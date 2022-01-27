Người sinh năm 1987 hợp tuổi nào để làm ăn hay kết hôn?

Về đường công danh, cuộc đời tuổi Đinh Mão không được sáng tỏ lắm. Tuy nhiên, xét về con đường phát triển công danh thì lại gặp khá nhiều may mắn. Nam giới ở tuổi Đinh Mão thường gặp nhiều lao tâm u, ít khi được thảnh thơi, cuộc đời gặp nhiều sóng gió.

Nam nữ sinh năm 1987 hợp tuổi nào, kết hôn với tuổi nào thì hạnh phúc, làm ăn với đối tác tuổi nào thì thành công mỹ mãn là những câu hỏi rất thường gặp trong cuộc sống. Dựa theo tử vi phong thủy, chúng ta có thể biết được điều này để cuộc đời mình về lâu dài được thuận lợi, may mắn hơn.

Ở một thời điểm nào đó, đường công danh của người tuổi Đinh Mão chỉ tỏa sáng nhất thời rồi tắt dần. Công danh hiếm khi mà phát triển đến đỉnh điểm mà chỉ đạt ở mức trung bình mà thôi.

Sự nghiệp của họ hay gặp thất bại khiến họ hay lo lắng. Bởi rất dễ tự ái nên nam giới tuổi Đinh Mão gặp nhiều điều không suôn sẻ.

Đường gia đạo chỉ được bình yên và hạnh phúc trọn vẹn khi bước vào tuổi 36 trở về sau. Đường công danh nói chung trong suốt cuộc có rất ít có cơ hội để phát triển mạnh. Hoặc có nhưng cũng không được vang dội lắm.

Sẽ gặp đôi lần thành công ở đường sự nghiệp nhưng thành công này ở mức không lớn lắm và nó ngẫu nhiên không theo kế hoạch hay nằm trong suy nghĩ của bạn.

Dù đã rất cố gắng nhưng đường tiền bạc dễ bị thiếu hụt. Cả hai đường sự nghiệp và tài lộc của bạn phát triển tới hướng cao nhất, phải qua tuổi 40 hay 41 thì đường tài vận mới gặp được nhiều kết quả tốt đẹp.

Người sinh năm 1987 có ngày sinh từ 29/01/1987 tới 16/02/1988 dương lịch thuộc tuổi Đinh Mão, cầm tinh con mèo, tướng tinh con gà thuộc con nhà Xích đế – Cô bần

II. Người sinh năm 1987 tuổi con gì, mệnh gì?

Những người có ngày sinh từ 29/01/1987 tới 16/02/1988 dương lịch thuộc tuổi Đinh Mão, cầm tinh con mèo, tướng tinh con gà thuộc con nhà Xích đế – Cô bần.

Thiên can đối với Đinh: Tương hợp với Nhâm. Tương hình với Quý, Tân. Địa chi với Mão. Các tuổi tam hợp là gồm Hợi – Mão – Mùi. Những tuổi xung khắc là Tý – Ngọ – Mão – Dậu.

Xét về tính cách, người tuổi Đinh Mão 1987 có tính tình khá mạnh mẽ và rất nhiệt tình với những người xung quanh. Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào. Chính lối hài hước trong tính cách của họ làm cho bầu không khí trở nên vui nhộn, rộn ràng hơn. Trong công việc, những người này luôn đặt chỉ tiêu cho mình và cố gắng nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất.

Các tuổi tam hợp là gồm Hợi – Mão – Mùi, còn những tuổi xung khắc là Tý – Ngọ – Mão – Dậu

Nhưng tuổi Đinh Mão lại không được thuận lợi về đường công danh. Mặc dù vậy, trên còn đường phát triển sự nghiệp của họ lại gặp khá nhiều may mắn. Nam giới tuổi này rất biết lo nghĩ, đầu óc rất ít khi thảnh thơi.

Những người sinh năm 1987 tuổi Đinh Mão đường công danh chỉ sáng tỏ trong một khoảng thời gian ngắn xong chìm dần, chỉ dừng ở mức trung bình. Nhưng về phần gia đạo thì hoàn toàn ngược lại, từ tuổi 36 trở đi gia đình họ sẽ luôn vui vẻ, ít có sóng gió xảy ra.

