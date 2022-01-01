Tử vi ngày 1/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này gặp nạn tiểu nhân, hao tài tốn của, xui xẻo đủ đường vì bị Kiếp Tài báo mệnh, Tương Hại hoành hành.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 1/1/2022 hôm nay, tuổi Dần nên tránh xa những chuyện thị phi. Nếu để bản thân vướng vào chuyện chia bè kết phái hay tranh lợi đoạt tài thì chẳng mấy chốc rắc rối sẽ bủa vây lấy con giáp này.

Đây là lúc con giáp này cần tập trung toàn lực vào công việc của mình, đừng để những chuyện ngoài lề khiến mình bị xao lãng. Những kẻ tiểu nhân chỉ chờ khi bản mệnh mắc sai lầm là lập tức tìm cách hạ bệ bản mệnh đó.

Đây là lúc con giáp này cần tập trung toàn lực vào công việc của mình, đừng để những chuyện ngoài lề khiến mình bị xao lãng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ gặp hung tinh Kiếp Tài nên nguy cơ mất tiền hiển lộ khá rõ. Hôm nay bản mệnh tiền kiếm được chưa thấy đâu nhưng đã thấy báo lỗ về. Các khoản đầu tư mà con giáp này dồn tiền vào chẳng hề có chút hy vọng gì cả, mọi thứ như muối bỏ biển.

Điềm báo còn cho thấy bạn dễ đụng độ tiểu nhân nên đủ mọi rắc rối bủa vây. Kẻ đó có thể đã dùng chiêu trò, mưu mẹo mà lừa gạt tiền bạc của bạn một cách chóng vánh. Chỉ một phút thiếu tỉnh táo, bị lòng tham che mắt thôi là những chú Rắn đánh mất công sức mình cố gắng bấy lâu nay.

Tuất dễ vướng phải tranh cãi, đấu khẩu với người khác do lời ăn tiếng nói không thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Tuất dễ vướng phải tranh cãi, đấu khẩu với người khác do lời ăn tiếng nói không thuận. Hai bên không hợp nhau nên rất dễ thành hiềm khích lớn, tốt nhất bạn nên chủ động nhún nhường một chút, đừng cố chấp mà chuốc phiền phức vào người.

Điềm bảo có hoạ tiểu nhân đeo bám, tuổi Tuất cần phải hết sức thận trọng trong các mối quan hệ xã giao. Ngoài ra, con giáp này chở nên để cao tính sĩ diện mà không coi trọng góp ý, sự giúp đỡ của người khác trong những lúc khó khăn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 1/1/2022: Dần trôi chảy, Mùi nhận được đền đáp Tử vi về công danh sự nghiệp 12 con giáp cho thấy, công việc năm mới dù cho có nặng nề hay thong thả, mọi người cũng nên cố gắng hết mình vì một năm mới sung túc và ấm no.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kiep-tai-bao-menh-tuong-hai-hoanh-hanh-3-con-giap-nay-ngay-1-1-2022-gap-nan-tieu-nhan-hao-tai-ton-cua-xui-xeo-du-duong-444012.html