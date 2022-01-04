Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 5/1/2022: Sửu bị cản trở, Tỵ cẩn thận bị lợi dụng

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không suôn sẻ. Tý Mùi tương hại báo hiệu có nhiều vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ khiến con giáp này khó lòng trở tay kịp. Bản mệnh còn dễ vướng vào thị phi do các mối quan hệ xã giao gặp trở ngại, nên đề phòng trước những người tiếp cận với ý đồ không rõ ràng.

Sự nghiệp của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Điềm báo có hoạ tiểu nhân đeo bám gây cản trở cho bước tiến thân của người tuổi Sửu. Bản mệnh bắt tay vào kế hoạch nào cũng không thể tiến hành suôn sẻ vì xung quanh luôn có sự rình rập, quấy phá của kẻ xấu.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công sức, thời gian đều đổ sông đổ biển chỉ vì chút bốc đồng dẫn đến quyết định thiếu suy nghĩ của con giáp này. Bản mệnh cần phải xem xét lại thái độ làm việc của mình nếu không muốn thiệt hại ngày càng lớn thêm.

Tuổi Mão

Tuổi Mão không cần phải lo lắng đến các kế hoạch hiện tại vì tất cả đều đang tiến hành đúng như ý muốn. Lại thêm có quý nhân trợ mệnh nên con giáp này có thể an tâm thực hiện các dự định mới hay chuyển đổi công việc, nơi công tác.

Tuổi Thìn

Vận có Tỷ Kiên nên sự nghiệp không được may mắn cho lắm. Tuổi Thìn hôm này bất ngờ nhận ra rằng những người tưởng chừng đáng tin cậy nhất hồi trước lại bất ngờ quay lưng, phản bội. Vì thế nên đầu óc bị xao nhãng, làm việc theo cảm hứng nên không theo kịp tiến độ hối hả hiện tại.

Tuổi Tỵ

Người làm tự do thì phóng khoáng, dễ làm ăn nhưng cẩn thận bị lợi dụng. Người làm công ăn lương nên an phận thủ thường, không xen vào chuyện của người khác ở cơ quan kẻo phiền phức. Những dự án đầu tư từ trước đã mang lại cho bạn khoản lợi nhuận đáng kể.

Người làm tự do thì phóng khoáng, dễ làm ăn nhưng cẩn thận bị lợi dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bản mệnh có Tự Hình nên không thích người khác xen vào việc của mình, việc ai người ấy làm, không ai có thể nhờ vả Ngọ hôm nay. Hãy dành thời gian để giao lưu, gặp mặt mọi người xung quanh cũng như mở mang thêm kiến thức và mối quan hệ tốt cho sự nghiệp nhé.

Tuổi Mùi

Điểm sáng nhất trong ngày là sự nghiệp của tuổi Mùi. Hôm nay học nhóm, thi cử, làm ăn kinh doanh, hợp tác đều có lợi, tiến triển tốt đẹp như ý muốn. Bạn có thể dùng tài trí của mình để xử lý công việc một cách nhanh chóng mà không vướng bất cứ trở ngại nào.

Tuổi Thân

Môi trường làm việc sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp tuổi Thân rất nhiều. Lời khuyên cho bản mệnh đó là nên tập trung vào những mục tiêu của mình. Dường như con giáp này đang dõi theo quá nhiều người và có thể nóng giận vì ai đó làm trái ý mình.

Tuổi Dậu

Người làm công ăn lương bỗng được giới thiệu cho mối làm ăn ngon lành. Tuy thời gian của bạn sẽ trở nên eo hẹp và bận rộn hơn nhưng có thêm tiền bạc thì có há gì. Người kinh doanh, buôn bán vẫn làm chủ được tình thế, thu chi cân bằng giúp bạn tích góp được khoản tiền khá, dùng cho tình huống bất ngờ.

Bạn dễ được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy cơ hội làm ăn ngay trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bạn dễ được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy cơ hội làm ăn ngay trong tầm tay. Mệnh chủ nên mạnh mẽ, quyết đoán để không bỏ lỡ cơ hội phát tài. Mọi người vui vẻ bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, thậm chí vượt quá kế hoạch đề ra.

Tuổi Hợi

Thiên Quan giáng họa nhắc nhở người tuổi Hợi cần làm việc cẩn thận và tính toán kĩ càng trong hôm nay để hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Tiểu nhân vận của bạn đang khá lớn, chỉ một phút bất cẩn, bạn cũng có thể để kẻ xấu nắm thóp và gây bất lợi cho mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.