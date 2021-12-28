Kiếp Tài cảnh báo, Chính Quan chiếu mệnh, 3 con giáp này ngày 29/12/2021 gặp nhiều trắc trở, điềm xui cực độ

Theo tử vi ngày 29/12/2021 này, Tuổi Tý nên thận trọng bởi có điềm báo tai nạn do va chạm bất ngờ xảy ra, vì thế con giáp này phải lưu ý nhìn trước ngó sau, quan sát kĩ lưỡng, chớ nên vội vàng hấp tấp mà ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân. Tốt nhất bản mệnh không nên di chuyển xa hoặc tới những nơi đông đúc hay địa hình hiểm trở trong ngày hôm nay.

Vận trình tài lộc của Tuổi Tý hôm nay có dấu hiệu hao hụt do bản thân tiêu pha mua sắm quá nhiều vào những món đồ không cần thiết. Nhìn chung con giáp này cũng không được dư giả cho lắm, nên hãy hạn chế việc mua sắm, chỉ nên mang theo một khoản tiền vừa đủ khi ra ngoài để tránh chi tiêu ngẫu hứng.

Hợi Tỵ Tương Xung báo hiệu một ngày làm việc thiếu hiệu quả với người tuổi Tỵ khi tranh chấp quyền lợi rất dễ xảy ra. Xuất phát điểm của bạn là vì mục đích công việc nhưng một khi mất bình tĩnh, không kiểm soát được lời nói và hành động thì sẽ biến thành công kích cá nhân khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều

Kiếp Tài còn cảnh báo những chú Rắn về nguy cơ mất tiền, hao tài tốn của trong hôm nay. Những hiểm họa bất ngờ có thể xảy tới bất cứ lúc nào, đòi hỏi bản mệnh phải cẩn trọng và đề cao cảnh giác. Lời khuyên là bạn không nên đầu tư trong thời điểm này vì rất dễ thất bại do mù quáng, thiếu hiểu biết.

Chính Quan chiếu mệnh cho thấy tuổi Hợi sẽ không màng danh lợi mà làm những công việc bất chính vì đồng tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tài tinh chiếu mệnh cho biết tuổi Hợi là những người thông minh, nhanh nhẹn nhưng vì tính thích thể hiện, hay khoe nên có nhiều tiểu nhân ganh ghét trong chuyện làm ăn. Bạn nào đang làm hợp đồng với khách thì nên cẩn thận kẻo bị cướp công. Thi thoảng, tuổi này có đem ra những quyết định xốc nổi khiến cấp trên không hài lòng.

Ngoài ra, Chính Quan chiếu mệnh cho thấy tuổi Hợi sẽ không màng danh lợi mà làm những công việc bất chính vì đồng tiền. Dù bạn không giàu có như bao người khác nhưng đồng tiền bạn làm ra rất sạch sẽ và chân chính, rồi sẽ có ngày bạn được hưởng lộc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.