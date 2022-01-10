Sức khỏe 12 con giáp ngày 10/1/2022: Sửu bổ sung thêm vitamin C, Mùi nen cản thận chuyện đi lại

Tâm linh - Tử vi 10/01/2022 01:12

Tử vi về sức khỏe ngày 10/1/2022 cho thấy, 12 con giáp cần chú ý giữ cho bản thân mình luôn được khỏe mạnh, nhất là khi Tết âm lịch đang đến rất gần.

Tuổi Tý

Ngũ hành gặp Thủy vượng sinh Mộc mà dồn ép Thổ. Tuổi Tý hôm nay cần chăm sóc cho đại tràng của mình. Mỗi ngày bạn nên thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh. Như ăn cả chất xơ dưới dạng ngũ cốc nghiền nhỏ, các loại rau củ và trái cây.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nên bổ sung thêm vitamin C bằng thực phẩm để ngăn chặn tình trạng khô mũi, đỏ mũi. Có thể ổi, cải xoăn, cam, dâu tay hoặc chanh… Hoặc bạn có thể uống nhiều nước giúp cơ thể có thể đủ sức đề kháng, bảo vệ cơ thể.

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Người tuổi Sửu nên bổ sung thêm vitamin C bằng thực phẩm để ngăn chặn tình trạng khô mũi, đỏ mũi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bạn nên bổ khí dưỡng huyết, hoạt huyết. Có ý nghĩa cung cấp chất dinh dưỡng, tăng cường tuần hoàn, kích thích tế bào da phát triển, làm chậm quá trình lão hóa đem tới một làn da đẹp. Ngủ đủ giấc, mỗi ngày từ 7 - 8 tiếng, sẽ giúp da có thời gian tái tạo và phục hồi.

Tuổi Mão

Mặt sức khỏe người tuổi Mão đề phòng bệnh Nấc. Chứng nấc là do khí uất gây bất hòa trong nội tạng. Nấc y học cổ truyền gọi là ách nghịch, có thể do người tuổi Mão đang bị nóng trong người. Bạn nên sử dụng phương thức Thanh nhiệt giáng hỏa (làm cho mát để hạ hỏa) để cải thiện sức khỏe.

Tuổi Thìn

Tình hình sức khỏe của Tuổi Thìn hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của Tuổi Thìn thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

Tuổi Tỵ

Tình hình sức khỏe là một trong những vấn đề đáng lưu tâm trong thời gian này, bản mệnh đừng vì ham mê công việc quá mà bỏ qua các dấu hiệu không được ổn định của cơ thể mình. Hãy chăm sóc cơ thể thật tốt bằng những món ăn ngon và giấc ngủ sâu để cải thiện tình hình bạn nhé.

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Cơ thể có những dầu hiệu báo động, bạn nên tăng cường bổ sung nước cho cơ thể tăng cường Thủy khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh rất tốt, đây là kết quả của việc bạn duy trì thói quen giữ gìn cơ thể, đảm bảo việc ăn uống đủ chất, ngủ ngơi đầy đủ và không ngừng tập luyện bất kể yếu tố thời tiết nào đi chăng nữa.

Tuổi Mùi

Về sức khỏe, cẩn thận đi lại, có điềm gặp tai nạn, va chạm bất ngờ. Cơ thể có những dầu hiệu báo động, bạn nên tăng cường bổ sung nước cho cơ thể tăng cường Thủy khí. Bạn nên chú ý cân bằng khẩu vị trong các bữa ăn, vị mặn đi vào thận sẽ giúp tăng cường Thủy khí, nhưng chớ nên quá mặn sẽ hại tim và ruột non.

Tuổi Thân

Hôm nay, tuổi Thân nhớ mặc cẩn thận khi ra ngoài nhé. Không cần phải đến mức kín cổ cao tường nhưng đừng để mình trúng gió là được. Ngày lạnh trước khi ra đường nên đội mũ che tai, quàng khăn để tránh gió lùa vào tai, cổ, giữ ấm đôi bàn chân. Khi ngồi trong phòng điều hòa, cần tránh luồng khí lạnh phả ra từ phía sau.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày hôm nay khuyên bạn có thể chọn những môn thể thao như võ, bóng rổ để giữ gìn sức khỏe của mình. Ăn uống điều độ hạn chế bia rượu ảnh hưởng tới gan. Bổ sung một số thực phẩm có vị đắng sẽ tốt cho tim, hạn chế ăn những thực phẩm như đồ nướng nhiều sẽ không tốt cho phổi.

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Hãy luôn ngủ đủ giấc vào ban đêm là quy tắc hữu hiệu để chăm sóc sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về sức khỏe, những triệu chứng bệnh có thể xuất hiện vì hành Thủy suy yếu trong hôm nay. Ví dụ như đau thắt lưng, ù tai, đau gân cốt. Nên ăn đồ ăn có tính nóng như ớt, hồ tiêu, thịt trâu thịt dê. Đồng thời kiêng đồ ăn sống nguội.

Tuổi Hợi

Hãy luôn ngủ đủ giấc vào ban đêm là quy tắc hữu hiệu để chăm sóc sức khỏe. Nếu thiếu ngủ, năng suất làm việc của bạn sẽ sụt giảm, tinh thần kém minh mẫn và dễ bị tác động bởi căng thẳng hơn. Cố gắng ngủ đủ 8 giờ một ngày, tránh dùng đồ uống có caffeine sau 14 giờ chiều, và vận dụng kỹ thuật thư giãn như thiền định.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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