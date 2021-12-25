Những con giáp trọng tình trọng nghĩa, mang trong mình trái tim ấm áp, luôn hết mình vì bạn bè

Tính bộc trực, thẳng thắn, nghe sao nói vậy, không thích chốn đông người, trầm lắng ít nói, nên không thích hợp về kinh doanh buôn bán, hay các mối quan hệ xã hội kém, nên tài vận cũng thường dễ nhất thời bị nghiêng ngửa, tuột mất khỏi tay.

Nhưng chính tính bộc trức, thẳng thắn mà người tuổi Sửu thường trọng nghĩa tình bạn bè. Những người tuổi Sửu sẵn sàng “viện trợ không hoàn lại” về mặt vật chất cho họ. Khi đã được người cầm tinh con Trâu coi là bạn tri kỉ, bạn thực sự vô cùng may mắn, họ luôn bên bạn mỗi khi cần thiết để kịp thời động viên, an ủi và đưa tay trợ giúp cho bạn.

Người sinh năm Mùi thể hiện năng lượng dồi dào, cho phép họ chịu đựng áp lực lớn, nhưng vẫn duy trì sự ổn định. Tương tự như vậy, Dê có khả năng chịu đựng tốt những điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt và sống sót nhờ những đám cỏ lưa thưa, dường như một sức mạnh vô hình ẩn chứa bên trong cho phép chúng chịu đựng được những thay đổi mạnh mẽ của môi trường.

Ngoài ra, đây cũng là một trong những con giáp luôn coi trọng tình nghĩa, có thể hi sinh hạnh phúc của cá nhân để dành điều tốt đẹp cho gia đình, bạn bè. Hơn thế, tính cách họ luôn phóng khoáng, không nề hà chuyện tiền nong, hễ bạn bè nào gặp trở ngại về tài chính là sẵn sàng giúp đỡ, không cần suy nghĩ, không cần phải hỏi rõ nguyên nhân.

Đây cũng là một trong những con giáp luôn coi trọng tình nghĩa, có thể hi sinh hạnh phúc của cá nhân để dành điều tốt đẹp cho gia đình, bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo. Tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người tuổi Hợi được mọi người yêu mến do họ biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã, mềm mỏng giống như người tuổi Mùi, tuổi Ngọ. Dĩ nhiên, khi bị ép đến mức không chịu nổi thì họ sẽ nổi giận mà tranh đấu quyết liệt nhưng chẳng bao giờ để bụng ai và cũng không đối chọi vói người khác.

Người tuổi Hợi họ rất coi trọng bạn bè và không hề để ý đến hoàn cảnh xuất thân của đối phương. Nhưng trong giao tiếp xã hội, họ không phải những người kết bạn một cách mù quáng, họ có những cách giao tiếp khác nhau đối với những người khác nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.