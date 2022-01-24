Người sinh năm 1973 mệnh gì, tuổi con gì, hợp hướng nào?

Người có năm sinh 1973 tuổi Quý sửu, là năm con trâu - Lan Ngoại Chi Ngưu, tức trâu ngoài chuồng. Họ có ngày sinh từ 03/02/1973 đến ngày 22/01/1974 tính theo năm dương lịch.

Việc biết được sinh năm 1973 mệnh gì, tuổi con gì, hợp hướng nào là điều rất cần thiết nếu bạn muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, thăng tiến trong công việc.

Những người tuổi Quý Sửu 1973 có mệnh Mộc, cụ thể là Tang Đố Mộc (Gỗ Cây Dâu). Đây là loài thực vật rất có ích cho con người, từ lá đến thân cây đều mang đến nhiều tác dụng tốt. Do đó, người mang mệnh Tang Đố Mộc cũng được trời sinh tâm tính rộng lượng, dễ mềm lòng trước hoàn cảnh sa cơ lỡ vận.

Người có năm sinh 1973 tuổi Quý sửu, là năm con trâu - Lan Ngoại Chi Ngưu, tức trâu ngoài chuồng, có ngày sinh từ 03/02/1973 đến ngày 22/01/1974 tính theo năm dương lịch.

Những người này cũng rất đa tài. Đặc biệt có khả năng trong công tác chính trị, xã hội. Nếu có mạng lớn mà làm nên đại sự thì đất nước được cậy nhờ.

Nam, nữ 1973 thuộc cung gì?

Nam 1973 là cung Ly hỏa thuộc Đông tứ mệnh.

Nữ 1973 là cung Càn kim thuộc Tây tứ mệnh.

II. Đôi nét về tính cách của những người sinh năm 1973 mệnh gì – tuổi Qúy Sửu

Theo quan niệm của người xưa, “con trâu là đầu cơ nghiệp”, là trụ cột gồng gánh cả gia đình. Do đó, nhìn chung, người tuổi Trâu đa số là những người đáng tin cậy, sống có nguyên tắc, luôn mang lại sự an tâm, vững chãi cho người khác.

Bên cạnh đó, họ luôn thận trọng khi làm việc và không ngại khó khăn, mệt nhọc.

Tuy sống nguyên tắc nhưng họ rất công bằng, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Mặc dù vậy, họ có chút hơi bảo thủ, muốn thay đổi quan điểm của họ sẽ khó khăn.

Người tuổi Trâu thường có đầu óc thực tế, không thích mơ mộng hão huyền. Điểm thu hút của họ đó là sự chân thành, chung thủy và khiêm tốn. Nhưng đối với những người lạ, họ tỏ ra rất dè dặt, xa lánh.

Xem mạng cho tuổi Quý sửu này cho biết, đây là kiểu người sở hữu một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, ngoài mặt thì điềm tĩnh, nhưng thực tế họ rất cầu tiến và tham vọng. Họ thuyết phục giỏi và thường thẳng thắn với mọi chuyện bất bình.

Những chú Trâu có mức độ đáng tin cậy cao. Bởi vậy, những chiếc ghế lãnh đạo đầy quyền uy thường dành cho họ.

Họ trầm lặng, kiệm lời. Nhưng đằng sau đó là tính cách bướng bỉnh, cứng đầu, không khuất phục. Họ khéo léo và tinh tế và khá đơn giản, thông minh.

III. Xem chi tiết tính cách của nam nữ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973

3.1 Tính cách nữ Quý Sửu 1973

Nếu đặt lên bàn cân với các mệnh Mộc khác thì mệnh Tang Đố Mộc có sự khéo léo và mềm mỏng hơn nên thường dễ có được sự tin yêu và quý mến của mọi người xung quanh. Vì thế, nữ Quý Sửu sinh năm 1973 chiếm được hầu hết lòng tin và thiện cảm của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Nhờ những đức tính tốt đẹp cùng tính cách trầm tĩnh mà nữ Quý Sửu dễ dàng đạt được thành công trong việc giải quyết các rắc rối từ công việc đến gia đạo.

