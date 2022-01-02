Tình duyên 12 con giáp tháng 1/2022: Dần đào hoa, Thìn tương khắc, Tuất hài hòa

Tâm linh - Tử vi 02/01/2022 05:45

Tử vi về tình duyên 12 con giáp tháng 1/2022 cho thấy, vận trình tình duyên hiện tại không quá quan trọng nên những ai vẫn một mình lẻ bóng thì cũng không cần vội vã làm gì.

Tuổi Tý

Vận trình tình duyên của con giáp này về cơ bản là ổn định trong suốt tháng này, đặc biệt là với những ai đã có đôi có cặp. Vợ chồng biết thông cảm và thấu hiểu với nhau, vì thế mà nhiều khúc mắc cũng dần dần được tháo gỡ. Trải qua những chuyện như thế này, bản mệnh và người ấy ngày càng thêm quý trọng nhau hơn.

Tuổi Sửu

Đường tình duyên của bản mệnh khó có những dấu hiệu tích cực, vì không có cát tinh đào hoa chiếu mệnh nên chủ yếu người độc thân vẫn giữ nguyên tình trạng cũ. Tuổi Sửu không chịu chủ động cũng không chịu mở lòng, vì thế nên dù có người tiếp cận tìm hiểu thì đôi bên cũng khó giữ được quan hệ thân thiết với nhau.

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Đường tình duyên của bản mệnh khó có những dấu hiệu tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chuyện tình cảm có tốt và có xấu, cát tinh chủ về đào hoa xuất hiện chứng tỏ tuổi Dần thường xuyên nhận được những lời hỏi han, quan tâm đến từ bạn bè khác giới. Đây chính là cơ hội để những người còn độc thân thoát khỏi tình trạng cô đơn, lẻ bóng. Với những người đã có gia đình thì sao Bách Việt chưa chắc đã đem lại những tác động tốt.

Tuổi Mão

Đường tình duyên khá ảm đạm, cho dù người tuổi Mão vẫn còn độc thân hay đang có đôi có cặp. Có thể cái tôi quá cao khiến bản mệnhn không thể là người xuống nước trước trong mỗi lần cãi cọ, mâu thuẫn. Nếu cả đôi bên đều không ai chịu nhường ai thì mối quan hệ sẽ đi xuống đi một cách nhanh chóng, gây ra những vết rạn nứt.

Tuổi Thìn

Trong chuyện tình cảm, do cục diện ngũ hành tương khắc xuất hiện, bạn và nửa kia dễ mâu thuẫn với nhau trên nhiều phương diện của cuộc sống. Có lẽ hai người vẫn còn chưa thực sự bao dung cho nhau, mà cái tôi cá nhân thì lại quá lớn. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, e là quan hệ đôi bên khó có thể yên ổn lâu dài. Cả bạn và người ấy đều cần dành thời gian nhìn nhận lại khuyết điểm của mình để có hướng thay đổi.

Tuổi Tỵ

Thật đáng mừng là tình cảm có ít nhiều điểm sáng nếu so với hai phương diện là sự nghiệp và tài lộc. Dù vợ chồng bạn vẫn khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, nhưng đến cuối cùng, hai người đều sẽ hiểu ra và biết tha thứ, bao dung cho nhau. Người độc thân nên mở lòng ra và chú ý quan sát để biết ai là người thực lòng với mình. Có lẽ đây là khoảng thời gian bạn cần một điểm tựa đấy.

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Chuyện tình cảm tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chuyện tình cảm tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Bạn cũng đã cởi mở hơn nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng. Quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thường xuyên trao đổi để đi tới những quyết định thống nhất.

Tuổi Mùi

Đáng tiếc là chuyện tình cảm lại chưa có những điểm sáng đáng mừng. Bạn thường quá tập trung cho sự nghiệp của mình nên quên mất chuyện yêu đương hoặc quan tâm đến những người thân thiết nhất. Tử vi tháng 1/2022 tuổi Mùi âm lịch khuyên bạn hãy kịp thời nhắc nhở bản thân cân bằng cuộc sống và sự nghiệp, đừng để đến khi tình cảm phai nhạt rồi mới cảm thấy hối tiếc và tìm cách vãn hồi.

Tuổi Thân

Về phương diện tình cảm, người độc thân hay đã có đôi đều sẽ nhận được tin vui khi bước sang thời điểm tháng mới. Những trải nghiệm ngọt ngào sẽ khiến đôi trái tim xích lại gần nhau hơn. Hãy chờ đón xem điều gì đang chờ đón phía trước.

Tuổi Dậu

Phương diện tình cảm cũng có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn những tháng trước. Với những ai chưa có bạn đồng hành thì sẽ sớm có, những ai đã có người yêu thì có thể tính đến chuyện hôn nhân, còn ai đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng đầm ấm thắm thiết hơn. Thuận vợ thuận chồng làm việc gì cũng có lợi.

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Tình cảm hôn nhân tháng này khá là hài hòa nhưng có phần không đằm thắm như trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tình cảm hôn nhân tháng này khá là hài hòa nhưng có phần không đằm thắm như trước. Giữa đôi bên thiếu đi những cảm xúc yêu đương mãnh liệt, mọi thứ diễn ra đều đều không phải là tình trạng quá tồi nhưng cũng nên tìm cách hâm nóng mối quan hệ để hạnh phúc thêm bền vững.

Tuổi Hợi

Nhiều cơ hội cải thiện nhân duyên cũng tới trong tháng này, mang tới cho Hợi khoảng thời gian ngập tràn hương sắc yêu đương. Vận đào hoa phơi phới, lợi cho người độc thân muốn tìm kiếm nửa kia cho mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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