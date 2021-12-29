Sau Tết Dương lịch, 3 con giáp giáp này nhớ may túi 3 gang để đựng vàng, tài lộc phủ phê, phước lành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 17:00

Kể từ sau Tế Dương lịch, 3 con giáp này sẽ bị "tiền rơi trúng đầu", vận may ập đến bất ngờ, gặt hái được nhiều thành công.

Tuổi Thân

Tuy năm qua không phải là thời điểm tốt nhất cho con giáp này phát triển nhưng tử vi thì thấy rằng trong năm 2022 tới, tuổi Thân có thể sẽ được quý nhân trợ giúp nhiều trên con đường sự nghiệp, cơ hội thăng quan tiến chức chỉ nhiều chứ không hề ít chút nào, đặc biệt là kể từ sau Tết Dương lịch.

Tuổi Thân không cần phải làm việc quá sức mình, chỉ cần tập trung nỗ lực, phấn đấu hết mình là sẽ có được thành tích đáng ngưỡng mộ. Mà thêm 1 điều này nữa, chắc chắn con giáp này sẽ thích, đó chính là khi mà sự nghiệp thành công thì thu nhập của tuổi Thân tự nhiên sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Ngoài ra, người tuổi Thân năm nay còn có khả năng đón tài lộc bất ngờ ập đến nữa.

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Cuộc sống từ sau Tết Dương lịch của tuổi Hợi vận số tốt đẹp, mọi chuyện suôn sẻ, không gặp phải sóng gió gì lớn trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh ra đã có số sung túc đủ đầy, tài lộc dồi dào, không bao giờ túng thiếu. Người này nếu có điều kiện nên học hành đầy đủ sẽ có lợi hơn về tương lai sau này. Đặc biệt, con giáp này có duyên với kinh doanh buôn bán, làm ăn buôn bán phát đạt.

Cuộc sống từ sau Tết Dương lịch của tuổi Hợi vận số tốt đẹp, mọi chuyện suôn sẻ, không gặp phải sóng gió gì lớn trong đời. Tiền bạc hết rồi lại có, không lúc nào thiếu tiền tiêu. Tài chính thuận lợi, nhiều chuyện may mắn sẽ đến với con giáp này, bản mệnh có thể nhờ thế mà đạt được những điều mình muốn trong cuộc sống.

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Từ sau Tết Dương lịch, những người tuổi Tý sẽ gặp cơ hội tốt, thu hoạch khá, tiền gửi ngân hàng cũng nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý có đầu óc thông minh, nhạy bén, tầm nhìn sâu rộng. Bạn có tiềm năng kinh doanh và rất có năng lực nhìn xuyên suốt vấn đề một cách chính xác.

Khi cơ hội xuất hiện, các con giáp khác dễ dàng bỏ qua nhưng người tuổi Tý lại có thể nắm bắt cơ hội này ngay lập tức. Chính vì thế họ mới trở thành người giàu có mà người tuổi khác không có được. Từ sau Tết Dương lịch, những người tuổi Tý sẽ gặp cơ hội tốt, thu hoạch khá, tiền gửi ngân hàng cũng nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tết Dương lịch 2022, 3 con giáp này bước ra cửa chân trái gặp Thần Tài, chân phải gặp Thần May Mắn, vận thế hanh thông, lộc lá triền miên

Tết Dương lịch 2022, 3 con giáp này bước ra cửa chân trái gặp Thần Tài, chân phải gặp Thần May Mắn, vận thế hanh thông, lộc lá triền miên

Tử vi cho thấy, 3 con giáp này vào dịp Tết Dương lịch 2022 vận thế hanh thông, lộc lá triền miên vì ra cửa chân trái gặp Thần Tài, chân phải gặp Thần May Mắn.

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