Nhờ những đức tính tốt đẹp cùng tính cách trầm tĩnh mà nữ Quý Sửu dễ dàng đạt được thành công trong việc giải quyết các rắc rối từ công việc đến gia đạo

3.2 Tính cách nam Quý Sửu 1973

Nam Quý Sửu 1973 sở hữu sự lanh lợi, hoạt bát cùng tinh thần chính nghĩa, luôn đứng lên bảo vệ những điều đúng đắn, không cho kẻ xấu có cơ hội lợi dụng. Ngoài ra, những người này sẵn sàng giúp đỡ bạn bè vô điều kiện, được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cũng chính sự bộc trực, thẳng thắn này mà nam Quý Sửu có thể làm phật lòng người khác. Nhưng sự vô tư này không có ý gì xấu, hay có mục đích công kích ai cả.

IV. Người tuổi Quý Sửu hợp với những tuổi nào?

Theo người Á đông thì sự phù hợp trong tuổi tác là yếu tố khá quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến đường công danh sự nghiệp, cũng như là tình duyên của một con người. Những tuổi hợp nhau sẽ mang đến nhiều tài lộc, con đường sự nghiệp và hôn nhân sẽ phát triển trơn tru hơn.

Xét theo nhị hợp, nếu kết hôn hoặc làm ăn cùng người thuộc tuổi Tý sẽ có được nhiều thành công, thuận lợi và hạnh phúc

Nếu đường công danh, sự nghiệp hợp nhau thì Quý Sửu sẽ có cho mình một người cộng sự ăn ý, đem đến kết quả như ý, phát đạt lâu dài. Về đường tình duyên, gia đạo, khi người sinh năm 1973 kết hôn, chung sống với bạn đời hợp tuổi sẽ giúp cả hai có hạnh phúc vẹn toàn trong hôn nhân, đời sống vợ chồng ấm êm viên mãn.

- Theo tương hợp Can-Chi, người thuộc tuổi Quý Sửu 1973 sẽ hợp với những người mang Thiên Can năm Mậu.

- Xét theo nhị hợp, nếu kết hôn hoặc làm ăn cùng người thuộc tuổi Tý sẽ có được nhiều thành công, thuận lợi và hạnh phúc.

- Xét theo tam hợp Tỵ – Dậu – Sửu là bộ ba tuổi hợp nhau, có thể cộng tác cùng nhau tạo ra nhiều thành tựu tốt đẹp, vững bền.

V. Người tuổi Quý Sửu 1973 hợp với hướng nào?

Vì là một phần quan trọng gắn bó lâu dài với đời người nên chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng, tìm hiểu xem hướng nhà nào phù hợp với mình nhất để quyết định xây nhà sao cho hợp lý. Và để biết được hướng nhà nào phù hợp Quý Sửu thì ta dựa vào cung mệnh.

“An Cư Lạc Nghiệp” là khuyên nhủ đầy ý nghĩa của người xưa vẫn còn tương truyền đến bây giờ. Để có thể chuyên tâm phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp, chúng ta cần phải có một nền tảng vững chãi, an toàn.

Nam Quý Sửu 1973 sẽ hợp với các hướng Bắc, Nam, Đông và Đông Nam, xây nhà ở những hướng này sẽ mang lại cho những người nam tuổi này cuộc sống sung túc, viên mãn và thành đạt về mọi phương diện

- Nam Quý Sửu 1973 sẽ hợp với các hướng Bắc, Nam, Đông và Đông Nam. Khi xây nhà ở những hướng này sẽ mang lại cho những người nam tuổi này cuộc sống sung túc, viên mãn và thành đạt về mọi phương diện.

- Nữ Quý Sửu 1973 nên xây nhà hướng Tây Bắc, hướng Đông Bắc, hướng Tây và hướng Tây Nam sẽ có cuộc sống bình an, thuận lợi.

VI. Nam nữ tuổi Quý Sửu hợp với những màu sắc nào?

Màu sắc giúp vạn vật tồn tại trong vũ trụ trở nên thu hút hơn. Chính vì thế, màu sắc phù hợp cũng trở thành một trong những yếu tố phong thủy quan trọng để người tuổi Quý Sửu có được sự thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống.

