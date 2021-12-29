Sức khỏe 12 con giáp ngày 30/12/2021: Sửu cần giữ ấm thêm, Tỵ nên thư giãn nhiều hơn

Sức khỏe khá ổn định, tuy nhiên, vận động nhẹ trước khi ăn bạn đi lại vài bước, hoạt động nhỏ để kích thích dạ dày, mong muốn ăn uống. Tránh ăn đồ chua, vì chua đi thẳng vào gan khiến gan khí mạnh lên đe dọa tới tỳ vị, càng khiến đường tiêu hóa bất ổn, tiểu tiện khó.

Bạn cần chú ý giữ ấm cho cơ thể vào buổi tối và cẩn thận khi sử dụng các phương tiện giao thông. Bổ sung thêm những thực phẩm có màu đỏ và vàng như chuối, đu đủ,... giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Bạn cần chú ý giữ ấm cho cơ thể vào buổi tối và cẩn thận khi sử dụng các phương tiện giao thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Màu tóc nhân tạo có thể làm hỏng tóc bạn bằng hóa chất, vì thế bạn có thể xem xét những biện pháp tự nhiên sau đây để giúp tóc bạc thành đen tự nhiên. Pha cà phê đậm rồi để nguội. Gội đầu và xả tóc bằng cà phê. Sau đó gội đầu lại bằng dầu gội rồi xả tóc bằng dầu xả. Lặp lại quá trình này thường xuyên và bạn sẽ thấy tóc mình đen dần trở lại.

Tuổi Mão

Trà và cafe nổi tiếng với công dụng bảo vệ sức khỏe nhờ vào hàm lượng chất chống oxy hóa và kháng viêm cao trong thành phần cấu tạo. Tuy nhiên, quá nhiều caffein có thể làm gián đoạn giấc ngủ dẫn đến việc làm tăng viêm và suy giảm miễn dịch. Để bảo vệ hệ miễn dịch, cần phải chú ý xem xét kĩ hàm lượng caffein trong thức uống.

Tuổi Thìn

Trong ngày hôm nay, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm bàn giấy. Bạn thỉnh thoảng nên đứng lên thư giãn và vận động chứ đừng ngồi một chỗ quá lâu.

Tuổi Tỵ

Thủy khí vượng nên sức khỏe của con giáp này không tốt lắm, ăn uống không điều độ cộng với việc lo lắng suy nghĩ làm bạn mệt mỏi, dạ dày khó chịu. Thả lỏng và nghỉ ngơi nhiều hơn nhé, cứ giữ trạng thái này thì cơ thể sẽ bị quá tải và sinh bệnh nặng.

Thủy khí vượng nên sức khỏe của con giáp này không tốt lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài nhà kho và phòng giã gạo. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Mùi

Vận khí không tốt nên tuổi Mùi cần quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch, thiếu máu hay đường ruột. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, hãy mau chóng đi khám để được chữa trị kịp thời nhé.

Tuổi Thân

Tuổi Thân thường nghĩ rằng trước khi chế biến thực phẩm chúng ta luôn rửa sạch tất cả, tuy nhiên không phải loại thực phẩm nào cũng cần phải rửa. Ví dụ thay vì rửa thịt thì có thể nướng hoặc luộc sơ để tiêu diệt vi khuẩn hoàn toàn ở nhiệt độ cao.

Tuổi Dậu

Đây cũng sẽ là một ngày bạn có thể sẽ có những vấn đề liên quan tới tiền bạc khiến bản thân buồn phiền, chịu nhiều áp lực, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu cần, bạn nên xin sự trợ giúp từ những người xung quanh để tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình đi nhé.

Sức khỏe có nếu dấu hiệu như đau đầu, thần kinh suy nhược, mất ngủ, hay lo lắng hãy chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sức khỏe có nếu dấu hiệu như đau đầu, thần kinh suy nhược, mất ngủ, hay lo lắng hãy chú ý. Bổ sung một số loại nước giúp an thần, tốt cho thận như nước gừng, hoặc uống dưới dạng trà sẽ rất tốt cho sức khỏe. Hãy tập dậy sớm mỗi ngày thêm 5 - 10 phút, dành thời gian ăn sáng, tập một vài động tác đơn giản, giãn gân cốt, để mỗi ngày đều là một niềm vui!

Tuổi Hợi

May mắn là Tuổi Hợi tìm được niềm vui bên bạn bè, người thân. Nhờ đó dù bị muộn phiền bủa vây nhưng ngay sau đó bản thân đã lấy lại được sự bình tĩnh, những nỗi lo lắng, bất an trong lòng cũng được giải tỏa ít nhiều khiến Tuổi Hợi cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.