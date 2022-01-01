Tình duyên 12 con giáp ngày 1/1/2022: Sửu kém sắc, Thìn may mắn và rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 01/01/2022 01:00

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 1/1/2022 cho thấy, khởi đầu một năm mới, hãy cùng nhau chào đón những tình yêu mới nhé những con giáp độc thân!

Tuổi Tý

Ngày tự hình càng chất chứa thêm trong lòng người tuổi Dần những nỗi lo, nỗi day dứt không yên. Và như một điều tất yếu, sự nóng giận và cáu gắt vô cớ của bản mệnh càng khiến đối phương cảm thấy tổn thương và không được xem trọng.

Tuổi Sửu

Vận trình tình duyên của Sửu lại có phần kém sắc, có lẽ con giáp này sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong dịp nghỉ lễ này. Vì một vài mâu thuẫn ý kiến mà khiến tình cảm vợ chồng mới đó hòa thuận nay đã tranh cãi với nhau. Bạn cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mối quan hệ của tuổi Dần với nửa kia vốn chẳng thể đi tới đâu khi một trong hai người đã không còn nhiều mặn nồng với tình cảm này. Các cặp đôi thưởng này sinh mâu thuẫn, bất đồng quan điểm vì không tìm được tiếng nói đồng điệu.

Tuổi Mão

Tam Hợp xuất hiện là lúc mà con giáp tuổi Mão có thể dũng cảm nói lời yêu với người mà bạn thầm thương trộm nhớ. Với những ai đang có đối tượng phù hợp thì nên bật đèn xanh cho đối tượng ấy để họ hiểu nỗi lòng của bạn. Những cặp đôi đang yêu có thể bàn tính tới việc kết hôn trong năm nay.

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thìn rất rực rỡ với sự che chở của Tam Hợp, rất tốt cho những cặp đôi mới yêu khi có nhiều thời gian ở bên nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Người độc thân may mắn nhận được tín hiệu tốt từ người mà bạn thầm thương trộm nhớ.

Tuổi Tỵ

Hỏa sinh Mộc tạo thuận lợi để các cặp vợ chồng xích lại gần nhau hơn sau thời gian bận rộn thiếu vắng sự quan tâm lẫn nhau trước đó. Người độc thân cũng được trao thêm can đảm để chinh phục trái tim người mình thầm mến, dù vậy bạn vẫn nên chủ động hơn mới mong nhanh chóng thành công.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nếu có hiểu nhầm trong tình cảm thì con giáp này cũng đừng lo lắng quá vì mọi việc sẽ sớm sáng tỏ mà thôi. Ngũ hành tương sinh giúp bạn nhanh chóng tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Có lẽ, trong thời gian qua, bạn đã quá nhanh mà không kịp tận hưởng khoảng thời gian quý báu bên những người thân yêu, hôm nay là ngày thích hợp để bù đắp tình cảm.

Tuổi Mùi

Người độc thân không chịu mở lòng mình vì mãi giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm. Trong ngày đầu năm như hôm nay, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, đừng tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

Tuổi Thân

Kim khắc Mộc, chuyện tình cảm không diễn tiến như những gì bạn mong mỏi. Bạn dần nhận ra không phải cứ cố hết sức là có được kết quả, nếu bạn và nửa kia muốn bên nhau thì ngoài nỗ lực của bản thân thì còn phải có duyên phận. Vì thế nếu có bị ai đó từ chối tình cảm thì cũng đừng buồn, có lẽ đối phương không thực sự là một nửa hoàn hảo dành cho bạn.

Tuổi Dậu

Trong hôm nay, mối quan hệ tình cảm của người độc thân đang có dấu hiệu phát triển lên trên mức bạn bè. Nếu cảm thấy bối rối bạn có thể tham khảo ý kiến của người thân, họ có thể định hướng lối đi cho bạn để có thể nhận được tình cảm chân thành, sáng suốt nhất.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cục diện Tam Hợp xuất hiện trong ngày đầu năm mới giúp vận trình tình cảm của tuổi Tuất rất tốt lành. Nhân dịp nghỉ lễ này, bạn nên dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu. Bạn nên nhớ bạn công việc có thể làm cả đời, nhưng những giá trị tinh thần và tình cảm gia đình thiêng liêng sẽ không bao giờ lấy lại được nếu đánh mất.

Tuổi Hợi

Vận trình tình cảm có chút biến động. Mọi sự hiểu lầm, mâu thuẫn đến sau cùng sẽ đều được hoá giải, vì thế mà con giáp này đừng nên quá khắt khe với nửa kia của mình. Người độc thân vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý vì tiêu chuẩn đặt ra khá cao.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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