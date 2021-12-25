Nhâm Dần 2022, 3 con giáp này tình tài viên mãn, đơm hoa kết quả, bình an như ý

Tâm linh - Tử vi 25/12/2021 21:00

Tử vi năm Nhâm Dần 2022 của 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này thuận cả đôi đường tình - tài, báo hiệu một năm mới viên mãn.

Tuổi Tuất

Được tạo đà từ những may mắn vào cuối năm Tân Sửu, tuổi Tuất có sự khởi đầu năm Nhâm Dần một cách vô cùng thuận lợi. Những cơ hội làm ăn tốt sẽ liên tục đến với họ. Nếu biết nỗ lực, chăm chỉ tuổi Tuất có thể kiếm được nhiều tiền và có một cuộc sống giàu có không thiếu thốn gì.

Ngoài ra, theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất cũng gặp may trong các mối quan hệ tình cảm. Những người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác giới và xây dựng được các mối quan hệ tiềm năng. Tuy nhiên, có vẻ như những người phù hợp nhất với họ lại không phải là những người xa lạ, mà chính là một trong số những người bạn thân thiết mà bạn không ngờ tới.

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Mão cũng là một trong số ít các con giáp 'được cả tình lẫn tiền' trong năm Nhâm Dần 2022 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão cũng là một trong số ít các con giáp "được cả tình lẫn tiền" trong năm Nhâm Dần 2022 này. Về mặt sự nghiệp, họ có nhiều cơ hội để bứt phá và đạt được những thành tựu mà trước đây họ không ngờ tới. Có được điều này là do năm nay họ có vận quý nhân giúp đỡ trong công việc, rất có thể là một người bạn nữ giới. Hãy trân trọng mối quan hệ này và sẵn sàng để nắm bắt cơ hội nhé.

Bên cạnh đó, tuổi Mão cũng sẽ gặp rất nhiều duyên lành trong năm nay. Sự tốt bụng và khả năng thấu hiểu cũng như thông cảm cho người khác chính là thỏi nam châm mang tới cho tuổi Mão tình yêu và hạnh phúc. Hãy sẵn sàng nắm bắt và tận hưởng mật ngọt của tình yêu nhé.

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Bảng những con giáp thập toàn thập mỹ trong năm Nhâm Dần 2022, nếu không nhắc đến tuổi Dậu thì sẽ là một thiếu sót lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bảng những con giáp thập toàn thập mỹ trong năm Nhâm Dần 2022, nếu không nhắc đến tuổi Dậu thì sẽ là một thiếu sót lớn. Theo các chuyên gia phong thủy, với nhiều tháng may mắn nhất trong năm với vận đỏ rực rỡ nhất, có thể làm giàu nhanh chóng, xây dựng sự nghiệp công thành danh toại trong năm Nhâm Dần.

Trong năm nay đường tình duyên của tuổi Dậu được cho là vô cùng suôn sẻ. Đặc biệt những người độc thân sẽ có nhiều cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình, thậm chí có thể tiến đến chuyện trăm năm. Những người đã có gia đình thì có thể đón chào một em bé sẽ ra đời trong năm nay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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