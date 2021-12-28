Sức khỏe 12 con giáp ngày 29/12/2021: Tý đề phòng cảm cúm, Mùi cần chăm sóc sức khỏe tinh thần

Về sức khỏe , hôm nay bạn cần đề phòng bệnh cảm cúm. Nguyên nhân chính là do bộ máy hô hấp kém khả năng lọc sạch không khí, nên vi khuẩn, virut trong không khí thâm nhập cơ thể khi sức đề kháng sút kém hoặc bị viêm niêm mạc mũi, họng, amidan... mà xuất hiện cảm cúm.

Về sức khỏe, tuổi Sửu có thể bị nấc. Bị nấc tuy đơn giản thường tự hết nhưng cũng có khi dai dẳng khó chữa. Theo Đông y, chứng nấc là do khí uất gây bất hòa trong nội tạng, làm ảnh hưởng tới cơ chế khí, sự điều hòa tân dịch không thuận, không đủ dinh dưỡng , phát sinh đờm đục, can khí lấn át vị khí. Nấc y học cổ truyền gọi là ách nghịch.

Người tuổi Dần nên tăng cường ăn những thực phẩm nhiều chất xơ để có sức khỏe tốt hơn nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nên tăng cường ăn những thực phẩm nhiều chất xơ để có sức khỏe tốt hơn nhé. Chế độ ăn của siêu mẫu không bao giờ có thể thiếu các loại rau xanh, sinh tố. Đó là những thực phẩm cung cấp nhiều chất xơ cho cơ thể. Thực phẩm giàu xơ còn giúp làm giảm thấp hàm lượng cholesterol máu và giữ trọng lượng cơ thể ổn định.

Tuổi Mão

Sức khỏe hôm nay của bạn không tốt. Cảm giác thèm ăn giảm sút, cơ thể suy nhược, mạch đập yếu, sắc mặt nhợt nhạt. Bạn có thể cảm thấy Vị quản đau âm ỉ, khi đói thì đau tăng, khi ăn vào thì giảm đau, ấn tay vào thì dễ chịu, lưỡi nhạt, mạch hư nhược.

Tuổi Thìn

Hôm nay bản mệnh nên chú ý hơn về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề tiêu hóa. Làm việc căng thẳng hay suy nghĩ quá nhiều có thể khiến bạn thấy mệt mỏi, không muốn ăn uống và thậm chí có thể gây ra bệnh dạ dày nữa. Hãy bảo vệ sức khỏe của mình trước khi quá muộn.

Tuổi Tỵ

Thủy khí vượng dự báo sức khỏe là một trong những vấn đề bản mệnh cần phải lưu tâm trong thời gian này. Với ai đang ốm bệnh thì nên duy trì việc uống thuốc đầy đủ. Ngoài ra, một giấc ngủ ngủ sẽ giúp cho tinh thần con giáp này tốt hơn rất nhiều đó.

Cục diện xung khắc cũng có ảnh hưởng tới sức khỏe của tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện xung khắc cũng có ảnh hưởng tới sức khỏe của tuổi Ngọ. Con giáp này nên để ý đến các dấu hiệu của cơ thể để kịp thời có biện pháp chăm sóc, chữa trị. Hôm nay, nếu đi đâu bản mệnh nên ưu tiên hướng xuất hành là hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài thần.

Tuổi Mùi

Sức khỏe tuổi Mùi cũng có có vấn đề, nếu không kịp thời chăm sóc bản thân, nhất là mặt tinh thần kém sẽ dễ kéo sức khỏe xuống dốc. Ngoài ra, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay, bản mệnh nhớ lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở ngón chân.

Tuổi Thân

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng bếp, bếp và giường ngủ. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Tuổi Dậu

Cục diện Thủy khí vượng hôm nay cũng không hề tốt cho những người đang mang bệnh trong người. Những ngày này bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, hãy bỏ mặc mọi thứ ra khỏi đầu để chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngon lành.

Về sức khỏe, tử vi khuyên bạn không nên ngồi một chỗ quá lâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất hãy thưởng cho mình một cốc trà trong ngày để vừa khỏe vừa thư giãn tinh thần. Trà đen có tác dụng diệt khuẩn và chống viêm rất tốt, thành phần polyphenol trong trà cũng có tác dụng giải độc.

Tuổi Hợi

Về sức khỏe, tử vi khuyên bạn không nên ngồi một chỗ quá lâu. Ngồi trong thời gian dài trước tiên ảnh hưởng đến cân nặng, khiến cột sống, đầu gối, eo và vai ở trạng thái cong trong một thời gian dài, và các cơ của toàn cơ thể sẽ bị cứng và đau, sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp oxy và máu cho não, làm giảm chức năng các cơ quan trong cơ thể, đồng thời khiến hệ miễn dịch suy giảm, rất dễ mắc bệnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.