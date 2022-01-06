Sức khỏe 12 con giáp ngày 7/1/2022: Dần cần hồi sức, Thìn nên tập thể thao

Ngũ hành tương sinh giúp cho bản mệnh có cơ hội cải thiện sức khỏe , nhất là những ai quyết tâm có được thân hình khỏe đẹp thì đang có những bước đi rất thành công, con giáp này nên duy trì thói quen này càng lâu càng tốt.

Mặt sức khỏe thay đổi Kim vượng sinh Thủy mà khắc Hỏa. Tập thể dục là một phương pháp rất tốt để điều hòa và loại bỏ chứng mất ngủ. Người tuổi Sửu có rất nhiều môn thể thao hàng ngày, chẳng hạn như: chạy, chơi đánh cầu, đi bộ, yoga, các bài tập nhẹ nhàng ngay tại nhà đều rất tốt cho việc hỗ trợ giấc ngủ.

Tập thể dục là một phương pháp rất tốt để điều hòa và loại bỏ chứng mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong ngày Kim Mộc xung khắc, con giáp này đang xuống sức và xuống cả tinh thần, hãy tìm cho mình một góc riêng để nghỉ ngơi, hồi sức. Chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn thì bản mệnh mới có thể đủ khả năng xử lý những vấn đề phát sinh.

Tuổi Mão

Ngày Mộc khí vượng, đây là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của những chú Mèo dễ bị sa sút. Bản mệnh cần phải đặc biệt đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi của mình, nhất là những người có tiền sử bệnh gan.

Tuổi Thìn

Mặt sức khỏe thay đổi Kim vượng sinh Thủy mà khắc Hỏa. Nếu bạn bận vào thời gian hành chính thì có thể bố trí lịch tập thể dục thể thao vào buổi sáng, buổi chiều tối. Mỗi ngày nên vận động ít nhất khoảng 30 phút hoặc hơn, tùy vào tính chất của môn thể thao và cường độ tập luyện của bạn. Như vậy bạn sẽ ngủ ngon hơn và sức khỏe sẽ được cải thiện hơn.

Tuổi Tỵ

Mặt sức khỏe thay đổi Kim vượng sinh Thủy mà khắc Hỏa. Bạn nên tránh ăn quá nhiều thịt cá và thức ăn cay nóng, nhiều chất kích thích. Một bữa ăn tối tốt, đủ dinh dưỡng và không quá no, không ăn quá muộn là nguyên tắc giúp người tuổi Tỵ có được giấc ngủ thuận lợi.

Bạn nên tránh ăn quá nhiều thịt cá và thức ăn cay nóng, nhiều chất kích thích - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mặt sức khỏe thay đổi Kim vượng sinh Thủy mà khắc Hỏa. Thời gian này sau khi ăn trưa người tuổi Ngọ nên ngủ khoảng 10' giúp Tim có thời gian nghỉ ngơi để cung cấp máu cho cơ thể. Không cần ngủ quá lâu, bạn chỉ cần ngủ 10 phút là đủ, cũng rất tốt cho tim.

Tuổi Mùi

Mặt sức khỏe thay đổi Kim vượng sinh Thủy mà khắc Hỏa. Hôm nay người tuổi Mùi nên chăm sóc cho trái tim của mình. Bạn nên thường xuyên thay đổi tư thế ngồi, tránh ngồi hoặc đứng quá lâu trong cùng một tư thế.

Tuổi Thân

Kim khí vượng không tốt cho những mệnh chủ đang có bệnh nền, tuổi Thân nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, đừng vì ham vui mà đi lại quá nhiều. Ngoài ra đừng quên uống thuốc đúng giờ, bản mệnh có thể vận động thường xuyên bằng những động tác nhẹ nhàng.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày hôm nay nhắc nhở rằng, đã đến lúc bạn nên dành thời gian lắng nghe cơ thể của mình, đừng quá chiều chuộng bản thân, thức khuya, nhịn ăn sáng.. sẽ khiến sức đề kháng suy giảm nghiêm trọng.

Tuổi Tuất hãy chú ý nhiều hơn tới việc làm cuộc sống tinh thần thêm phong phú - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất hãy chú ý nhiều hơn tới việc làm cuộc sống tinh thần thêm phong phú, một ngày như hôm nay sẽ rất tuyệt với nếu bạn dành thười gian làm điều gì đó có ích cho bản thân. Thời tiết nắng nóng đột ngột dễ gây mất cân bằng cơ thể, nên cấp đủ lượng nước cho cơ thể.

Tuổi Hợi

Ngũ hành không thuận, tuổi Hợi dễ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể yếu ớt hơn thường ngày. Bạn hãy nhớ giữ ẩm không khí bằng máy giữ ẩm. Nếu không khí quá khô, hãy sử dụng máy giữ ẩm hoặc bình phun nước để giữ ẩm, giúp giảm nghẹt mũi và ho.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.