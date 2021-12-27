Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 28/12/2021: Tý thiếu tập trung, Mùi thuận buồm xuôi gió

Tuổi Tý không thực sự tập trung làm việc nên dễ mắc phải sai lầm, khiến cho tiến độ công việc bị trì trệ. Điều này có thể khiến bản mệnh bị cấp trên quở trách, bị khách hàng thúc giục, áp lực căng thẳng vô cùng. Do đó, con giáp này phải biết kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ kĩ trước khi hành động.

Thứ Ba ngày 28/12/2021 hôm nay, tuổi Sửu có những bước vững chắc trên vận trình công danh sự nghiệp . Con giáp này có thể phát huy sự thông minh và nhẫn nại của mình để vượt qua mọi thách thức, chẳng có điều gì có thể làm khó được bản mệnh.

Thứ Ba ngày 28/12/2021 hôm nay, tuổi Sửu có những bước vững chắc trên vận trình công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng may mắn. Chính Ấn chiếu mệnh giúp người tuổi này thuận lợi hơn nếu đang đi học hay muốn thăng chức. Sự thông minh, cách làm việc chuyên nghiệp và trách nhiệm đem tới cho bản mệnh những cơ hội mới.

Tuổi Mão

Việc hợp tác làm ăn của tuổi Mão vô cùng tốt đẹp và thuận lợi. Con giáp này tìm được người đáng tin cậy và có sự hòa hợp về hướng kinh doanh. Đây quả là tin rất đáng chúc mừng ngay những ngày chuẩn bị đón năm mới này.

Tuổi Thìn

Đây sẽ là ngày tương đối dễ chịu về mặt công việc của những chú Rồng. Hai hành Thổ tương hòa giúp bản mệnh dễ dàng cân bằng công việc của mình. Mối quan hệ với đồng nghiệp tốt đẹp đem tới môi trường làm việc thoải mái, dễ sáng tạo.

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra đang bị lợi dụng. Tỷ Kiên tác động cho thấy trong ngày có họa tiểu nhân đeo bám. Những người thấp cổ bé họng dễ bị ăn hiếp, chèn ép, mọi kế hoạch của bản mệnh cũng khó mà thực hiện do có hung tinh đeo bám.

Tỷ Kiên tác động cho thấy trong ngày có họa tiểu nhân đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra nan giải khó khăn. Con giáp này đang phải tự lực cánh sinh vì không tìm được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Bản mệnh vốn có tài, sự linh hoạt nhưng do không gặp may mắn nên mọi thứ càng thêm phức tạp.

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay thuận buồm xuôi gió. Ngũ hành Hỏa sinh Thổ giúp các kế hoạch của tuổi Mùi được tiến hành trôi chảy, như ý. Việc liên tục cày cuốc đã đem tới những thành tựu to lớn, xứng đáng với công sức bản mệnh bỏ ra bấy lâu.

Tuổi Thân

Dù công việc chồng chất, bạn cũng chớ nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Bởi nếu làm cẩu thả để rút ngắn thời gian, bạn sẽ rất dễ mắc sai sót và thậm chí phải bắt đầu lại từ đầu.

Tuổi Dậu

Công việc bình ổn, tuy con giáp này đang có vướng mắc cần tháo gỡ về chuyện tình cảm hoặc các mối quan hệ xã giao nên không dành được sự chú tâm vào công việc. Lúc này tuổi Dậu làm gì cũng cần thận trọng, suy nghĩ cho thật thấu đáo.

Bạn thường khăng khăng làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trên phương diện sự nghiệp, Tỷ Kiên ảnh hưởng khiến bản mệnh dễ vướng vào chuyện mâu thuẫn, thị phi với đồng nghiệp. Bạn thường khăng khăng làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác.

Tuổi Hợi

Cách làm việc dứt khoát, nhanh nhạy giúp người tuổi này dễ dàng gây ấn tượng với những người xung quanh. Tuy nhiên, bản mệnh cần thay đổi tính khí nóng nảy để giảm tránh rắc rối không đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.