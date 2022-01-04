Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 5/1/2022: Sửu bị cản trở, Tỵ cẩn thận bị lợi dụng

Tâm linh - Tử vi 04/01/2022 23:27

Tử vi về công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 5/1/2022 cho thấy, công việc của mọi người những ngày đầu năm này không có nhiều biến động quá xấu, tuy nhiên cần cẩn thận và tỉ mỉ hơn.

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không suôn sẻ. Tý Mùi tương hại báo hiệu có nhiều vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ khiến con giáp này khó lòng trở tay kịp. Bản mệnh còn dễ vướng vào thị phi do các mối quan hệ xã giao gặp trở ngại, nên đề phòng trước những người tiếp cận với ý đồ không rõ ràng.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Điềm báo có hoạ tiểu nhân đeo bám gây cản trở cho bước tiến thân của người tuổi Sửu. Bản mệnh bắt tay vào kế hoạch nào cũng không thể tiến hành suôn sẻ vì xung quanh luôn có sự rình rập, quấy phá của kẻ xấu.

su nghiep 1
Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Mọi công sức, thời gian đều đổ sông đổ biển chỉ vì chút bốc đồng dẫn đến quyết định thiếu suy nghĩ của con giáp này. Bản mệnh cần phải xem xét lại thái độ làm việc của mình nếu không muốn thiệt hại ngày càng lớn thêm.

Tuổi Mão

Tuổi Mão không cần phải lo lắng đến các kế hoạch hiện tại vì tất cả đều đang tiến hành đúng như ý muốn. Lại thêm có quý nhân trợ mệnh nên con giáp này có thể an tâm thực hiện các dự định mới hay chuyển đổi công việc, nơi công tác.

Tuổi Thìn

Vận có Tỷ Kiên nên sự nghiệp không được may mắn cho lắm. Tuổi Thìn hôm này bất ngờ nhận ra rằng những người tưởng chừng đáng tin cậy nhất hồi trước lại bất ngờ quay lưng, phản bội. Vì thế nên đầu óc bị xao nhãng, làm việc theo cảm hứng nên không theo kịp tiến độ hối hả hiện tại.

Tuổi Tỵ

Người làm tự do thì phóng khoáng, dễ làm ăn nhưng cẩn thận bị lợi dụng. Người làm công ăn lương nên an phận thủ thường, không xen vào chuyện của người khác ở cơ quan kẻo phiền phức. Những dự án đầu tư từ trước đã mang lại cho bạn khoản lợi nhuận đáng kể.

su nghiep 2
Người làm tự do thì phóng khoáng, dễ làm ăn nhưng cẩn thận bị lợi dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bản mệnh có Tự Hình nên không thích người khác xen vào việc của mình, việc ai người ấy làm, không ai có thể nhờ vả Ngọ hôm nay. Hãy dành thời gian để giao lưu, gặp mặt mọi người xung quanh cũng như mở mang thêm kiến thức và mối quan hệ tốt cho sự nghiệp nhé.

Tuổi Mùi

Điểm sáng nhất trong ngày là sự nghiệp của tuổi Mùi. Hôm nay học nhóm, thi cử, làm ăn kinh doanh, hợp tác đều có lợi, tiến triển tốt đẹp như ý muốn. Bạn có thể dùng tài trí của mình để xử lý công việc một cách nhanh chóng mà không vướng bất cứ trở ngại nào.

Tuổi Thân

Môi trường làm việc sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp tuổi Thân rất nhiều. Lời khuyên cho bản mệnh đó là nên tập trung vào những mục tiêu của mình. Dường như con giáp này đang dõi theo quá nhiều người và có thể nóng giận vì ai đó làm trái ý mình.

Tuổi Dậu

Người làm công ăn lương bỗng được giới thiệu cho mối làm ăn ngon lành. Tuy thời gian của bạn sẽ trở nên eo hẹp và bận rộn hơn nhưng có thêm tiền bạc thì có há gì. Người kinh doanh, buôn bán vẫn làm chủ được tình thế, thu chi cân bằng giúp bạn tích góp được khoản tiền khá, dùng cho tình huống bất ngờ.

su nghiep 3
Bạn dễ được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy cơ hội làm ăn ngay trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bạn dễ được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy cơ hội làm ăn ngay trong tầm tay. Mệnh chủ nên mạnh mẽ, quyết đoán để không bỏ lỡ cơ hội phát tài. Mọi người vui vẻ bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, thậm chí vượt quá kế hoạch đề ra.

Tuổi Hợi

Thiên Quan giáng họa nhắc nhở người tuổi Hợi cần làm việc cẩn thận và tính toán kĩ càng trong hôm nay để hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Tiểu nhân vận của bạn đang khá lớn, chỉ một phút bất cẩn, bạn cũng có thể để kẻ xấu nắm thóp và gây bất lợi cho mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tình duyên 12 con giáp ngày 5/1/2022: Tý thiếu khéo léo, Mão tìm được ý trung nhân

Tình duyên 12 con giáp ngày 5/1/2022: Tý thiếu khéo léo, Mão tìm được ý trung nhân

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 5/1/2022 cho thấy, vận trình tình cảm của mọi con giáp hôm nay đều không có gì quá gian truân, tốt nhất là biết tiết chế cảm xúc của mình và đợi thời cơ thích hợp thì nhân duyên sẽ tự nhiên có.

Xem thêm
Từ khóa:   sự nghiệp 12 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi ngày 5/1/2022 tử vi hôm nay tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 56 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 26 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 25 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'