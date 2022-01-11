CUNG HỶ PHÁT TÀI, 3 con giáp này từ sau rằm tháng Chạp sẽ VẠN SỰ NHƯ Ý, Thần Tài ban lộc, vàng bạc đầy túi

Từ rằm tháng Chạp trở đi, do có cát tinh “Đường Phù” xuất hiện trong cung mệnh nên vận sự nghiệp của người tuổi Mão rất hưng vượng, công việc thăng tiến nhanh chóng, đồng thời khẳng định được tài hoa của bản thân. Mọi việc suôn sẻ nên việc tăng lương, tăng thưởng là điều ắt sẽ xảy ra.

Ngoài ra, trong thời gian này, do được thần tài phù hộ nên tài vận của người tuổi Mão vô cùng suôn sẻ, các khoản đầu tư, kinh doanh bên ngoài mang lại không ít tiền bạc cho con giáp này nên sẽ có một cái tết ấm no, sung túc, vui vẻ.

Trời sinh tuổi Tỵ có số mệnh phú quý nhưng lại chưa thể gặp được điều đó trong những năm tháng đầu đời. Thời gian qua, tuổi Tỵ cũng trải qua không ít khó khăn, đặc biệt là con đường tài vận cũng gặp không ít trắc trở.

Tử vi học có nói, sau khi bước qua rằm tháng Chạp, tài chính của tuổi Tỵ sẽ được cải thiện đáng kể. Tuổi Tỵ sẽ gặp rất nhiều may mắn, bên cạnh đó còn có quý nhân phù trợ, giúp sự nghiệp của họ thăng tiến chỉ trong thời gian ngắn. Dự kiến bước qua năm mới, tuổi Tỵ sẽ đón nhận nhiều tin vui ở phía trước, tiền tài danh vọng tất cả đều có đủ, việc cần làm chính là phải bình tĩnh giữ gìn và phát huy tối đa mọi ưu điểm để có được cuộc sống viên mãn.

Những ngày cuối năm cũ, tuổi Tuất sẽ có vận may lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Tuất đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành.

Những ngày cuối năm cũ, tuổi Tuất sẽ có vận may lội ngược dòng. Cụ thể, từ rằm tháng Chạp này trở đi, tuổi Tuất nếu không giàu có thì ít nhất cũng có được cuộc sống đầy đủ, sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Tuất qua rằm tháng Chạp sẽ càng gặp nhiều may mắn, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.