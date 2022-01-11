Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 11/1/2022: Dần cố chấp, Mão áp lực, Ngọ vô cùng suôn sẻ

Tử vi ngày 11/1/2022 hôm nay cho thấy, tuổi Tý được cát tinh nâng đỡ nên công việc có nhiều bước chuyển biến thuận lợi. Con giáp này có cơ hội gặp quý nhân, được chỉ dạy để nhanh chóng giải quyết vấn đề khúc mắc trước đó. Những gì tuổi Tý không biết sẽ có người ngay lập tức hỗ trợ, lúc này đừng giấu những yếu kém của bản thân, sự thành thật sẽ mang lại may mắn hôm nay.

Sự xuất hiện của Thương Quan sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày thứ ba này. Sự chủ quan lơ là trong công việc có thể là nguyên nhân chính dẫn đến những sai sót khiến mọi công sức của bạn bị đổ bể chỉ trong phút chốc.

Sự xuất hiện của Thương Quan sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần chớ nên để những suy nghĩ lối mòn, cố chấp của bản thân ảnh hưởng tới tương lai. Có nhiều điều con giáp này cần phải linh hoạt hơn trong cách nghĩ và cách làm. Trước hết hãy bắt đầu từ việc thay đổi một vài định kiến hiện tại.

Tuổi Mão

Ngày 11/1/2022 hôm nay, tuổi Mão phải chịu không ít áp lực trong công việc. Mọi thứ đổ dồn lên vai khiến con giáp này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khó tránh được lúc nghĩ tới chuyện buông xuôi.

Tuổi Thìn

Sự xuất hiện của Chính Ấn giúp bạn tự tin khẳng định năng lực của bản thân. Bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Hãy tận dụng cơ hội này để nhanh chóng đạt được những mục tiêu mà bạn đã đề ra từ trước đó.

Tuổi Tỵ

Nhờ ngày tam hợp mà người tuổi này gặp nhiều vận may và sự hỗ trợ từ những người xung quanh hơn. Môi trường làm việc thoải mái giúp bản mệnh tự tin thể hiện năng lực của mình và từng bước chinh phục thành công.

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sự quyết đoán, tinh thần tích cực và chủ động từng bước đem lại cho bản mệnh những thành công ban đầu. Mọi người công nhận năng lực làm việc của tuổi Ngọ và điều này ít nhiều cũng thúc đẩy tinh thần của con giáp này.

Tuổi Mùi

Mối quan hệ với đối tác, đồng nghiệp hài hoà giúp người tuổi Mùi thoải mái phát huy khả năng làm việc của mình. Thành tích vượt ngoài chỉ tiêu đề ra, bản mệnh nhận được đánh giá cao từ cấp trên và được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Cấp trên đánh giá cao tinh thần làm việc hăng say của con giáp này, tuổi Thân càng có thêm động lực để phát triển bản thân. Bản mệnh hoàn toàn có thể duy trì thái độ ham học hỏi, cầu tiến để không bị bỏ lại đằng sau.

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu tỏ ra thoải mái hơn mọi khi, nhưng không nên quá chủ quan trong lời ăn tiếng nói. Khi làm việc bạn cần chuyên tâm, đừng dùng thái độ quá lạc quan để nhìn nhận mọi việc, kẻo lại nhận hậu quả không mong muốn

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay nếu bạn theo nghề liên quan đến mở thưởng, sổ xố, casino hay các sự kiện, cuộc thi… sẽ gặp thuận lợi. Vì Kiếp Tài đại diện cho những nghành này và nó mang xu hướng mạo hiểm thì mới thành công.

Tuổi Hợi

Dù Mộc Dục tọa ngày tạo nên vận khí hòa hợp giữa mọi người hơn, nhưng lại khiến người tuổi Hợi yếu đuối và cảm xúc hơn. Vậy nên dù bạn có tài nhưng không quyết đoán, khó mà được thăng tiến. Tử vi khuyên bạn đừng quá thụ động, nhu nhược mà bị kẻ khác lợi dụng, điều khiển.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.