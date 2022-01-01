Sức khỏe 12 con giáp tháng 1/2022: Tý ổn định, Dần khả quan, Mùi giảm sút đáng kể

Tình hình sức khỏe về cơ bản là ổn định. Con giáp này không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng, vì thế nên điều cần thiết lúc này là thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, duy trì tình trạng sức khỏe của mình. Người lớn tuổi nên vận động vừa sức, không nên cố gắng làm việc quá mức dễ gây tổn hại cho cơ thể nói chung.

May mắn là dù nhiều điều không như ý đổ dồn xuống đầu thì bản mệnh vẫn còn có sức khỏe. Đối diện với thất bại, con giáp này thường có tâm lý vững vàng, không tự oán trách bản thân nên không tự đẩy mình vào hoàn cảnh căng thẳng không cần thiết. Lối sống khoa học giúp người tuổi Sửu luôn có sức khỏe để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

May mắn là dù nhiều điều không như ý đổ dồn xuống đầu thì bản mệnh vẫn còn có sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Về phương diện sức khỏe không được khả quan trong tháng này, chủ yếu là do con giáp này phải chịu tác động tiêu cực từ Thiên Nguyệt hung tinh. Dù không phải đối diện với những khó khăn, thử thách quá lớn lao nhưng bản mệnh vẫn thường xuyên ưu tư, phiền muộn, suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là tự trách móc bản thân.

Tuổi Mão

Sức khỏe là một trong những vấn đề mà tuổi Mão cần phải lưu ý trong tháng này. Bản mệnh thường xuyên thấy mệt mỏi, lo âu, cộng với sự vất vả, bôn ba trong công việc khiến sức khỏe giảm sút đi khá nhiều. Nếu muốn tránh khỏi tình trạng thân thể suy nhược, trước hết con giáp này cần phải suy nghĩ tích cực hơn.

Tuổi Thìn

Sức khỏe của người tuổi Thìn trong tháng này có thể gặp một vài trở ngại đáng kể. Chủ yếu do bạn mải mê với công việc, thường xuyên lo nghĩ khiến tình trạng lao lực xảy ra. Tuy nhiên, những vấn đề này không quá nghiêm trọng, có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi điều độ, không làm việc quá sức.

Tuổi Tỵ

Sức khỏe của tuổi Tỵ tháng này nhìn chung ổn định, không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên đề phòng họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ. Làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Đồng thời, bạn cũng nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại, đừng để gần Tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật.

Sức khỏe của tuổi Tỵ tháng này nhìn chung ổn định, không có gì đáng lo ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sức khỏe trong tháng của người tuổi Ngọ có nhiều dấu hiệu giảm sút. Cũng bởi con giáp này lo nghĩ nhiều cho công việc, chuyện tình cảm mà bỏ bê việc ăn uống hay ngủ nghỉ khiến cơ thể ngày càng suy nhược, uể oải, thiếu sức sống. Trong tháng, nguy cơ bệnh cũ tái phát rất cao. Lời khuyên dành cho tuổi này là nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Chỉ khi nào tinh thần ổn định, lúc ấy sức khỏe của bản mệnh mới được cải thiện.

Tuổi Mùi

Sức khỏe tuổi Mùi trong tháng này giảm sút đáng kể. Chủ yếu là áp lực tinh thần khiến bản mệnh đau đầu, stress, có thể bị sụt cân… Đây chỉ là những triệu chứng đơn thuần do cơ thể suy nhược gây ra, không phải là bệnh nghiêm trọng nhưng nếu không được quan tâm đúng mức, chúng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật đáng ngại. Do đó, con giáp này cần tìm cách giải tỏa áp lực càng sớm càng tốt. Khi căng thẳng được xua tan bạn sẽ thấy mình khỏe trở lại sớm thôi.

Tuổi Thân

Về phương diện sức khỏe, muốn có một nền tảng thể chất khỏe mạnh, con giáp này nên hiểu là nếu chỉ tập trung vào tập luyện thường xuyên và ăn uống khoa học thôi thì chưa đủ. Bản mệnh cần chăm sóc cả giấc ngủ và cố gắng loại bỏ những căng thẳng, áp lực trong công việc và cuộc sống diễn ra mỗi ngày mới có thể cải thiện tình hình.

Tuổi Dậu

Tháng này nhiều việc phải tất bật khiến thể trạng của tuổi Dậu không quá lý tưởng. Bạn mệnh dễ có hiện tượng mệt mỏi, uể oải, làm giảm chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Nhưng các triệu chứng khó chịu này sẽ nhanh biến mất khi bản mệnh điều chỉnh lại chế độ ăn uống, giờ giấc làm việc cũng như luyện tập thể thao.

Về mặt sức khỏe, với chế độ rèn luyện nghiêm túc, tuổi Tuất có thể duy trì thể trạng lý tưởng, ít bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về mặt sức khỏe, với chế độ rèn luyện nghiêm túc, tuổi Tuất có thể duy trì thể trạng lý tưởng, ít bệnh tật. Tuy nhiên, những mối bận tâm lo nghĩ cho công việc trong tháng này có thể khiến con giáp này gặp tình trạng mất ngủ, kém ăn. Bản mệnh nên tìm cách giải tỏa tâm lý để đảm bảo sức khỏe đón Tết.

Tuổi Hợi

Sức khỏe không phải là vấn đề lo lắng trong tháng này khi tuổi Hợi cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng con giáp này chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Đôi khi bạn cũng gặp một vài tình trạng khó chịu khi thời tiết giao mùa khiến cơ thể uể oải, đau đầu hoặc đau nhức xương khớp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.