Kiếp Tài báo mệnh, Tương Hại hoành hành, 3 con giáp này ngày 1/1/2022 gặp nạn tiểu nhân, hao tài tốn của, xui xẻo đủ đường

Tâm linh - Tử vi 01/01/2022 01:32

Tử vi ngày 1/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này gặp nạn tiểu nhân, hao tài tốn của, xui xẻo đủ đường vì bị Kiếp Tài báo mệnh, Tương Hại hoành hành.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 1/1/2022 hôm nay, tuổi Dần nên tránh xa những chuyện thị phi. Nếu để bản thân vướng vào chuyện chia bè kết phái hay tranh lợi đoạt tài thì chẳng mấy chốc rắc rối sẽ bủa vây lấy con giáp này.

Đây là lúc con giáp này cần tập trung toàn lực vào công việc của mình, đừng để những chuyện ngoài lề khiến mình bị xao lãng. Những kẻ tiểu nhân chỉ chờ khi bản mệnh mắc sai lầm là lập tức tìm cách hạ bệ bản mệnh đó.

1/1/2022 1
Đây là lúc con giáp này cần tập trung toàn lực vào công việc của mình, đừng để những chuyện ngoài lề khiến mình bị xao lãng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ gặp hung tinh Kiếp Tài nên nguy cơ mất tiền hiển lộ khá rõ. Hôm nay bản mệnh tiền kiếm được chưa thấy đâu nhưng đã thấy báo lỗ về. Các khoản đầu tư mà con giáp này dồn tiền vào chẳng hề có chút hy vọng gì cả, mọi thứ như muối bỏ biển.

Điềm báo còn cho thấy bạn dễ đụng độ tiểu nhân nên đủ mọi rắc rối bủa vây. Kẻ đó có thể đã dùng chiêu trò, mưu mẹo mà lừa gạt tiền bạc của bạn một cách chóng vánh. Chỉ một phút thiếu tỉnh táo, bị lòng tham che mắt thôi là những chú Rắn đánh mất công sức mình cố gắng bấy lâu nay.

1/1/2022 2
Tuất dễ vướng phải tranh cãi, đấu khẩu với người khác do lời ăn tiếng nói không thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Tuất dễ vướng phải tranh cãi, đấu khẩu với người khác do lời ăn tiếng nói không thuận. Hai bên không hợp nhau nên rất dễ thành hiềm khích lớn, tốt nhất bạn nên chủ động nhún nhường một chút, đừng cố chấp mà chuốc phiền phức vào người.

Điềm bảo có hoạ tiểu nhân đeo bám, tuổi Tuất cần phải hết sức thận trọng trong các mối quan hệ xã giao. Ngoài ra, con giáp này chở nên để cao tính sĩ diện mà không coi trọng góp ý, sự giúp đỡ của người khác trong những lúc khó khăn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 1/1/2022: Dần trôi chảy, Mùi nhận được đền đáp

Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 1/1/2022: Dần trôi chảy, Mùi nhận được đền đáp

Tử vi về công danh sự nghiệp 12 con giáp cho thấy, công việc năm mới dù cho có nặng nề hay thong thả, mọi người cũng nên cố gắng hết mình vì một năm mới sung túc và ấm no.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi ngày 1/1/2022 tử vi hôm nay tử vi 2022 tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 30 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 30 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'