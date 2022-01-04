Sức khỏe 12 con giáp ngày 5/1/2022: Ngọ cần tĩnh dưỡng, Tuất tránh suy nghĩ tiêu cực

Tâm linh - Tử vi 04/01/2022 23:40

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp ngày 5/1/2022 cho thấy, sức khỏe là tiền đề cho mọi lĩnh vực cuộc sống, nên nhớ rõ trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào thì đều cần bảo quản tốt sức khỏe của mình.

Tuổi Tý

Về sức khỏe, trong thực đơn nên giảm lượng chất béo và những thực phẩm giàu cholesterol đều đầu độc gan và mật. Chế độ ăn dưỡng Mộc bao gồm các loại ngũ cốc, đậu, rau củ (ưu tiên rau củ xanh lá), rong biển, nước tương cổ truyền, miso… có thể giúp lấy lại được sức mạnh vốn có cho gan và mật của bạn.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày hôm nay khuyên bạn, bạn nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có gia vị cay sẽ hủy hoại tim và ruột non của bạn. Ngoài ra, đi lại nên chú ý cẩn thận có điềm va chạm, thương tật bất ngờ.

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Sức khỏe của tuổi Dần trong ngày hôm nay có phần kém sắc vì thiếu Mộc khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sức khỏe của tuổi Dần trong ngày hôm nay có phần kém sắc vì thiếu Mộc khí. Bạn nên dành thời gian luyện tập thể thao. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày sẽ đem lại cho bạn lợi ích vô tận, nó có thể giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh, giảm căng thẳng, tăng năng lượng và tâm trạng vui vẻ cho bạn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu không thể tập luyện thể thao thường xuyên thì cũng đừng bỏ qua những động tác giãn gân cốt, khớp xương để cơ thể thêm dẻo dai, linh hoạt. Ăn uống điều độ hạn chế bia rượu ảnh hưởng tới gan. Bổ sung một số thực phẩm có vị đắng sẽ tốt cho tim, hạn chế ăn những thực phẩm như đồ nướng nhiều sẽ không tốt cho phổi.

Tuổi Thìn

Bản mệnh nên chú ý đến vấn đề sức khỏe, đừng thấy mình sung sức mà chủ quan, bỏ lơ việc chăm sóc bản thân. Ngoài ra, trong ngày hôm nay không trị bệnh ở bụng, bản mệnh nên lưu ý không nên tác động lên vị trí này.

Tuổi Tỵ

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng chính Đông phía ngoài phòng mình và giường ngủ. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

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Lời khuyên cho bản mệnh trong ngày có Hỏa khí vượng là hãy dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Lời khuyên cho bản mệnh trong ngày có Hỏa khí vượng là hãy dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Tuổi Ngọ có thể đọc sách để tâm hồn rộng mở hơn, biết đâu con giáp này có thêm những ý tưởng hay ho từ đó.

Tuổi Mùi

Về phương diện sức khỏe, tuổi Mùi cũng gặp một số vấn đề. Con giáp này nên thăm khám để điều trị kịp thời. Ngoài ra, hôm nay bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, châm chích ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi.

Tuổi Thân

Vận khí không tốt nên Tuổi Thân cần quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch, thiếu máu hay đường ruột. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, hãy mau chóng đi khám để được chữa trị kịp thời nhé.

Tuổi Dậu

Thời tiết mùa hè nắng gắt như thế này thì trong túi không thể thiếu một lọ kem chống nắng đâu nhé. Hãy bôi một lớp kem chống nắng vừa đủ khi ra ngoài để làn da không bị bí bách quá nhưng vẫn đủ để bảo vệ làn da của bạn tránh khỏi tia UV của mặt trời.

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Tử vi khuyên Tuổi Tuất hãy cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và mở lòng để đón nhận thêm những điều tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi khuyên Tuổi Tuất hãy cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và mở lòng để đón nhận thêm những điều tích cực. Tâm trạng vui vẻ, thoải mái là liều thuốc bổ cực tốt cho sức khỏe và ngược lại áp lực từ những buồn phiền sẽ là liều thuốc độc cực hại. Ngoài ra vì hôm nay Tuổi Tuất rơi vào cục diện ngũ hành tương khắc nên bản mệnh cần chú ý cẩn thận hơn trong các hoạt động thường ngày, tránh vô tình bị tổn hại đến thân thể.

Tuổi Hợi

Sức khỏe không có gì đáng ngại, nhiệt độ đã giảm hơn so với các ngày trước đó nên bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà bạn lơ là việc chăm sóc bản thân, nên uống nhiều nước ấm và dùng kem dưỡng da khi thời tiết đang chuyển vào mùa khô.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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