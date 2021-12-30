Tình duyên 12 con giáp ngày 31/12/2021: Tý tìm được người tâm đầu ý hợp, Tỵ cần lắng nghe bằng lý trí nhiều hơn

Tâm linh - Tử vi 30/12/2021 22:50

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 31/12/2021 cho thấy, chuyện tình cảm cuối năm của mọi người đều có tiến triển, nhưng theo chiều hướng tốt hay xấu thì phải do mình tự quyết định.

Tuổi Tý

Tình duyên vượng giúp những người độc thân nhanh chóng tìm được một người tâm đầu ý hợp. Cuộc sống hôn nhân gia đình đã định sẽ luôn được hòa thuận, ấm êm.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có xu hưởng dành nhiều sự quan tâm và chia sẻ cho gia đình. Vì thế mà mọi hiểu lầm, mâu thuẫn cũng dễ dàng được người trong cuộc hoá giải cùng nhau.

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Nhân duyên vượng giúp những người độc thân nhanh chóng tìm được một người tâm đầu ý hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tình cảm kém sắc. Bởi một lý do không rõ mà bản mệnh bắt đầu cảm thấy chán nản, hời hợt với nửa kia. Người độc thân vẫn tiếp tục với cuộc sống một mình vì không có hứng thú yêu đương.

Tuổi Mão

Đào hoa vượng đem tới cho những người tuổi này nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Bản mệnh hoàn toàn có thể chinh phục được người trong lòng nhớ vào sự khôn khéo và tinh tế.

Tuổi Thìn

Thổ khắc Thủy cho thấy bạn có vẻ khá thờ ơ với chuyện yêu đương, chính vì thế mà bạn tìm cách từ chối mọi đối tượng được giới thiệu cho mình. Người độc thân vẫn muốn dành thời gian cho bản thân hơn là cho người khác

Tuổi Tỵ

Dù tình cảm là chuyện của trái tim, song bạn cũng cần lý trí và thực tế hơn trong quá trình đánh giá đối tượng theo đuổi. Dù người muốn tìm hiểu bạn là ai đi nữa, bạn cũng nên dành thời gian để tìm hiểu về người đó kĩ càng hơn, đừng để bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng. Hãy chú ý để nhận ra ai mới là người thực sự chân thành với mình.

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Dù tình cảm là chuyện của trái tim, song bạn cũng cần lý trí và thực tế hơn trong quá trình đánh giá đối tượng theo đuổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chuyện tình cảm của bản mệnh không mấy thuận lợi trong hôm nay. Bạn vừa nửa kia dễ nổ ra tranh cãi gay gắt khi có bất đồng quan điểm. Nếu không sớm tìm cách dung hòa những mâu thuẫn này, cứ để mọi thứ tích tụ càng lâu thì đổ vỡ là điều sớm muộn.

Tuổi Mùi

Đường tình duyên của con giáp này nhiều gập ghềnh, trắc trở. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và suy nghĩ dưới một góc độ khác xem sao.

Tuổi Thân

Chuyện tình cảm của người tuổi này không mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Bạn dễ cãi cọ, mâu thuẫn với nửa kia của mình và nguyên nhân có là do những bất đồng khó dung hòa giữa đôi bên. Lúc này, nếu không biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, bạn rất dễ nói ra những lời gây tổn thương nửa kia, khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trong ngày có quý nhân Tam Hợp chỉ đường dẫn lối sẽ có đường tình duyên vô cùng hanh thông, ngập tràn hạnh phúc. Bạn đã biết được đâu là nơi mà trái tim mình thuộc về. Con giáp này chẳng hề ngần ngại bày tỏ tình cảm với người mình thương.

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Tuổi Dậu trong ngày có quý nhân Tam Hợp chỉ đường dẫn lối sẽ có đường tình duyên vô cùng hanh thông  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

May mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra phương pháp giải quyết hợp lý cho mọi chuyện.

Tuổi Hợi

Ở phương diện tình cảm, những tổn thương trong quá khứ khiến những chú Heo cảm thấy khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm hiện tại của mình, song bạn đừng quá lo lắng, trái tim sẽ làm việc của nó. Hôm nay là thời điểm đào hoa khởi vượng nhờ Thổ sinh Kim, bạn sẽ có được nhân duyên như ý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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