Nói chung, người tuổi Đinh Mão sẽ sống thiên về gia đạo nhiều hơn. Công danh có thể có nhưng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn và cũng không được lẫy lừng như những tuổi khác. Nhưng về hậu vận của họ sẽ khá hơn một chút, nên cố gắng tích cóp để dành, về già có thể sống an yên vui vẻ bên con cháu.

III. Tuổi Đinh Mão 1987 cung gì?

Nam mạng: Cung Tốn, hành Mộc, thuộc Đông Tứ Mệnh Nữ mạng: Cung Khôn, hành Thổ, thuộc Tây Tứ Mệnh

Đối với những ai quan tâm đến phong thủy, cung mệnh chắc hẳn sẽ là yếu tố mà các bạn không thể bỏ qua. Nắm rõ được cung mệnh của tuổi chủ sẽ giúp chọn được hướng nhà, hướng bếp, hướng phòng,… hợp phong thủy. Từ đó, giúp gia đình nâng cao phúc phần, tài vận và may mắn.

Mệnh tương hợp

Khi đã nắm được năm 1987 tuổi con gì, tính được cung mệnh và thiên can địa chi người tuổi Đinh Mão. Có thể nhận định người sinh năm 1987 thuộc mệnh Lư Trung Hỏa.

Theo đó, năm tuổi 1987 sẽ tương hợp với mệnh gì?

Tương sinh

Mệnh sinh năm 1987 trong mối quan hệ tương sinh giữa 5 hành, ta nhận định được: Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa.

Mệnh năm 1987 – Lư Trung Hỏa sẽ hợp với mệnh Mộc và mệnh Hỏa, có thể lý giải là vì trong mối quan hệ tương sinh thì Mộc sinh Hỏa, còn đặt trong mối quan hệ tương hợp thì Hỏa hợp Hỏa

Tương khắc:

Ở chiều ngược lại, đặt trong mối quan hệ tương khắc, ta có được kết quả: Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa

Do đó, mệnh năm 1987 – Lư Trung Hỏa sẽ hợp với mệnh Mộc và mệnh Hỏa. Có thể lý giải là vì trong mối quan hệ tương sinh thì Mộc sinh Hỏa, còn đặt trong mối quan hệ tương hợp thì Hỏa hợp Hỏa.

IV. Người sinh năm 1987 hợp tuổi nào trong hôn nhân và làm ăn?

Chúng tôi đã tìm hiểu và tổng hợp bên dưới những tuổi mà người sinh năm Đinh Mão có thể giao lưu hợp tác làm ăn hay kết hôn, có thể khiến cho tuổi này cảm thấy cuộc sống của mình suôn sẻ thuận lợi hơn. Tình cảm gia đình thêm thuận hòa, hạnh phúc, công việc làm ăn có những bước tiến bộ vượt bậc.

Đối với Nam mạng:

- Tuổi hợp để kết hôn: Nên lựa chọn vợ thuộc các tuổi Nhâm Thân, Mậu Thìn, Bính Dần, Giáp Tuất để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn nếu bạn tìm hiểu và kết hôn với những tuổi Tân Mùi, Kỷ Tỵ, Ất Sửu, Ất Hợi thì sẽ thiên về mặt tình cảm hơn, còn tài lộc sẽ không vượng bằng.

- Tuổi hợp để làm ăn chung: Nhâm Thân, Giáp Tuất, Mậu Thìn

- Tuổi kỵ cần tránh: Bính Tý, Canh Ngọ, Giáp Tý, Nhâm Ngọ.

Nam mạng nên lựa chọn vợ thuộc các tuổi Nhâm Thân, Mậu Thìn, Bính Dần, Giáp Tuất để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Đối với Nữ mạng:

- Tuổi hợp để kết hôn: Nếu kết hôn với nam giới các tuổi Nhâm Thân, Mậu Thìn, Giáp Tuất, Bính Dần thì bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc và khá giàu sang, sung túc. Còn nếu chọn kết hôn với các tuổi Tân Mùi, Kỷ Tỵ, Ất Sửu, Ất Hợi thì sẽ hợp về mặt tình duyên nhưng tài lộc it chỉ dừng ở mức trung bình.

