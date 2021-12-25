Từ giờ đến hết tháng Chạp, 3 con giáp này vượng phát tài lộc, vạn sự hanh thông, vận may tấn tới

Tâm linh - Tử vi 25/12/2021 02:04

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này sẽ may mắn đến hết tháng Chạp, năm mới đến thì phú quý nhân đôi.

Tuổi Tý

Nhìn chung trong năm nay, đường tình duyên và tài vận của tuổi Tý gặp chút trở ngại. Tuy nhiên, những khó khăn đó không đáng là bao. Bởi lẽ, trời sinh tuổi Tý đã có ý chí mạnh mẽ, họ hoàn toàn có đủ dũng cảm để đối mặt với những khó khăn. Cho nên khi gặp những điều không may, tuổi Tý vẫn sẵn sàng đối mặt.

Điều đáng nói, từ bây giờ đến hết tháng Chạp, vận may, tiền tài và đường tình duyên của tuổi Tý có bước chuyển mới. Đặc biệt là trong sự nghiệp, tuổi Tý bắt đầu cơ hội tìm được hướng đi mới, cũng như được cấp trên chiếu cố nhiệt tình. Từ đó, họ có khả năng làm giàu và kiếm tiền nhiều hơn giai đoạn đầu năm.

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Nhìn chung trong năm nay, đường tình duyên và tài vận của tuổi Tý gặp chút trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vốn dĩ năm nay vận may đến với tuổi Thìn hơi trễ, nên đến bây giờ họ mới cảm nhận được mọi thứ đang dần thay đổi. Từ bây giờ đến hết tháng Chạp, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân ở xa, cũng như tìm được cơ hội tốt trong công việc, giúp tài vận tăng lên đột biến.

Không những thế, trong chuyện tình cảm sẽ gặp toàn may mắn. Nếu ai có người yêu thì hai bạn sẽ hạnh phúc hơn, hiểu nhau hơn và ít cãi vã hơn. Còn những ai đang độc thân thì sẽ tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp.

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Vốn dĩ năm nay vận may đến với tuổi Thìn hơi trễ, nên đến bây giờ họ mới cảm nhận được mọi thứ đang dần thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với sự cố gắng không ngừng trong thời gian qua, và thời điểm cuối năm chính là lúc những người tuổi Ngọ gặt được "quả ngọt". Vào thời điểm này, sự nghiệp không những thuận lợi mà tiền tài cũng dồi dào hơn mức bình thường.

Không những thế, chuyện tình cảm của tuổi Ngọ cũng hạnh phúc. Rất có thể trong năm sau, họ và đối phương có thể tính đến chuyện hôn nhân và hai bạn sẽ có cuộc sống viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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