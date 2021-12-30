Sức khỏe 12 con giáp ngày 31/12/2021: Sửu nên lắng nghe cơ thể, Thìn không khả quan

Tuổi Tý hãy chú ý nhiều hơn tới việc làm cuộc sống tinh thần thêm phong phú, một ngày như hôm nay sẽ rất tuyệt vời nếu bạn dành thời gian làm điều gì đó có ích cho bản thân chẳng hạn như vận động, trồng thêm cây cối tại nhà.

Tử vi tuổi Sửu hôm nay nhắc nhở rằng, đã đến lúc bạn nên dành thời gian lắng nghe cơ thể của mình, đừng quá chiều chuộng bản thân, thức khuya, nhịn ăn sáng... sẽ khiến sức đề kháng suy giảm nghiêm trọng.

Tử vi tuổi Sửu hôm nay nhắc nhở rằng, đã đến lúc bạn nên dành thời gian lắng nghe cơ thể của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những lo lắng khiến bạn ăn uống không được ngon miệng, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của tuổi Dần đấy. Thời gian này chú ý những triệu chứng mất ngủ, đau đầu thường xuyên. Nghe một bản nhạc hợp sở thích và đi ngủ sớm một chút có thể giúp ích cho bạn trong lúc này.

Tuổi Mão

Ngũ hành không thuận, tuổi Mão dễ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể yếu ớt hơn thường ngày. Bạn hãy nhớ giữ ẩm không khí bằng máy giữ ẩm. Nếu không khí quá khô, hãy sử dụng máy giữ ẩm hoặc bình phun nước để giữ ẩm, giúp giảm nghẹt mũi và ho.

Tuổi Thìn

Sức khỏe của bản mệnh hôm nay không được khả quan. Vì thế, hôm nay đừng nên làm việc gì quá sức, nếu thấy mệt nên nghỉ ngơi, nếu cố làm trong lúc đầu óc không tập trung sẽ dễ dẫn đến sai sót.

Tuổi Tỵ

Ngày này, sức khỏe của những chú Rắn không được tốt. Bạn cần chú ý chăm sóc cơ thể nhiều hơn, tránh để công việc và những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng nhiều đến tinh thần. Sức khỏe là vốn quý, đừng để đánh mất rồi mới hối hận cũng đã muộn.

Ngày này, sức khỏe của những chú Rắn không được tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sức khỏe của con giáp này hôm nay không khả quan, bạn dễ gặp các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa. Bản mệnh nên chú ý hơn ăn uống đúng giờ và chọn nơi an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tuổi Mùi

Thủy Thổ xung khắc dự báo tình hình sức khỏe của con giáp này không được tốt, nếu bị ốm thì có thể là ốm nặng. Do đó, tuổi Mùi nên tìm cách phòng ngừa từ sớm bằng việc ăn những đồ bổ dưỡng và giúp cho mình có sức đề kháng tốt hơn.

Tuổi Thân

Thổ khí vượng không tốt cho những ai đang ốm bệnh, nhất là trong tình trạng thay đổi thất thường như hiện nay, dù sao trong thời tiết này tuổi Thân không nên chủ quan, luôn giữ ấm cho cơ thể mình đúng cách, hạn chế ăn đồ lạnh.

Tuổi Dậu

Thổ Hỏa tương sinh cho thấy sức khỏe của con giáp này ổn định. Thời gian này bản mệnh tập trung vào các thói quen lành mạnh hơn trước đây rất nhiều. Đây là lý do giúp cho sức khỏe của tuổi Dậu có chiều hướng tốt lên.

Thổ Hỏa tương sinh cho thấy sức khỏe của con giáp này ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Kim Thổ tương sinh cũng cho thấy sức khỏe của con giáp này đang tốt lên mỗi ngày, nhiều người hoàn thành mục tiêu về cân nặng sau thời gian nghiêm khắc theo đuổi chế độ ăn uống khoa học. Tuy nhiên, chớ vội mừng nhé vì bản mệnh vẫn phải tiếp tục duy trì nó thêm một thời gian dài nữa.

Tuổi Hợi

Thổ khí vượng trong ngày này cũng là lúc bản mệnh nên tìm cách để bảo vệ sức khỏe cho mình, không được lơ là vì có như thế con giáp này mới đề phòng được bệnh tật. Tuổi Hợi hãy nhớ rằng phòng bệnh luôn tốt hơn là chữa bệnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.