Màu sắc phù hợp người sinh năm 1973 mệnh gì là màu xanh biển, đen, và xanh lá cây

Dựa vào quy luật ngũ hành tương sinh mà chúng ta có thể lựa chọn được những màu sắc phù hợp nhất với người sinh năm 1973. Cụ thể là, người tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tương sinh với mệnh Thủy, cây cỏ khi được tưới nước thường xuyên sẽ trở nên tươi tốt, tràn đầy sức sống.

Hơn thế nữa, mệnh Mộc còn tương sinh với chính bản thân mình vì tầng tầng lớp lớp cây cỏ đâm chồi nảy lộc sẽ giúp mệnh Mộc trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy màu sắc phù hợp người sinh năm 1973 mệnh gì là màu xanh biển, đen, và xanh lá cây.

Về màu tương khắc, những người tuổi Quý Sửu không nên sử dụng đồ đạc, vật dụng có gam màu trắng, xám, bạc thuộc hành Kim vì Kim khắc Mộc, nếu dùng lâu sẽ đem lại điềm xấu và những điều không may mắn. Bên cạnh đó, người sinh năm 1973 nếu thích có thể sử dụng màu vàng, nâu đất thuộc hành Thổ bởi Mộc khắc được Thổ nhưng vì vẫn là quan hệ tương khắc nên tốt nhất vẫn cần hạn chế.

VII. Người sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu hợp với số nào?

Việc áp dụng quy luật tương sinh của ngũ hành, bạn có thể dễ dàng xác định được những con số may mắn, hợp với người tuổi Quý Sửu 1973. Mỗi bản mệnh đều mang trong mình một vài con số lý tưởng.

Quý Sửu 1973 thuộc mệnh Mộc, tương sinh với mệnh Thủy, vì thế con số hợp tuổi 1973 là số 0, 1 (Hành Thủy). Đồng thời, mệnh Mộc cũng phù hợp số 3, 4 (Hành Mộc)

Những con số phù hợp số mệnh sẽ kéo vận may của người sinh năm 1973 Quý Sửu đi lên, dễ dàng đạt được những thành công trong cuộc sống. Quý Sửu 1973 thuộc mệnh Mộc, tương sinh với mệnh Thủy, vì thế con số hợp tuổi 1973 là số 0, 1 (Hành Thủy). Đồng thời, mệnh Mộc cũng phù hợp số 3, 4 (Hành Mộc).

VIII. Vật phẩm phong thủy phù hợp với người tuổi Quý Sửu

Các nhà khoa học phong thủy đã nghiên cứu và chỉ ra rằng việc sở hữu một vật hộ mệnh phù hợp cũng giống như một lá bùa hộ mệnh có thể giúp gia chủ gặp nhiều bình an, may mắn trong cuộc sống.

Do đó, nếu bạn đang gặp phải nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống, tình cảm cũng như là sự nghiệp thì hãy chọn cho mình mình một vật phẩm hộ mệnh hợp phong thủy để cuộc sống thuận buồm xuôi gió hơn.

Tượng trâu phong thuỷ mạ vàng là linh vật của người tuổi Sửu nên việc có trong tay chiếc bùa hộ mệnh này sẽ giúp con đường sự nghiệp của bạn trở nên tốt đẹp hơn, gia đạo bình an và sức khỏe cũng được cải thiện

Dưới đây là một vài vật phẩm hộ mệnh cho tuổi Quý Sửu sinh năm 1973:

- Vòng tay thạch anh ưu linh màu nâu: Đây là mẫu vòng tay phong thủy cực tốt cho người tuổi Quý Sửu vì nó đem lại nhiều điều may mắn, sức khỏe và kinh tế cho người sở hữu.

- Tượng trâu phong thuỷ mạ vàng: Là linh vật của người tuổi Sửu nên việc có trong tay chiếc bùa hộ mệnh này sẽ giúp con đường sự nghiệp của bạn trở nên tốt đẹp hơn, gia đạo bình an và sức khỏe cũng được cải thiện.

