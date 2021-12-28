Tình yêu lứa đôi trải qua nhiều thăng trầm mới tìm được cảm giác hạnh phúc đích thực. Các cặp đôi nhận ra đối phương là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình và luôn lấy đó làm điều trân quý.

Vận trình tình duyên vô cùng thăng hoa. Tý Sửu nhị hợp đem tới cho các cặp vợ chồng những cảm xúc mãnh liệt, nồng nàn hiếm thấy. Bản mệnh và người ấy đều lấy việc quan tâm, chia sẻ lẫn nhau làm niềm vui.

Ngũ hành tương sinh giúp chuyện tình yêu đôi lứa trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngũ hành tương sinh giúp chuyện tình yêu đôi lứa trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc đặc biệt. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình để ý và nhiều khả năng sẽ được đáp lại tấm chân tình.

Tuổi Mão

Bản mệnh hết lòng hết dạ trao đi yêu thương, tình cảm chân thành nhưng đến cuối cùng lại nhận về sự vô cảm hời hợt. Có lẽ đây chính là lý do khiến con giáp này một lần nữa không dám mở lòng đón nhận tình cảm mới.

Tuổi Thìn

Trong ngày bản mệnh khó tránh khỏi sự mâu thuẫn trong tình cảm. Dường như bạn đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp mà quên bẵng mất việc giúp đỡ nửa kia. Dù chỉ là những hành động giúp đỡ nho nhỏ thôi cũng đủ khiến người ấy của bạn rất cảm động rồi.

Tuổi Tỵ

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia của mình rất tốt đẹp. Người ấy luôn thấu hiểu và cảm thông cho những vất vả và khó khăn của bạn. Nếu gặp vấn đề gì khó xử, hãy tâm sự với người ấy để đôi bên cùng tìm ra cách xử lý hiệu quả.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau, thậm chí không cần ai phải nói rõ thành lời. Để có thể được như vậy là do trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện, không che giấu nhau bất cứ chuyện gì.

Tuổi Mùi

Hôm nay chuyện tình cảm của những chú Dê cũng không được như ý muốn. Ai cũng có cái tôi quá lớn, chẳng ai chịu nhún nhường khiến mâu thuẫn phát sinh ngày càng nhiều hơn. Nếu có thể nhìn vào tình yêu dành cho nhau để bao dung nhau nhiều hơn thì chắc chắn tình cảm của hai bạn sẽ vượt qua mọi sóng gió.

Tuổi Thân

Con giáp này đau đầu vì những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm lứa đôi. Bạn có phần thất vọng khi sau bao tình cảm mà mình dành cho người ấy thì đối phương chẳng đủ bao dung cũng như thấu hiểu để thông cảm cho bạn. Hiểu lầm và nghi ngờ càng làm cho mọi chuyện diễn tiến theo hướng tồi tệ hơn.

Tuổi Dậu

Đường tình duyên của những chú Gà phải chịu nhiều thử thách trong ngày hôm nay do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Bạn nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Có lắm lúc nóng giận nên bạn có thể nói mà không nghĩ rất dễ làm tổn thương người khác.

Cục diện Bán Hợp cho thấy đường tình duyên vượng sắc, người tuổi Tuất sẽ cảm nhận được dư vị tình yêu nồng nàn, hạnh phúc đong đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cục diện Bán Hợp cho thấy đường tình duyên vượng sắc, người tuổi Tuất sẽ cảm nhận được dư vị tình yêu nồng nàn, hạnh phúc đong đầy. Bạn và người ấy có những bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của mình, kéo gần khoảng cách giữa hai trái tim.

Tuổi Hợi

Tình cảm gia đình bản mệnh luôn đầm ấm, không chỉ nâng đỡ về mặt tinh thần mà còn là hậu phương vững chắc giúp bạn yên tâm công tác. Trong nhiều trường hợp, bạn còn phải cậy nhờ tới các mối quan hệ của người thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.