Thiên Quan nhập cục, Hung Tinh xuất hiện, 3 con giáp này ngày 31/12/2021 hao của mất tiền, tiểu nhân rình rập, gặp đủ chuyện xui

Tử vi ngày 31/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này hao của mất tiền, tiểu nhân rình rập, gặp đủ chuyện xui vì bị Thiên Quan nhập cục, Hung Tinh xuất hiện.

Tuổi Thìn

Hung thần Thiên Quan nhập cục khiến người tuổi Thìn cảm nhận khó khăn nhiều bề, khó có thể tiến bước trên con đường danh lợi của mình. Kẻ tiểu nhân vây hãm, khiến cho bản mệnh muốn thoát ra mà chẳng biết phải đi đường nào. Đôi khi tưởng đã thoát được mà vẫn nằm trong vòng vây.

Bạn cũng cần phải rèn luyện để khiến mình trở nên điềm tĩnh hơn, không dễ bị kích động bởi những điều thị phi bên ngoài. Trước khi bày tỏ quan điểm, tuổi Thìn cần biết chắc chắn rằng thông tin mình nhận được có đúng hay không để tránh gây thù chuốc oán.

Hung thần Thiên Quan nhập cục khiến người tuổi Thìn cảm nhận khó khăn nhiều bề, khó có thể tiến bước trên con đường danh lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày 31/12/2021, hung tinh xuất hiện trong đường tài lộc của tuổi Hợi, cảnh báo về nguy cơ mất tiền hao của có thể xảy ra. Con giáp này dễ cảm thấy bất an, lo lắng khi đầu tư quá nhiều tiền bạc chỉ vào một chỗ.

Con giáp này cũng ham mê kiếm tiền nên có khi bùi tai nghe lời dụ dỗ ngon dỗ ngọt của kẻ xấu mà mất cảnh giác. Nhẹ dạ cả tin, mất tiền chính là cái giá phải trả mà tuổi Hợi trong ngày hôm nay khó mà tránh được. Bản mệnh hãy suy nghĩ thấu đáo hơn.

Tuổi Dần không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 31/12/2021 cho thấy, Tuổi Dần không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối.

Vận trình tài lộc của Tuổi Dần hôm nay cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Dần cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 31/12/2021: Mão vượt ngoài mong đợi, Tuất nắm bắt được cơ hội hiếm có Tử vi về công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 31/12/2021 cho thấy, con đường thăng quan tiến chức của mọi người đang trên đà rộng mở, hãy quan sát kỹ để nắm bắt được cơ hội gặt hái được thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thien-quan-nhap-cuc-hung-tinh-xuat-hien-3-con-giap-nay-ngay-31-12-2021-hao-cua-mat-tien-tieu-nhan-rinh-rap-gap-du-chuyen-xui-443883.html