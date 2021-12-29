Ngày đầu tiên của năm 2022, 3 con giáp này gặp Thần Tài trước nhà, Quý Nhân gõ cửa vào sáng sớm, tài lộc đủ đầy, phú quý an khang

Trời sinh tuổi Tuất vốn là người thông minh, lanh lợi, ngay thẳng, chính trực. Đa số tuổi Tuất không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, sung túc nhưng họ hoàn toàn có khả năng tạo dựng sự giàu có cho riêng mình. Tử vi học có nói, trong năm 2022 cuộc sống tuổi Tuất sẽ bước sang một trang mới thịnh vượng và rực rỡ hơn. Ngay ngày đầu tiên của năm 2022, chắc chắn bản mệnh sẽ đón tin vui về tài lộc, khi mà có 1 khoản tiền lớn đột nhiên chảy vào túi người tuổi Tuất.

Con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần đón tài lộc ngay đi nhé. Đặc biệt hơn hết, đây là thời cơ hoàng kim để tuổi Tuất kinh doanh đầu tư, chỉ cần dũng cảm nắm bắt cơ hội thì việc xây dựng cuộc sống phú quý chỉ trong tầm tay. Dự kiến nếu không mua được nhà xe thì tài vận trong túi cũng đủ rủng rỉnh đón Tết.

Tuổi Dần lâm tượng Tam Hợp Thái Tuế, lại có nhiều cát tinh che chở, tổng quan vận trình năm 2022 hanh thông, mọi phương diện trong cuộc sống đều có dấu hiệu tăng tiến nhất định. Tử vi tuổi Dần cho thấy, bản mệnh được Tam Thai cát tinh trấn mệnh, nhân duyên dồi dào, thúc đẩy sự nghiệp phát triển ngay từ ngày đầu tiên của năm 2022.

Với những ai vừa khởi nghiệp hoặc mới đi làm, có thể nương tựa sức mạnh cát tinh này để ổn định sự nghiệp, biến mọi thứ đi vào quỹ đạo ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện khả năng, đề xuất tăng lương được cấp trên chấp thuận. Tam Thai có lợi cho những trải nghiệm, không ngừng học hỏi, nghiên cứu và khai thác giá trị tiềm ẩn của bản thân. Với những ai có dự định thi công chức, đừng do dự quá nhiều, nhớ là “văn ôn võ luyện”, cộng thêm chút may mắn, bạn sẽ được thỏa nguyện.

Từ ngày đầu tiên của năm 2022, tuổi Sửu sẽ bội thu hơn gấp vạn lần bây giờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ gặt hái vô cùng may mắn, thuận lợi trong năm 2022. Ngoài ra, bản mệnh tính tình bộc trực, chất phác và chân thành, làm việc lại chu đáo, tỉ mỉ nên được nhiều người tin tưởng. Vì thế trong những lúc khó khăn, họ được những người thân quen hỗ trợ nhiệt tình, nhanh chóng chuyển hung thành cát, làm chủ mọi tình huống.

Thời gian vừa qua, con giáp này có thể đã vấp phải khó khăn, rắc rối trong công việc, nhưng nhờ Thần may mắn che chở, vượt qua giai đoạn này, mọi chuyện đều ổn thỏa. Thậm chí từ ngày đầu tiên của năm 2022, họ sẽ bội thu hơn gấp vạn lần bây giờ. Chính nhờ những mối quan hệ tốt đẹp này mà họ có nhiều cơ hội để thay đổi cuộc đời, gặp không ít cơ hội thăng tiến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.