Năm 2022 tới, 3 con giáp này tình - tiền thuận lợi, vạn sự hanh thông, bình an như ý

Tâm linh - Tử vi 25/12/2021 02:28

Tử vi cho thấy, 3 con giáp này trong năm 2022 thuận lợi cả đôi đường tình - tiền, may mắn ngút trời, chạm đỉnh vinh quang.

Tuổi Tỵ

Có thể nói tuổi Tỵ sẽ có một năm 2022 tình – tiền vô cùng viên mãn. Công việc nhận được nhiều sự giúp đỡ, có thể làm riêng để thêm các khoản thu cho nguồn tài chính, tốt nhất là tự lập và đừng đặt niềm tin ở người khác quá nhiều. Tuy nhiên, gia chủ tuổi Tỵ nên kiềm chế bản thân, tránh nóng vội trong công việc và xử sự mà tạo nên bất lợi, tổn thất trong công việc hay cuộc sống.

Về đường tình duyên, với những người chưa có gia đình thì cơ hội trong năm nay sẽ gặp được ý trung nhân. Nhưng nếu đang yêu thì nên tránh cãi cọ, hãy tiết chế cảm xúc để tiến đến bước đột phá mới trong quan hệ hai người.

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Trong số 12 con giáp thì tuổi Tý là con giáp có tử vi 2022 khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong số 12 con giáp thì tuổi Tý là con giáp có tử vi 2022 khá thuận lợi. Công việc, sức khỏe, gia đình, con cái của bản mệnh đều vô cùng tốt. Trong công việc, nhất là với người làm ăn kinh doanh sẽ gặp may vì có quý nhân phù trợ trong năm nay, song chỉ thực sự thành công với những người thật thà, không ăn gian nói dối.

Về chuyện tình cảm, hãy gìn giữ nửa kia thật tốt bằng nhiều hành động lãng mạn. Một điều nữa là để cả năm 2022 của bạn và người thân được bình an, may mắn thì nên năng lễ chùa, sống tốt đời đẹp đạo, nhân hậu thì ắt hẳn tài lộc sẽ tự kéo đến.

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Trong năm 2022, gia chủ tuổi Mão có công việc tốt, được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong năm 2022, gia chủ tuổi Mão có công việc tốt, được quý nhân phù trợ nên dù có gặp khó khăn cũng tai qua nạn khỏi. Đây cũng là năm bạn có thể mở rộng làm ăn, chắc chắn những khoản thu về sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho bạn. Người tuổi này nên hợp tác với nam giới để công việc dễ thành công và trôi chảy.

Về đường tình duyên, tuổi Mão nên xác định tình cảm chín chắn, tránh những rắc rối trong chuyện tình cảm. Còn người đã kết hôn nếu muốn sinh con năm nay thì sẽ rất tốt nếu là con trai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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