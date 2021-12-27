Thiên Tài chiếu cố, Tam Hội nâng đỡ, 3 con giáp này ngày 28/12/2021 tài lộc hanh thông, phúc khí nở rộ

Tâm linh - Tử vi 27/12/2021 23:18

Tửu vi ngày 28/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này tài lộc hanh thông, phúc khí nở rộ nhờ có Thiên Tài chiếu cố, Tam Hội nâng đỡ.

Tuổi Sửu

Thiên Tài chiếu cố, đây là thời điểm người tuổi Sửu gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Bạn có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức. Chính Tài cho thấy những người làm ăn kinh doanh đang thu về được lợi nhuận cho mình. Những quyết sách trước đó của bạn là chính xác và nay là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả.

Ngoài ra, lối sống tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch giúp bạn lúc nào cũng được dư dả. Bạn không phung phí tiền cho những hoạt động vô bổ cũng như những món đồ không thực sự cần thiết.

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Thiên Tài chiếu cố, đây là thời điểm người tuổi Sửu gặp nhiều may mắn về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày 28/12/2021, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, công việc của người tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi, chỉ cần hết mình vì công việc thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí là vượt xa mong đợi. Tuy vậy, dù có tham vọng muốn chứng minh bản thân thì trước hết, bạn vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên vội vàng và nôn nóng. Hãy lập cho mình một kế hoạch với đích đến cụ thể để không chán nản, bỏ cuộc giữa chừng.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng phát triển vô cùng hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Người đó sẽ vạch ra giúp bạn những hướng đi đúng đắn, khiến mọi việc càng trở nên thuận lợi.

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Sau bao nỗ lực, cuối cùng những thành tích bạn mong chờ cũng đã đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hôm nay những ảnh hưởng tích cực mà cục diện Dần Tuất Bán Hợp mang lại sẽ khiến cho công việc của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Mọi việc đang tiến triển theo hướng vô cùng thuận lợi, bạn có thể nắm bắt thời cơ này để phô diễn tài năng của bản thân và ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh. Chính Ấn là cát thần mang đến cho con giáp này tin vui liên quan đến công việc hay học hành. Sau bao nỗ lực, cuối cùng những thành tích bạn mong chờ cũng đã đến. Sự kiên trì và nhẫn nại của bạn đã chứng minh được lựa chọn trước đó của bạn là hoàn toàn đúng đắn.

Khi Thiên Ấn xuất hiện cũng là lúc mà con giáp này cũng đã tìm được chỗ đứng của mình trong tập thể. Với tài năng và sự nhanh nhẹn của mình, bạn xử lý những việc phát sinh bất ngờ một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp khiến ai nấy đều phải nể phục.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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