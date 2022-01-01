Sức khỏe 12 con giáp ngày 1/1/2022: Tý cần nghỉ ngơi thêm, Tỵ nên bảo vệ tốt phổi của mình

Về sức khỏe , bạn bôn ba nhiều nơi, làm việc hết mình mà không ăn uống đầy đủ. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến dạ dày và sau đó là sức khỏe tổng thể, năng suất làm việc của bạn. Tuổi Tý nên dành thời gian của mình cho việc ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, hạn chế ăn đồ ăn nhanh, các thực phẩm cay nóng và đồ không tốt cho sức khỏe.

Ngũ hành xung khắc dự báo bản mệnh thường xuyên có dấu hiệu mệt mỏi ngày hôm nay. Tại sao không nhân ngày này để nghỉ ngơi, thư giãn một chút và để bản thân được thả lỏng nhỉ, bạn sẽ thấy hôm nay trở nên thú vị lắm đấy.

Sức khỏe của bản mệnh hôm nay không được tốt, nhất là những ai đang có bệnh nền sẵn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay dự đoán sức khỏe xấu, tuổi Dần nên không được tập trung vào công việc. Cần tránh những thói hư tật xấu như rượu chè, cờ bạc... bằng không hôm nay sẽ là một ngày cực thảm bại.

Tuổi Mão

Sức khỏe của bản mệnh hôm nay không được tốt, nhất là những ai đang có bệnh nền sẵn, bạn nên nghiêm túc thực hiện việc uống thuốc như yêu cầu để cải thiện tình trạng hiện tại đi nhé. Ai thường xuyên thức khuya thì nên sắp xếp lại cuộc sống để đi ngủ sớm hơn, có như thế mới đủ tăng sức đề kháng cho cơ thể bạn.

Tuổi Thìn

Thổ – Thủy xung khắc nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân, bạn đang quá lơ là và không ăn uống đúng giờ, thậm chí thường xuyên làm việc quá sức, đã đến lúc chấn chỉnh lại rồi đấy nhé.

Tuổi Tỵ

Tỵ nên đề phòng khi đi ra khỏi nhà, nên nhớ cẩn thận với xe cộ và đi lại, cẩn thận họa huyết quang, có thể như đứt tay, chảy máu. Tử vi khuyên tuổi Tỵ phải chuẩn bị khẩu trang khi đi ra ngoài, bảo vệ tốt phổi của mình. Không chỉ vậy, có thể uống thêm nước chanh mật ong để thanh đờm bổ phế.

Ngày Mộc khí quá vượng, tuổi Ngọ nên chú ý hơn sức khỏe của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày Mộc khí quá vượng, tuổi Ngọ nên chú ý hơn sức khỏe của bản thân, cần đề phòng các bệnh liên quan đến thần kinh, bệnh về thận hay bàng quan. Hãy dành thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi đúng nghĩa, thể trạng nhờ thế mới có thể phục hồi nhanh chóng.

Tuổi Mùi

Nước trà Atiso có khả năng thanh nhiệt, giải độc, mát gan rất tốt. Cơ thể của bạn đang xuất hiện những biểu hiện của việc nóng trong, mẩn ngứa khó chịu. Vì vậy hãy uống thật nhiều nước Atiso để giúp cơ thể đào thải độc tố và thanh lọc tốt hơn.

Tuổi Thân

Sức khoẻ của Tuổi Thân hôm nay đang có dấu hiệu báo động. Cơ thể mệt mỏi thì năng suất làm việc sẽ không tốt, lời khuyên cho Tuổi Dậu là hãy ăn uống tẩm bổ thêm, đồng thời tập thể dục để nâng cao sức đề kháng.

Tuổi Dậu

Con giáp này cũng cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lơ giờ giấc sinh hoạt hoặc những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Con giáp này đề cao việc rèn luyện cơ thể bằng các bài tập thể dục và các trò thể thao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này đề cao việc rèn luyện cơ thể bằng các bài tập thể dục và các trò thể thao nên sức đề kháng luôn được duy trì ở mức tốt. Đừng quên nhắc nhở, khuyến khích cả những người thân trong gia đình cùng tham gia vào chế độ luyện tập này.

Tuổi Hợi

Bạn cũng đừng quên sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém so với sức khỏe thể chất. Vì vậy bạn nên dành thời gian chăm sóc cho đời sống tinh thần của mình thêm để năm tới càng thêm suôn sẻ nhé. Thêm một phút vui vẻ, giảm một phút sầu tư.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.