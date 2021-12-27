Thương Quan tác động, Kiếp Tài chiếu mệnh, 3 con giáp này ngày 28/12/2021, vận trình chệch hướng, gặp mệnh hao tài

Thương Quan gây ra nhiều tác động xấu trong sự nghiệp của người tuổi Tỵ. Quan hệ giữa bạn và cấp trên trở nên khá căng thẳng, thậm chí nhiều người tính đến chuyện bỏ việc. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định cho mình. Bạn không nên làm việc gì trong cơn nóng nảy, bởi như vậy có thể gây ra sai sót hoặc hối tiếc sau này. Bạn nên hành xử lý trí hơn chứ đừng cảm tính.

Trong cuộc sống, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội để tổn hại đến bạn nữa. Vì vậy, bạn cần chú ý để đánh giá và kết giao với đúng người.

Ngày 28/12/2021, Thương Quan ngáng trở, mọi việc dường như đang đi chệch khỏi hướng mà bạn muốn. Dù là người trong lĩnh vực nào đi chăng nữa thì điều quan trọng bạn luôn cần phải nhớ đó chính là cẩn trọng và bước từng bước thật chậm.

Nếu không muốn bị trượt chân và gục ngã trước khi có được thành công của riêng mình, bạn hãy biết sống khiêm tốn và học cách lắng nghe những lời khuyên của mọi người xung quanh thay vì khăng khăng làm theo ý mình như bây giờ.

Thương Quan giáng mệnh còn tạo ra không ít rào cản khiến vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh càng thêm gập ghềnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cục diện Mùi Tuất Tương Phá có thể khiến cho tình trạng của người tuổi Mùi càng trở nên tồi tệ hơn. Có thể vì những tranh chấp tiền bạc mà mối quan hệ giữa anh chị em, người thân trong gia đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chưa kể Thương Quan giáng mệnh còn tạo ra không ít rào cản khiến vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh càng thêm gập ghềnh.

Lúc này, sự hiếu thắng và chủ quan của bạn có thể là lý do khiến mọi người xung quanh dần thay đổi góc nhìn về bạn, theo hướng không mấy tích cực. Kiếp Tài chiếu mệnh lại cảnh báo họa phá tài có thể đang ở ngay bên cạnh bạn. Nếu không có lòng đề phòng, chắc chắn bạn sẽ khó tránh cảnh tiền bạc thất thoát đâu. Đừng tin người quá dễ dàng để rồi phải nhận về những quả đắng lúc nào chẳng hay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.