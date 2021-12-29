3 tháng đầu năm 2022, 3 con giáp này được THẦN MAY MẮN phù trợ, lộc tràn vào nhà, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 16:45

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2022, 3 con giáp này được vận may chiếu cố, kiếm tiền dễ dàng, không lo thiếu thốn.

Tuổi Dần

Tử vi học có nói, mặc dù thời gian qua tuổi Dần gặp nhiều khó khăn, thậm chí tài chính cũng bị ảnh hưởng nhưng không cần lo lắng. Trong 3 tháng đầu năm 2022, vận may sẽ tìm đến giúp tuổi Dần lấy lại những gì đã mất.

Cụ thể, tuổi Dần sẽ dễ dàng gặp được những cơ hội tốt giúp họ phát triển sự nghiệp, từ đó mở ra hướng đi mới trong cuộc sống. Tuổi Dần từng mơ ước về một cơ ngơi đồ sộ, nhưng nếu trong năm nay không đạt được thì ít nhất cũng có một khoản tiền khá lớn hậu thuẫn cho họ tiếp tục xây dựng cuộc sống vinh hoa phú quý về sau.

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Trong 3 tháng đầu năm 2022, vận may sẽ tìm đến giúp tuổi Dần lấy lại những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tính cách người tuổi Thân lanh lợi hoạt bát, vui vẻ lạc quan. Dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng tìm được điểm tích cực để nhanh chóng vượt qua khó khăn. Người này làm việc chăm chỉ, không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến quyết tâm phấn đấu của mình.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, nếu đi theo đường kinh doanh thì người tuổi Thân vận số phát đạt, tài lộc dồi dào. Họ luôn nắm giữ vận mệnh trong tay, làm chủ vận mệnh của mình, tự quyết định mọi thứ theo đúng như khả năng của mình, không để ai khiến mình phải chịu thiệt thòi. Dù có may mắn hay không may mắn thì tuổi Thân vẫn không bao giờ khuất phục trước số phận, tự tay mình vượt qua khó khăn.

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Trong 3 tháng đầu năm 2022, nếu đi theo đường kinh doanh thì người tuổi Thân vận số phát đạt, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Năm Nhâm Dần 2022 cũng là năm Tam Hợp Thái Tuế trường sinh của người tuổi Thìn, cũng đồng thời Tam hợp Thủy khố đã chuyển thành Tài khố nên rất có lợi cho tài vận. Chính vì thế mà bản thân họ luôn có tiền đầy túi.

Ngoài những thu nhập chính thức thì họ còn có thêm những khoản tài lộc đến nhờ vào sự may mắn, đặc biệt là 3 tháng đầu năm 2022. Bảo đảm năm nay sẽ là năm mà thần tài gõ cửa thường xuyên đối với người tuổi Thìn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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