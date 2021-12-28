Tình duyên 12 con giáp ngày 28/12/2021: Sửu cứng nhắc, Thìn gặp trở ngại, Tuất có vẻ vô tâm

Trong ngày Thủy Thổ xung khắc, tuổi Tý nên dành thêm thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm. Mâu thuẫn tồn tại khiến khoảng cách giữa con giáp này và nửa kia ngày càng xa. Nếu cần, hãy cho nhau khoảng thời gian nhất định để thư giãn cũng như đưa ra phương án hiệu quả nhất cho vấn đề hôn nhân của mình.

Trên phương diện tình duyên , suy nghĩ của tuổi Sửu trở nên cứng nhắc và có phần ngang ngược. Có những vấn đề vốn có thể thảo luận nhẹ nhàng nhưng con giáp này lại tỏ ra khá gay gắt và cứ thế mâu thuẫn nổ ra với nửa kia, mối quan hệ căng thẳng khiến cả hai đều rất mệt mỏi.

Trên phương diện tình duyên, suy nghĩ của tuổi Sửu trở nên cứng nhắc và có phần ngang ngược - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cục diện tam hợp xuất hiện hôm nay còn báo hiệu tin vui về đường tình duyên của tuổi Dần. Đầu năm hỷ khí sẽ ngập tràn, người độc thân có thể vô tình gặp được một nửa ưng ý trong dịp nghỉ lễ này, tình cảm phát triển nhanh chóng rất hứa hẹn.

Tuổi Mão

Phương diện tình cảm của tuổi Mão lại không được suôn sẻ. Cả con giáp này và nửa kia dường như đều cố tình trốn tránh những vấn đề tồn tại giữa cả hai từ lâu, dù hai người đều muốn gìn giữ hạnh phúc nhưng lại chưa thể tìm ra cách nào để duy trì mối quan hệ hiện tại.

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm không được như ý. Ngũ hành Thổ khắc Thuỷ cho thấy mối quan hệ của các cặp đôi đang gặp nhiều trở ngại. Người đã kết hôn đang phải lo toan nhiều việc, do vậy mà không có nhiều thời gian cho gia đình.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nhận được vô vàn lời yêu thương từ những người xung quanh. Nữ mệnh được yêu chiều hết mực, còn nam mệnh cần có chính kiến hơn vào lựa chọn của mình.

Chuyện yêu đương của con giáp này đang vướng phải cản trở trong ngày Mộc khắc Thổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tình cảm chưa như mong đợi. Chuyện yêu đương của con giáp này đang vướng phải cản trở trong ngày Mộc khắc Thổ. Dường như những nồng nhiệt thuở đầu không còn, thay vào đó là sự nguội lạnh và xa cách.

Tuổi Mùi

Nửa kia của bạn là một người rất thấu hiểu và tâm lý. Nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và cảm nhận của bạn mà không cần bạn phải cất lời. Hãy trân trọng tình cảm mà hai người đang có và vun đắp mỗi ngày.

Tuổi Thân

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn và người ấy hôm nay không được khả quan. Khi bất đồng xảy ra, cả hai chỉ vì giữ cái tôi của mình mà chẳng ai chịu nhường ai. Vậy nên căng thẳng cứ mãi tiếp diễn không ngừng.

Tuổi Dậu

Tính cách gần gũi, thân thiện và hay chia sẻ giúp mối quan hệ các thành viên trong nhà thêm khăng khít. Gia đình ngập tràn tiếng cười đem tới khoảng thời gian ý nghĩa.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang dần trở nên xa cách hơn so với thời gian trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang dần trở nên xa cách hơn so với thời gian trước đó. Dường như bạn đang đổ hết tâm huyết của mình vào công việc mà quên đi sự tồn tại của đối phương. Hãy nhớ rằng, tình cảm cần được vun trồng mới có thể phát triển và kết hoa đẹp đẽ được, vì vậy hãy điều chỉnh và cân bằng lại cuộc sống của mình càng sớm càng tốt nhé

Tuổi Hợi

Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù có đi làm vất vả thì khi về nhà, bạn cũng luôn giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc gia đình. Trò chuyện với nửa kia cũng khiến bạn cảm thấy như trút đi gánh nặng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.