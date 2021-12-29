Tình duyên 12 con giáp ngày 30/12/2021: Tý bị xáo trộn, Thìn gặp bất ổn, Dậu khá hanh thông

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 23:11

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 30/12/2021 cho thấy, dù có đang trong một mối quan hệ tình cảm hay không, mọi người đều cần phải tách biệt nó ra khỏi những vấn đề khác trong cuộc sống.

Tuổi Tý

Vận trình tình duyên gặp nhiều xáo trộn. Đây không phải là thời gian lý tưởng để các cặp đôi chia sẻ cảm xúc, sự tin tưởng dành cho nhau. Người độc thân khó khăn trong việc mở lòng nên dễ bỏ lỡ cơ hội yêu đương cho mình.

Tuổi Sửu

Thổ - Hỏa tương sinh tạo điều kiện thuận lợi cho các cặp vợ chồng, tình nhân hóa giải mọi hiểu lầm bấy lâu. Dù rằng có những mâu thuẫn không dễ dung hòa nhưng hãy thử xem sao.

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Đây không phải là thời gian lý tưởng để các cặp đôi chia sẻ cảm xúc, sự tin tưởng dành cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ có sự xuất hiện của Tam Hợp mà con giáp này có sự khéo léo hơn trong cách ăn nói, cư xử. Mối quan hệ được cải thiện rõ rệt, sự quan tâm ân cần từ hai phía giúp mối quan hệ thêm khăng khít.

Tuổi Mão

Ngũ hành tương sinh đem tới cơ hội tìm kiếm một nửa tâm đầu ý hợp cho người độc thân. Bản mệnh chỉ cần mạnh dạn cởi mở, chân thành thì sẽ có cơ hội yêu đương cho mình.

Tuổi Thìn

Trong chuyện tình cảm, con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng nên sẵn sàng làm mọi việc vì người thân.

Tuổi Tỵ

Mộc khắc Thổ cũng cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn không nên nóng nảy mà cần dành thời gian lắng nghe đối phương giải thích. Hãy tìm cách bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của người ngoài.

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Trong chuyện tình cảm, con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong chuyện tình cảm, con giáp này nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay sở thích cá nhân. Nếu quá chăm chú vào những vật ngoài thân như vậy, bạn sẽ thấy hối tiếc vì trước đó mình đã không lựa chọn gia đình.

Tuổi Mùi

Cho dù đã kết hôn hay chưa, nếu có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên, bản mệnh có thể tìm thời điểm thích hợp để tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỉ niệm đẹp và càng thêm phần gắn bó.

Tuổi Thân

Vận trình tình cảm của con giáp này có phần hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Nhờ vậy mà bản mệnh luôn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, các cặp vợ chồng vui vẻ, hòa thuận bên nhau.

Tuổi Dậu

Con giáp này nếu vẫn còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Hãy tự tin mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình.

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Con giáp này nếu vẫn còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tình duyên vô cùng êm đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Mối quan hệ yêu đương của con giáp này đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. Ban đầu còn e ấp, bỡ ngỡ nhưng theo thời gian thì ngày càng sâu sắc, cảm xúc thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Hợi

Thủy – Thổ xung khắc lại khiến tuổi này cảm thấy chán nản và mệt mỏi với chuyện tình cảm. Có lẽ cả con giáp này và người ấy đều không muốn phá vỡ lớp vỏ bọc an toàn mỏng manh, cố gắng hết sức để giữ gìn nhưng mọi thứ bên trong đã chẳng còn nguyên vẹn như xưa, đổ vỡ là chuyện sớm muộn mà thôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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