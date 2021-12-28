Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 29/12/2021: Dần biết nắm bắt thời cơ, Tỵ nhảy vọt đến thành công

Tuổi Tý tìm được cho mình những lối đi riêng trên con đường sự nghiệp của mình. Công việc tăng tiến không ngừng, con giáp này vẫn tiếp tục nỗ lực, cố gắng để giành lấy những mục tiêu đã định, dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng cũng không làm bản mệnh nản lòng. Hãy năng động và xông xáo hơn để có thêm cơ hội thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình nhé

Công việc hôm nay của bạn rất tốt, cách tư duy cách xử lý công việc rất gọn gàng nhanh nhẹn. Dù là ngày nghỉ thì bạn vẫn thích tư duy thích tìm tòi suy nghĩ và làm việc. Sự dịu dàng và mạnh mẽ ẩn bên trong cũng giúp tuổi Sửu hôm nay hạ gục đối phương hợp tác.

Bản mệnh là người rất có chính kiến, biết tiến biết lui đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản mệnh là người rất có chính kiến, biết tiến biết lui đúng lúc. Công việc dù ít dù nhiều, dù khó dù dễ cũng cố công cố sức hoàn thành. Khi đồng nghiệp của bạn muốn được giúp đỡ, bạn có thể hỗ trợ họ những việc nhất định, tuy nhiên đừng để họ lợi dụng bạn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đang đứng trước cơ hội rất tốt để chứng minh năng lực. Bản mệnh biết mình ở vị trí nào, không hề khoe mẽ những thành tích đạt được mà chỉ lặng lẽ làm việc hết lòng hết sức, nhờ thế mà cấp trên cũng có cái nhìn khác, dành cho con giáp này nhiều ấn tượng tốt đẹp hơn.

Tuổi Thìn

Nhờ có cát tinh soi đường dẫn lối nên con giáp này có những bước nhảy vọt vượt trội trong công việc. Khó khăn, thử thách không thể làm chùn bước người tuổi Thìn, ngược lại bản mệnh còn lấy đó làm động lực để phấn đấu hơn nữa.

Tuổi Tỵ

Dường như người tuổi Tỵ chưa thực sự để tâm và chú trọng vào những việc đang làm. Cách hành động cảm tính và tuỳ hứng không chỉ không giải quyết được vấn đề đang tồn đọng mà còn ảnh hưởng ít nhiều tới hiệu suất chung.

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Tử vi phương Đông cho biết tuổi Ngọ sẽ đạt được bước tiến nhất định trên con đường công danh bổng lộc của mình. Sự thông minh và khôn khéo giúp bản mệnh đủ sức để biến khó khăn thành cơ hội toả sáng.

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều thăng trầm. Mùi Tý hình hại khiến người tuổi Mùi dù không muốn nhưng ít nhiều vẫn chịu những thương tổn về mặt cảm xúc. May mắn là có cát tinh tương trợ nên con giáp này có thể tránh được phần nào thiệt hại trong công việc.

Tuổi Thân

Bạn có thể gặp một vài khó khăn trong việc giải quyết hậu quả do kẻ tiểu nhân gây ra vì sức người có hạn. Trong những lúc khó khăn, đừng ngại ngần hỏi xin sự giúp đỡ từ người khác. Mỗi người giúp nhau một tay khi cần cũng sẽ làm khăng khít tình cảm đôi bên hơn.

Tuổi Dậu

Công việc tiến triển thuận lợi còn khiến cho bản mệnh nhận được sự công nhận của cấp trên. Bạn đang có một tiền đồ rất rộng mở. Hãy tiếp tục duy trì phong độ cố gắng này hơn nữa vào những ngày sau, có như vậy bạn mới sớm chạm tay vào mục tiêu mình đã đặt ra.

Dường như tinh thần không được tốt nên bạn đang có dấu hiệu lơ là và mất tập trung - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhiều vấn đề bên lề khiến đầu óc bạn quay cuồng, chểnh mảng, phân tâm lo nghĩ. Bạn có thể sẽ bị cấp trên nhắc nhở vì hiệu suất làm việc càng ngày càng sụt giảm đó. Nếu tình trạng này tiếp diễn thường xuyên thì lúc đó có bao biện thế nào cũng không thể bào chữa được cho hành động vô trách nhiệm này đâu. Bạn hãy nhanh chóng thức tỉnh để làm việc nghiêm chỉnh hơn nhé.

Tuổi Hợi

Dường như tinh thần không được tốt nên bạn đang có dấu hiệu lơ là và mất tập trung. Điển hình như đối với công việc, ban đầu bạn rất bạn phấn khởi và tràn đầy năng lượng khi bắt tay vào một dự án. Tuy nhiên, khó khăn chồng chất làm bạn sinh lòng chán nản và muốn buông xuôi. Hãy nhớ một điều rằng mọi thứ đều có hai mặt, nếu bạn biết cách nhìn về mặt tích cực của vấn đề thì không có gì được xem là trở ngại ở đây cả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.