- Tuổi hợp để làm ăn chung: Nhâm Thân, Giáp Tuất, Mậu Thìn

- Tuổi kỵ cần tránh: Bính Tý, Canh Ngọ, Giáp Tý, Nhâm Ngọ.

V. Ngày giờ xuất hành hợp nhất

Nam giới tuổi Đinh Mão sẽ dễ gặp nhiều thuận lợi, suôn sẻ, vận may mắn dồi dào, gặt hái được nhiều thành công vững chắc và vang dội khi xuất hành vào đúng những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ lẻ công việc hoặc làm ăn kinh doanh.

Vì ngày giờ và tháng trên rất tương hợp nên xuất hành đúng vào thời điểm này bạn sẽ không sợ gặp phải thất bại trong cuộc đời.

VI. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 hợp với những con số nào?

Nếu bạn sinh năm 1987 và đang rất mơ hồ chưa hiểu về số hợp tuổi của mình thì hãy đọc ngay thông tin dưới đây của chúng tôi. Những con số phong thủy sẽ gắn liền với cuộc sống hiện tại và tương lai của chúng ta. Nó sẽ mang lại nhiều lợi ích, may mắn, tài lộc, giúp bản mệnh đẩy lùi vận xui, đen đủi.

Nữ mạng Đinh Mão hợp các số: 2, 5, 8, 9, các số này sẽ giúp tạo thiện cảm, thuận lợi trong giao tiếp và dễ gây ấn tượng với đối phương

- Nam mạng Đinh Mão hợp các số: 1, 3, 5, 6. Đây là những con số đem lại nhiều may mắn, tự tin, phát triển công danh sự nghiệp và luôn gặp cơ hội đến với cuộc sống của mình một cách bất ngờ.

- Nữ mạng Đinh Mão hợp các số: 2, 5, 8, 9. Các số này sẽ giúp tạo thiện cảm, thuận lợi trong giao tiếp và dễ gây ấn tượng với đối phương. Số hợp sẽ giúp bạn cải mệnh về thuận lợi trong công việc và cả tình duyên.

VII. Người sinh năm 1987 hợp với những hướng nào?

Tuổi Đinh Mão nếu muốn có thêm năng lượng vượng khí, thịnh vượng từ phong thủy khi xây nhà, mua đất,… có thể lựa chọn hướng hợp mệnh hợp tuổi của mình để tiến hành thi công. Tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh mà gia chủ có thể chọn một trong các hướng sau:

Đối với nam mạng:

Hướng Bắc – Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn.

Hướng Nam – Thiên y: Được trời che chở.

Hướng Đông – Diên niên: Mọi việc đều ổn định.

Hướng Đông Nam – Phục vị: Gặp được nhiều sự giúp đỡ.

Đối với nữ mạng:

Hướng Đông Bắc – Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn.

Hướng Tây – Thiên y: Được trời che chở.

Hướng Tây Bắc – Diên niên: Mọi việc đều ổn định.

Hướng Tây Nam – Phục vị: Gặp được nhiều sự giúp đỡ.

VIII. Nam nữ sinh năm 1987 hợp với những màu sắc nào?

Người tuổi Đinh Mão nên sử dụng các màu thuộc gam Đỏ, Hồng, Tím. Đây là những màu thuộc Hỏa; đặc biệt nên dùng màu Xanh lục là màu tính Mộc sẽ kích thích tài vận phát triển - Mộc tương sinh Hỏa, lợi cho Hỏa.

Người tuổi Đinh Mão nên sử dụng các màu thuộc gam Đỏ, Hồng, Tím

- Màu sắc tương sinh: Người tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa nên sử dụng màu sắc thuộc mệnh Mộc như xanh lục để được năng lượng tương sinh. Trong phong thủy, Mộc sinh Hỏa, vì thế khi sử dụng các màu nói trên sẽ giúp kích thích năng lượng bản mệnh phát triển, từ đó cuộc sống, công việc sẽ được thuận lợi, mở rộng và phát triển.

