Tết Dương lịch 2022, 3 con giáp này bước ra cửa chân trái gặp Thần Tài, chân phải gặp Thần May Mắn, vận thế hanh thông, lộc lá triền miên

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 02:36

Tử vi cho thấy, 3 con giáp này vào dịp Tết Dương lịch 2022 vận thế hanh thông, lộc lá triền miên vì ra cửa chân trái gặp Thần Tài, chân phải gặp Thần May Mắn.

Tuổi Hợi

Hợi có số an nhàn, bất kể là đi làm hay ở nhà cũng được có của ăn của để. Thời điểm Tết Dương lịch 2022, bạn được thưởng số tiền khủng, tài khoản ngân hàng tăng lên đáng kể. Những người kinh doanh, buôn bán lãi mẹ đẻ lãi con, tiền thu về không đếm xuể.

Người làm công ăn lương, tiền từ những dự án trước đổ về như nước, dư dả mua sắm, trang hoàng nhà cửa ngày Tết. Bạn có thể tự tin bỏ phong bì dày cho người thân mà không còn phải tính trước, đoán sau. Nhờ quý nhân phù trợ nên cuộc sống của bạn vô cùng viên mãn và hạnh phúc, có thể hưởng một mùa Tết ấm no.

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Thời điểm Tết Dương lịch 2022, bạn được thưởng số tiền khủng, tài khoản ngân hàng tăng lên đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp Mùi rất "đỏ" trong dịp Tết Dương lịch 2022. Sự nghiệp của các bạn có điểm sáng, được cấp trên ghi nhận và những cố gắng trong suốt nhiều tháng qua sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nhờ có đầu óc nhạy bén, tư duy logic nên các bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư tài chính, việc này sẽ giúp bạn có được một nguồn thu nhập không tồi, hoặc các bạn cũng có thể tìm kiếm một cách thức tiết kiệm có lãi suất cao hơn. Trong thời điểm Tết Dương lịch 2022, nếu có người đề nghị hợp tác, hãy mạnh dạn với một kế hoạch chi tiết, rõ ràng, các bạn sẽ thu được thành công.

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Người tuổi Thìn cũng thuộc con giáp may mắn Tết dương lịch 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cũng thuộc con giáp may mắn Tết dương lịch 2022 nhờ có người hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong cuộc sống cũng như công việc. Không những thế, bạn hiểu rõ tầm quan trọng của những ngày nước rút nên không hề vội vã, khá kiên nhẫn, chỉn chu trong việc mình làm để tránh sai sót.

Có thể nói, vận thế của người tuổi Thìn lúc này vô cùng thuận lợi. Không lạ gì khi con giáp này làm việc gì cũng hanh thông, vì chỉ cần xuất hiện một chút khó khăn là ngay lập tức có người xuất hiện đưa ra những gợi ý hay ho để mở đường cho bạn có những ý tưởng hay ho thoát khỏi tình trạng hiện tại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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