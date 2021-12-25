Tháng Chạp vận mệnh rực cháy, 3 con giáp này ăn Tết trong ấm no, sung túc và đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 25/12/2021 20:00

Tháng Chạp này, nhờ thiên thời - địa lợi - nhân hòa mà 3 con giáp sau sẽ kiếm được kha khá, ăn một cái Tết ấm no và sung túc.

Tuổi Thân

Các mối nhân duyên của người tuổi Thân tương đối tốt đẹp, cộng thêm tính cách lương thiện nên bên cạnh có rất nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ con giáp này. Và các mối quan hệ của người tuổi Thân cũng đều là quan hệ cùng có lợi nên sự nghiệp hay tài phú đều khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tháng Chạp tới, do có cát tinh xuất hiện trong cung mệnh nên vận quý nhân của người tuổi Thân khởi sắc mạnh mẽ. Con giáp này làm gì, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ nên có thể thành công trong mọi mặt của cuộc sống.

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Người tuổi Thìn thông minh, linh hoạt, khéo ăn khéo nói - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, linh hoạt, khéo ăn khéo nói, lại rộng rãi thích giao tiếp bạn bè nên tự mình xây dựng được vô số mối quan hệ tốt đẹp, có lợi cho cuộc sống.

Tháng Chạp này, cùng với sự nỗ lực, năng lực xuất chúng của bản thân, đồng thời lại có thần may mắn và thần tài ưu ái nên con giáp này vô cùng rộng mở về quan lộc và tài lộc. Không chỉ được đề bạt lên vị trí cao hơn mà thu nhập cũng tăng lên gấp ba gấp bốn.

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Người tuổi Ngọ là người ổn định, có chí tiến thủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là người ổn định, có chí tiến thủ, tinh thần tiến thủ, lại rất nhiệt tình tự tin, không lúc nào tụt lại phía sau nên mọi người xung quanh luôn đánh giá cao sự nghiệp của con giáp này.

Tháng Chạp, người tuổi Ngọ dưới sự giúp đỡ đặc biệt của quý nhân nên con giáp này có thể tìm được phương phương phát triển đúng đắn và những cơ hội phát triển thần tốc trong sự nghiệp. Chính vì thế con giáp này sẽ có một cái tết ấm no, đầy đủ, sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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