Sức khỏe 12 con giáp ngày 4/1/2022: Sửu dễ mệt mỏi, Thìn nên để tinh thần được thoải mái

Tâm linh - Tử vi 03/01/2022 23:47

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp này 4/1/2022 cho thấy, sức khỏe chính là điều quan trong và thiết yếu nhất nếu muốn hoàn thành bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc sống.

Tuổi Tý

Thổ khí vượng có thể gây ra một số triệu chứng khó chịu làm cản trở đến các hoạt động trong ngày của con giáp này. Bạn nên tăng cường rèn luyện thể dục thể thao, kết hợp với ăn uống và sinh hoạt điều độ để cải thiện sức khỏe của mình.

Tuổi Sửu

Thổ khí vượng cho thấy tác nhân bên ngoài như thời tiết, chất lượng không khí, đồ ăn,… có thể là tác nhân khiến bạn cảm thấy không được khỏe. Nhất là với ai đang có bệnh thì cảm thấy mệt mỏi và nhanh đuối sức hơn.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngũ hành xung khắc cho thấy bạn có thể gặp rắc rối liên quan tới sức khỏe và đó là nguyên nhân gián đoạn cuộc vui của bạn. Nếu bạn biết cách cân bằng sớm, thay đổi lối sống lành mạnh hơn thì không có gì đáng phải lo lắng cả.

Tuổi Mão

Nếu ở tuổi trung niên, bạn nên hạn chế chuyện sinh hoạt vợ chồng hoặc làm gì cũng phải điều độ để có thể bảo vệ sức khỏe cho mình. Đặc biệt, chú trọng bảo vệ hệ hô hấp, nhất là trong thời điểm bệnh viêm phổi đang diễn ra phức tạp như hiện nay.

Tuổi Thìn

Thổ khí vượng tức là sức khỏe của bạn rất dễ bị ảnh hưởng theo chiều hướng không tốt. Do đó, hãy cố gắng để tinh thần của bạn được thoải mái, không quên ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, đừng ngược đãi cơ thể mình nhé.

Tuổi Tỵ

Sức khỏe của bạn hôm nay không có gì đáng ngại. Bạn nắm rõ được tình hình hiện tại và ra sức cải thiện, nâng cao sức đề kháng cho bản thân. Tuy nhiên, tinh thần tụt dốc, mất tập trung và dễ đưa ra các quyết định sai lầm.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh được cải thiện rõ rệt so với thời gian nữa. Bạn chú ý hơn trong việc lựa chọn đồ gì nên ăn, đồ gì không nên, hơn nữa, bạn cũng đã bắt đầu chú ý hơn tới việc tập luyện thể thao mỗi ngày.

Tuổi Mùi

Thổ khí vượng khuyên bản mệnh nên nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy này, đừng để đến khi bệnh tật rồi lại vừa tốn tiền bạc và có chữa trị cũng chỉ hạn chế được phần nào bệnh của bạn mà thôi.

Tuổi Thân

Phương diện sức khỏe của tuổi Thân trong ngày hôm nay có phần kém đi, bạn dễ bị môi trường tác động nhất là khi tới những nơi không khí bị ô nhiễm, có nhiều nguồn bệnh.

Tuổi Dậu

Sức khỏe trong ngày hôm nay của bạn không được tốt lắm, chức năng của dạ dày và tì vị không ổn định. Chỉ cần nhịn ăn một bữa hay thức khuya là đã thấy có dấu hiệu đau dạ dày rồi. Do đó, bạn nên sinh hoạt điều độ, chăm lo nhiều hơn tới thân thể của mình.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thổ khí vượng khiến cho sức khỏe là vấn đề mà bản mệnh phải lưu tâm trong ngày này. Nhất là những ai trong thời gian qua không nghỉ ngơi đầy đủ, hay thức khuya sẽ dễ bị ngã bệnh trong lúc này đấy.

Tuổi Hợi

Về sức khỏe, bạn dễ mắc các bệnh như nổi mụn, chàm trên da, lên sởi, thủy đậu. Bạn cần chú giữ gìn vệ sinh da cũng không không tiếp xúc quá thân cận với nguồn bệnh này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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