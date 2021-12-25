Đầu năm 2022, 3 con giáp này được Thần Tài sủng ái, ban cho tiền tài và của cải

Tâm linh - Tử vi 25/12/2021 19:45

Nhờ có sự giúp sức của Thần Tài, 3 con giáp này có số mệnh đỏ rực, làm ít ăn nhiều, tiêu sài dư dả.

Tuổi Hợi

Công việc của con giáp này đầu năm 2022 có Cát Tinh cao chiếu, quý nhân đỡ đầu. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh, tự mình khởi nghiệp, Hợi cũng thuận buồm xuôi gió. Về cuối năm, các hợp đồng giá trị lớn liên tục đến, cơ hội kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Người tuổi Hợi còn mang mệnh phú quý, có thể trở thành ngôi sao may mắn của gia đình.

Tuổi Hợi cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong đường tình duyên đầu năm 2022. Đặc biệt, người độc thân có thể gặp được bạn đời của mình thông qua bạn bè giới thiệu hay những buổi giao lưu, gặp gỡ đông người. Với người có gia đình, vợ chồng vượt qua được những khúc mắc, tháo dỡ dần những khó khăn và thêm hiểu về nhau hơn.

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Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, bản mệnh cũng có cơ hội gia tăng thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, bản mệnh cũng có cơ hội gia tăng thu nhập. Tài lộc ập đến khiến chính con giáp này cũng phải bất ngờ với sự may mắn của mình. Bản mệnh vốn là con giáp chất phác, không ngại khó khăn. Cộng thêm sự thuận lợi và cơ hội được trao cho, nhất định tuổi Sửu sẽ làm nên dấu mốc đáng nhớ.

Đối với người làm kinh doanh, đầu năm 2022 sẽ là khoảng thời gian những chú Trâu có thể “đổi vận”. Tử vi cho thấy bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh hơn và thu được lợi nhuận không nhỏ. Thành công sẽ đến với người có tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt.

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Trong khoảng đầu năm 2022, nếu có ý định mở rộng kinh doanh, Thân nên xúc tiến càng sớm càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Các chòm sao tốt sẽ tiếp tục chiếu mệnh cho con giáp này tới tận đầu năm Nhâm Dần. Đầu năm 2022, những chú khỉ sẽ “chốt sổ” bằng một mối làm ăn lớn, thu về lợi nhuận cao. Tài chính của Thìn thời điểm giao giữa năm cũ và năm mới là bùng nổ mạnh mẽ nhất. Con giáp này có cơ hội đếm tiền mỏi tay, nền tảng kinh tế vững chắc hơn bao giờ hết.

Trong khoảng đầu năm 2022, nếu có ý định mở rộng kinh doanh, Thân nên xúc tiến càng sớm càng tốt. Vận son trong công việc sẽ giúp mọi kế hoạch của bạn tiến triển tốt. Bản mệnh không tránh được việc gặp phải khó khăn song tất cả sẽ dần được tháo gỡ. Quý nhân sẽ xuất hiện, dẫn đường chỉ lối, giúp tuổi Rồng tiến lên phía trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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