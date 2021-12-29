Từ Tết Dương lịch đến Tết Âm lịch, 3 con giáp này được Thần Tài chiếu cố, lộc phát không ngừng, tiền bạc rủng rỉnh

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này từ Tết Dương lịch đến Tết Âm lịch gặt hái nhiều tài lộc, tiền tiêu không hết, vận may kéo đến từ mọi nơi.

Tuổi Sửu

Nhiều người nghĩ rằng tuổi Sửu chậm chạp song họ là những người rất bình tĩnh, bản lĩnh trước mọi biến cố. Khó khăn, trở ngại hiếm khi có thể khiến con giáp này nản lòng bỏ cuộc.

Bỏ ra không ít công sức, cố gắng nỗ lực hết mình trong công việc, từ Tết Dương lịch đến Tết Âm lịch, thành quả đem về cho tuổi Sửu sẽ không hề nhỏ. Tuổi Sửu hãy kiên định với con đường mình đã chọn. Tất cả những nỗ lực của bản mệnh sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.

Ttừ Tết Dương lịch đến Tết Âm lịch, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mặc dù năm nay không phải là năm may mắn với tuổi Dậu nhưng họ đã có bản lĩnh chống chọi với bất trắc. Đặc biệt, trong thời gian tới, vận may của tuổi Dậu sẽ chuyển biến bất ngờ.

Cụ thể từ Tết Dương lịch đến Tết Âm lịch, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân, họ không những giúp bản mệnh gầy dựng sự nghiệp mà còn đem đến tài vận cho cả gia đình. Dự kiến đầu năm 2022, tuổi Dậu bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp thần may mắn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Từ Tết Dương lịch đến Tết Âm lịch, con giáp này lại được thần tài và quý nhân chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dù tháo vác, giỏi giang hơn người nhưng trong năm qua dường như vận may của tuổi Tỵ chưa tới, thậm chí họ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách và gian truân. Từ Tết Dương lịch đến Tết Âm lịch, con giáp này lại được thần tài và quý nhân chiếu cố nên thay vì vận hạn đeo bám thì mọi sự may mắn dồn dập kéo đến. Cụ thể, từ sự nghiệp, công danh và gia đạo có bước chuyển biến tích cực.

Cụ thể, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp và công danh, cộng thêm tinh thần cứng rắn nên khả năng làm giàu chỉ trong một đêm là rất cao. Công việc suôn sẻ giúp những chú Rồng thu hút được nhiều tài nhiều lộc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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