- Đá Sapphire đen: Là vật phẩm thể hiện cho sự bí ẩn nhưng đầy cuốn hút, đây cũng là biểu tượng của sự thịnh vượng giàu sang. Vì thế, đá Sapphire đen được rất nhiều tín đồ vật phẩm phong thủy tuổi Quý Sửu ưa chuộng, săn đón.

- Đá Peridot: Được các chuyên gia phong thủy đánh giá là loại đá gắn với sự huyền bí, mang lại tác dụng kiềm chế sự giận dữ, thế nên mà Đá Peridot được xem là một vật tượng trưng cho lòng bao dung và nhân hậu mà người sinh năm 1973 nên sở hữu.

IX. Gia chủ sinh năm 1973 Qúy Sửu hợp tuổi nào, năm nào để xây nhà?

Sự hưng vượng của những thành viên cùng nhau sinh sống trong một gia đình bị chi phối nhiều bởi năm, tuổi làm nhà. Sự hài hòa giữa các yếu tố mang tính thẩm mỹ và phong thủy sẽ tạo nên ngôi nhà đẹp, sang trọng.

Lựa chọn được năm, tuổi khởi công xây dựng nhà tốt sẽ mang lại ngôi nhà đầy đủ vượng khí may mắn hội tụ. Hơn nữa, năm làm nhà cũng chi phối rất nhiều đến vẻ đẹp, sự phát đạt, thịnh vượng đến cho chủ nhân của ngôi nhà đó.

Cần cân nhắc kỹ lưỡng năm để khởi công xây nhà nhé, tránh việc hối hận thì đã không kịp. Lựa chọn sai năm, tuổi làm nhà sẽ dẫn đến kiếp nạn tai ương, kinh tế trì trệ, kém phát triển, vận xui đeo bám mãi không buông.

Xem mạng tuổi Sửu sinh năm 1973, sinh tháng 3, sống một cuộc đời an nhiên, tự do tự tại, vui vẻ, không vướng bận chuyện cơm ăn áo mặc, có địa vị trong xã hội, sống sung túc cao sang

X. Người sinh năm 1973 hợp với những tuổi nào?

Nam tuổi Qúy Sửu:

+ Trong công việc: Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi

+ Lựa vợ: Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Tân Hợi

+ Tuổi xung khắc: Nhâm Tuất, Canh Tuất.

Nữ tuổi Qúy Sửu:

+ Trong công việc: Quý Sửu, Ất Mão và Đinh Tỵ

+ Chọn chồng: Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Tân Hợi

+ Tuổi xung khắc: Nhâm Tuất, Canh Tuất.

Xem mạng tuổi Sửu sinh năm 1973 sinh tháng nào thì tốt?

– Sinh tháng 3, sống một cuộc đời an nhiên, tự do tự tại, vui vẻ, không vướng bận chuyện cơm ăn áo mặc, có địa vị trong xã hội, sống sung túc cao sang.

– Sinh tháng 7, là người tự chủ rất tốt, cũng rất tài hoa, có khí chất bất phàm, may mắn được hưởng lộc tổ tiên, được gia đình giúp đỡ rất nhiều.

– Sinh tháng 8, có sức khỏe tốt, phúc khí lớn, cuộc đời bình yên, ít sóng gió bão bùng.

– Sinh tháng 9, siêng năng, chăm chỉ giỏi giang, thông minh xuất chúng, dũng cảm gan dạ, dám nghĩ dám làm. Con đường sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi, may mắn được quý nhân nâng đỡ, vạn sự như ý.

Trên đây là những chia sẻ giúp giải đáp thắc mắc người sinh năm 1973 mệnh gì tuổi con gì, xây nhà hướng nào hợp nhất. Tuy nhiên, các thông tin trên chỉ dừng lại ở yếu tố tham khảo. Tuổi Quý Sửu sẽ còn gặp nhiều chông gai, thử thách trên đường đời cũng như sự nghiệp, nhưng chỉ cần bạn tin tưởng cũng như không ngừng nỗ lực thì những thành tựu phía trước chắc chắn sẽ nằm trong tay bạn.