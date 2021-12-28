Thiên Tài chiếu mệnh, Cát Tinh xuất hiện, 3 con giáp này ngày 29/12/2021 vận trình tươi sáng, tài lộc thuận lợi

Tử vi ngày 29/12/2021 này cho thấy, Tuổi Sửu gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Sửu khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Đường tài lộc của Tuổi Sửu hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Thiên Tài chiếu mệnh mang theo những tin mừng về phương diện tài chính cho tuổi Thân. Bạn đang được cát thần này bảo vệ nên làm gì cũng suôn sẻ bất ngờ. Hôm nay nếu bạn có kế hoạch làm ăn hay kí kết hợp đồng gì thì hoàn toàn có thể tiến hành.

Phương diện tài lộc của những chú Khỉ trong hôm nay lại vô cùng thuận lợi, tiền bạc dư dả, chẳng phải lo lắng gì nhiều nhờ được Chính Tài che chở. Việc kiếm tiền luôn khiến bạn căng thẳng và mệt mỏi, nhưng hôm nay mọi chuyện dường như không còn quá khó khăn nữa, bạn dễ dàng nắm lấy cơ hội kiếm tiền và giành lấy thắng lợi về mình.

Tam hội mang tới cơ hội gặp gỡ một người thân, người bạn mà tuổi Mùi đã mất liên lạc bao lâu nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 29/12/2021, cát tinh xuất hiện hôm nay được xem là dấu hiệu tích cực cho công việc của tuổi Mùi trong những ngày đầu năm mới này. Con giáp này có nhiều quyết tâm hơn và thậm chỉ dành ngày nghỉ này để lên kế hoạch cho cả năm.

Tam hội mang tới cơ hội gặp gỡ một người thân, người bạn mà tuổi Mùi đã mất liên lạc bao lâu nay. Đây cũng là ngày lý tưởng cho cuộc giao lưu với bạn bè sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Cát thần hé lộ cơ hội mới đang tới với tuổi Mùi, con giáp này nên nhân lúc này mà mở rộng mối quan hệ, gặp gỡ những nhân vật mới mẻ, thú vị.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.