- Màu sắc tương hợp: Người sinh năm 1987 khi sử dụng màu đỏ, hồng, tím là những màu sắc thuộc mệnh Hỏa sẽ giúp bổ sung nguồn năng lượng từ chính bản mệnh của mình, giúp thu hút vượng khí, mang lại may mắn.

- Màu chế khắc: Bên cạnh những màu kể trên, người mệnh Hỏa sinh năm 1987 có thể sử dụng màu trắng, xám, ghi trong trang sức, quần áo hay sơn nhà. Vì Hỏa khắc Kim nên người mệnh Hỏa có thể chế khắc được năng lượng Kim vốn có màu trắng, xám, ghi.

- Màu kiêng kỵ: Những người mệnh Hỏa cần tránh sử dụng các màu xanh lam, đen vì đây là những màu sắc thuộc bản mệnh Thủy. Theo ngũ hành tương khắc Thủy khắc Hỏa nên đây là những màu sắc tương khắc gây cản trở, ức chế năng lượng bản mệnh Hỏa, khiến cho những người này cảm thấy bị tù túng, không thoải mái, công việc, cuộc sống trì trệ, mệt mỏi.

IX. Vật phẩm phong thủy cho người sinh năm 1987

Tượng mèo phong thủy

Mang ý nghĩa cát tường, giúp thu hút tài lộc . Với mèo phong thủy, Đinh Mão có thể chọn các tư thế giơ tay khác nhau để có mục tiêu sử dụng riêng. Nếu mèo giơ tay trái là con đực, thể hiện sự thu hút tiền tài, an khang thịnh vượng, sự nghiệp rạng ngời còn mèo giơ tay phải là mèo cái thì biểu tượng cho hạnh phúc gia đinh, an khang.

Tượng tỳ hưu phong thủy

Tỳ Hưu có thể khiến cho vận mệnh các thành viên trong gia đình người tuổi Đinh Mão chuyển biến tốt, vận mệnh được nâng cao, xua đuổi tà khí đi và có công dụng trấn nhà. Do đó, tỳ hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người sinh năm 1987.

Kỳ lân

Kỳ lân có tác dụng xua đuổi tà ma, ngăn sát khí và giảm nhẹ tai ương cho gia đình. Đây là vật phẩm phong thủy giúp hóa giải hướng xấu, mang lại sức khỏe và bình an cho gia chủ tuổi Đinh Mão.

Tượng thiềm thừ phong thủy

Thiềm thừ là biểu tượng của yên bình và tài lộc, mang đến may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987. Vì thế, mọi người thường hay sử dụng để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa, hoặc để tặng bà con, những người bạn thân hữu khi có dịp hỷ sự.

Thiềm thừ là biểu tượng của yên bình và tài lộc, mang đến may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987

X. Hướng xây nhà phù hợp

Dựa theo nữ sinh năm 1987 mệnh gì và nam sinh năm 1987 mệnh gì, chúng ta có thể kết luận được những hướng nhà hợp – khắc với các tuổi chủ mệnh này.

Sau đây là lựa chọn hướng nhà tốt nhất cho các bạn bằng kiến thức phong thủy.

NAM MẠNG

Hướng hợp Bắc (Sinh Khí) – Đông (Phúc Đức) – Nam (Thiên Y) – Đông Nam (Phục Vị)

Hướng kỵ Đông Bắc (Tuyệt Mệnh) – Tây Nam (Ngũ Quỷ) – Tây Bắc (Họa Hại) – Tây (Lục Sát)

NỮ MẠNG

Hướng hợp Đông Bắc (Sinh Khí) – Tây Bắc (Phúc Đức) – Tây (Thiên Y) – Tây Nam (Phục Vị)

Hướng kỵ Bắc (Tuyệt Mệnh) – Đông Nam (Ngũ Quỷ) – Đông (Họa Hại) – Nam (Lục Sát)

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến câu hỏi Người sinh năm 1987 hợp tuổi nào, nên xây nhà hướng nào hay chọn vật phẩm phong thủy gì. Việc lựa chọn được người chung sống hoặc làm ăn hợp tuổi sẽ giúp bạn có được nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống.