vất vả, sẵn sàng cố gắng hết sức để đạt được thành công. Sự chăm chỉ, cần cù sẽ giúp bạn khẳng định được vị thế, nhận được sự tôn trọng và nể phục của mọi người xung quanh. Lại thêm việc giao tiếp giỏi, bạn có thể nhanh chóng mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác của mình.

Tuổi Thân

Tử vi tháng 1/2022 cho hay trong công việc, tuổi Thân đạt được nhiều lợi thế lớn, một vài khó khăn trước đây được tháo gỡ kịp thời. Con giáp này nhanh chóng tìm ra giải pháp. Dù khối lượng công việc cuối năm khá lớn nhưng bản mệnh biết cách phân chia mức độ ưu tiên cho từng hạng mục và thực hiện tuần tự.

Tuổi Dậu

Được tam hợp hỗ trợ, con giáp này sẽ trở nên rất hoạt bát, năng nổ trong các hoạt động tập thể. Sự nhiệt tình chính là yếu tố nổi bật nhất trong công việc của bản mệnh trong tháng này. Điều đó cũng sẽ góp phần tạo thuận lợi để tuổi Dậu thực hiện thành công kế hoạch của mình.

Được tam hợp hỗ trợ, con giáp này sẽ trở nên rất hoạt bát, năng nổ trong các hoạt động tập thể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tháng 1/2022 của 12 con giáp nói rằng công việc dồn ứ cuối năm gây ra cho tuổi Tuất nhiều áp lực, tinh thần cũng không mấy hăng hái để cống hiến nên chất lượng và hiệu suất khó đảm bảo. Bản mệnh còn dễ nảy sinh tính đố kỵ, hành động hồ đồ không màng hậu quả, và chỉ khiến mình thiệt thân. Tài lộc tháng mới này của bản mệnh giữ ở mức bình ổn, có thu nhập ổn định đồng ra đồng vào nên không cần phải quá lo nghĩ về kinh tế.

Tuổi Hợi

Tháng 1/2022 là thời điểm có được sự ủng hộ của vận khí, tuổi Hợi có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống. Làm việc quyết đoán, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình chính là yếu tố giúp tiến đến thành công nhanh hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.