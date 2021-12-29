Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 30/12/2021: Mão không dễ dàng, Ngọ cần quyết tâm hơn

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 23:42

Tử vi về công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 30/12/2021 cho thấy, càng về cuối năm, mọi người càng cần tăng tốc để đón chào năm mới đầy niềm vui và tài lộc.

Tuổi Tý

Ảnh hưởng của Lục Xung không tác động nhiều tới việc sự nghiệp của bạn sẽ dễ dàng hay khó khăn. Mọi thứ hôm nay sẽ tùy thuộc vào cảm xúc của con giáp này. Cụ thể, nếu lạc quan và tự tin thì sẽ dễ đạt thành công, trái lại gặp muôn vàn trắc trở.

Tuổi Sửu

Thực Thần chiếu mệnh khuyên con giáp này hãy cứ mạnh dạn trải nghiệm, khám phá bản thân. Bản mệnh có thể tìm được sở trường, thế mạnh và từ đó có những bước tiến xa hơn trong tương lai.

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Thiên Ấn che chở giúp con giáp này rút ngắn được khá nhiều thời gian xử lý những rắc rối đang gặp phải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thiên Ấn che chở giúp con giáp này rút ngắn được khá nhiều thời gian xử lý những rắc rối đang gặp phải. Bên cạnh đó, tuổi Dần được khuyên nên học cách lắng nghe, học hỏi nhiều hơn để có thêm cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra không quá dễ dàng. Ảnh hưởng của Kim - Hỏa xung khắc dự báo hôm nay, bản mệnh sẽ chịu chi phối của cảm xúc tiêu cực. Bạn không còn tự tin, chủ động nên dễ đánh mất cơ hội phát triển dành riêng cho mình.

Tuổi Thìn

Bạn là người chăm chỉ và cẩn thận, tuy nhiên, bạn lại quá dễ dàng hài lòng với thực tại. Hãy đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn và cố gắng thực hiện, hãy sử dụng hết khả năng của mình.

Tuổi Tỵ

Tam Hội phù trợ giúp cho công việc của người tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ. Bạn được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng, bởi bạn luôn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý nhất. May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Đôi bên có thể cùng hợp tác thực hiện những dự án mới và đợi thành quả trong tương lai.

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Con giáp này nên nhớ rằng nếu muốn thành công thì bạn phải có quyết tâm cao độ, làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này nên nhớ rằng nếu muốn thành công thì bạn phải có quyết tâm cao độ, làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng. Còn nếu luôn bỏ dở giữa chừng, bạn sẽ chẳng bao giờ được lãnh đạo tin tưởng.

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Mùi. Những hành động vô tình của bạn có thể đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay, vì vậy hãy chú ý trong từng việc làm, đề phòng có người giở trò sau lưng mình.

Tuổi Thân

Hôm nay cũng không phải là một ngày may mắn cho công việc của bạn. Con giáp này có phần bảo thủ, cố chấp, không tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ mọi người. Bản mệnh tự cô lập mình nên phải chịu thiệt thòi không đáng có.

Tuổi Dậu

Những người kinh doanh buôn bán nhận được nhiều lộc trời ban, buôn may bán đắt, tài lộc dồi dào. Hầu như hàng hóa vừa đưa ra thị trường đã được tiêu thụ rất nhanh và trôi chảy. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội được tăng lương nhờ những biểu hiện xuất sắc của mình.

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Ngày được Tam Hợp che chở, người tuổi Hợi sẽ có nhiều bước tiến quan trọng trên đường công danh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thời gian này, những chú Chó có không ít cơ hội nhưng vẫn có thách thức đi kèm trong sự nghiệp của mình. Bản mệnh làm việc nhanh nhẹn, hăng hái và mạnh mẽ nhưng đôi khi lại hơi nóng nảy, để tiểu nhân lợi dụng hạ thấp uy tín của mình. Do đó hãy thận trọng trong từng hành động hơn.

Tuổi Hợi

Ngày được Tam Hợp che chở, người tuổi Hợi sẽ có nhiều bước tiến quan trọng trên đường công danh của mình. Quý nhân tương trợ giúp con giáp này gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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