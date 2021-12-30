Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 31/12/2021: Mão vượt ngoài mong đợi, Tuất nắm bắt được cơ hội hiếm có

Tâm linh - Tử vi 30/12/2021 23:32

Tử vi về công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 31/12/2021 cho thấy, con đường thăng quan tiến chức của mọi người đang trên đà rộng mở, hãy quan sát kỹ để nắm bắt được cơ hội gặt hái được thành công.

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh có đủ năng lực và sự ứng biến linh hoạt trước mọi tình huống có thể xảy đến bất ngờ. Thế nhưng, tính cách cố chấp và bảo thủ lại trở thành rào cản lớn khiến những người này khó chạm tới thành công hơn.

Tuổi Sửu

Nhờ có quý nhân giúp đỡ mà con giáp này gặp nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp tin tưởng ủng hộ, người tuổi Sửu có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

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Nhờ có quý nhân giúp đỡ mà con giáp này gặp nhiều may mắn trên con đường công danh bổng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khá quan. Nếu con giáp này dám mạnh dạn bắt tay vào các lĩnh vực mới thì kết quả thu được sẽ vượt ngoài mong đợi. Ngoài sự hậu thuẫn của gia đình, tuổi Dần còn nhận được sự giúp đỡ lớn từ những người bạn, đồng nghiệp.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra khả quan. Tuổi Mão có nhiều tham vọng trên bước đường công danh nhưng lại chưa có hướng đi đúng đắn. Đây là thời điểm mà những người này định vị tốt bản thân mình, cộng thêm sự dẫn đường chỉ lỗi từ quý nhân mà thu được thành quả vượt ngoài mong đợi.

Tuổi Thìn

Thìn có một ngày cuối năm sự nghiệp tiến triển thuận lợi do được Tam Hội nâng đỡ. Bạn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp nên công việc cũng chẳng còn quá khó khăn như tưởng tượng. Bản mệnh nên tranh thủ hoàn thành nốt các công việc được giao trong ngày hôm nay để có thể được tận hưởng những ngày nghỉ Tết bình yên.

Tuổi Tỵ

Thiên Quan ngáng trở, người tuổi Tỵ không có một ngày làm việc cuối năm dương lịch yên bình. Bạn thường bị cấp trên hoạch họe, gây khó dễ, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn trước đó nhiều. Bạn nên chuẩn bị tinh thần lạc quan để đối diện với những điều không như ý muốn, tránh nóng nảy khiến mọi việc càng thêm khó giải quyết hơn.

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Ở thời điểm cuối năm như hiện tại, bạn cần suy nghĩ chín chắn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ở thời điểm cuối năm như hiện tại, bạn cần suy nghĩ chín chắn hơn. Hãy bình tĩnh để có cái nhìn khách quan về mọi việc, đặc biệt là tìm ra và phát hiện những điểm yếu của mình. Chỉ khi khắc phục được điểm yếu, bạn mới có thể tiến bộ, công việc cũng sẽ tiến triển suôn sẻ hơn.

Tuổi Mùi

Vào ngày cuối năm, bạn chớ vội vàng kí kết hợp tác với người khác. Hãy tìm thời điểm thích hợp hơn trong năm mới. Người cầm đồng tiền trong tay cũng cần tự nhắc nhở bản thân tiết kiệm và cẩn trọng hơn trong lĩnh vực chi tiêu. Trước khi mở hầu bao, bạn hãy xác định rõ mình có bao nhiêu tiền để có thể lựa chọn món đồ cho phù hợp với điều kiện kinh tế.

Tuổi Thân

Con giáp này được trao nhiều cơ hội để kiếm tiền thuận lợi hơn, hoàn thiện các kế hoạch nhằm cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Tuy nhiên, cơ hội đến thuận lợi như vậy cũng kèm theo không ít rủi ro tiềm ẩn. Bản mệnh tốt nhất phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, đừng vội quyết định điều gì khi chưa nắm chắc kết quả.

Tuổi Dậu

Bạn luôn khăng khăng giữ ý kiến của riêng mình, không muốn nghe lời góp ý của bất cứ ai. Không thể phủ nhận bạn có năng lực, nhưng đó không phải là tất cả. Kinh nghiệm thiếu sót được người khác góp ý là quá tốt, nhưng nếu bạn cứ cố chấp phản kháng như giờ thì sẽ sớm bị mọi người xa lánh thôi.

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Có Chính Quan trợ mệnh, công việc của tuổi Tuất hôm nay khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Có Chính Quan trợ mệnh, công việc của tuổi Tuất hôm nay khá tốt. Con giáp này có trách nhiệm với công việc của mình, không để cho người khác phải bận tâm, được cấp trên đánh giá rất cao. Cơ hội này không phải ai cũng có được, thế nên bản mệnh hãy trân trọng nhé.

Tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi phải thận trọng với những việc mình đang làm, cẩn thận có kẻ ném đá giấu tay, cố tình phá hoại công sức mà bản mệnh bỏ ra suốt thời gian qua. Lòng đề phòng là thứ bạn đang thiếu, đừng để những kẻ xấu xa lợi dụng tình cảm, lòng tin của mình mà làm điều sai trái.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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