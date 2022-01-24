Sinh năm 1963 mệnh gì tuổi gì? Vận mệnh người sinh năm 1963 ra sao?

Người sinh năm 1963 cầm tinh con Mèo, thuộc con giáp thứ 4 trong 12 con giáp, có năm sinh dương lịch là từ 25/01/1963 đến 12/02/1964, năm sinh âm lịch là Quý Mão.

Cả nam và nữ sinh năm 1963 thuộc mệnh Kim, nạp âm là Kim Bạch Kim có nghĩa là Kim mạ vàng, hay còn gọi là vàng pha bạc.

Người sinh năm 1963 cầm tinh con Mèo, thuộc con giáp thứ 4 trong 12 con giáp, có năm sinh dương lịch là từ 25/01/1963 đến 12/02/1964

1.3. Người sinh năm 1963 thuộc cung gì?

Nam và nữ sinh năm 1963 sẽ thuộc các cung sau đây:

+ Nam cung Khảm Thủy thuộc Đông tứ mệnh

+ Nữ cung Cấn Thổ thuộc Tây tứ mệnh

II. Tính cách người sinh năm 1963

Nam và nữ sinh năm 1963 tuổi Quý Mão, tức tuổi con Mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng Thành Thỏi.

Những người sinh năm 1963 (Quý Mão) thường có đời sống cô độc, ít hòa hợp với người thân, họ có vẻ mặt lạnh lùng ít nói, tác phong quả quyết dứt điểm và rất cứng rắn, bản lĩnh.

Trong công việc và đời sống, người tuổi Quý Mão 1963 họ thường xử lý dứt khoát mọi tình huống, không ngại đương đầu trước những khó khăn và thử thách, quyết định thiên về lý trí hơn tình cảm. Trong cuộc sống thường ngày, người Quý Mão có khí Kim lạnh lùng, tâm lý của họ ít hợp người thân, sống khá cô đơn.

Nhóm người tuổi Quý Mão mệnh Kim Bạch Kim đã tỏ ra bướng bỉnh từ lúc còn rất nhỏ, khó uốn nắn và dạy dỗ, thường mất nhiều công sức của gia đình, thầy cô. Khi lớn lên, họ thay đổi tính cách nhiều hơn, sống nội tâm, ít nói và bộc bạch cá tính, sự cương nghị, quyết đoán và mạnh mẽ chỉ được thể hiện khi quyết định các vấn đề quan trọng trong công việc, gia đình.

Những người sinh năm 1963 (Quý Mão) thường có đời sống cô độc, ít hòa hợp với người thân, họ có vẻ mặt lạnh lùng ít nói, tác phong quả quyết dứt điểm và rất cứng rắn, bản lĩnh

Trong ngũ hành, Kim chỉ nghĩa khí nên người tuổi Quý Mão thường được hội tụ cao độ và thuần khiết về Kim chất, họ coi trọng sự công bằng, lý lẽ, sống có nghĩa khí, công tâm.

Xét về mặt tử vi, người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 thuộc mệnh Kim Bạch Kim là những người trung thành. Họ trung thành trên mọi cương vị làm việc, có trách nhiệm, trọng uy tín trong cuộc sống và thương trường, đã hứa là sẽ cố gắng làm việc, thực hiện bằng mọi giá để đạt được kết quả mong đợi

Người mệnh này có sở thích suy nghĩ, có sức tập trung cao độ khi giải quyết các vấn đề công việc. Khi họ suy nghĩ, làm việc, nghiên cứu thường ít bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh và những thứ quanh mình, họ làm việc trầm tư, mọi hoạt động của họ lúc này hướng cả vào vấn đề cần giải quyết, giống như một con lạc đà khi nhịn khát mấy ngày thì nó uống nước quên cả mối đe dọa xung quanh.

Họ cũng là nhóm người có hệ ý thức cao về bản thân, cái tôi cá nhân lớn, cao thượng hơn người, giàu chí tiến thủ, đam mê công việc, mê kiến tiền, phấn đấu vì công danh sự nghiệp.

III. Tuổi Quý Mão 1963 hợp tuổi gì, mệnh gì?

3.1 Nam sinh năm 1963 hợp tuổi nào, mệnh gì?

Khi có sự kết hợp với các tuổi và mệnh hợp sẽ mang tới nhiều may mắn, thuận lợi và thành công trong cuộc sống lẫn công việc. Theo đó, Nam sinh năm 1963 sẽ hợp với mệnh và tuổi sau:

Trong hợp tác kinh doanh làm ăn: Quý Mão, Ất Tỵ và Kỷ Dậu

Trong lựa chọn cưới vợ: Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Hợi, Tân Sửu

Tuổi kỵ: Nhâm Tý và Canh Tý

Nam sinh năm 1963 thuộc mệnh Kim nên sẽ hợp với mệnh Thủy và Thổ. Ngược lại sẽ tương khắc với mệnh Mộc và Hỏa.

3.2 Nữ sinh năm 1963 hợp tuổi nào, mệnh gì?

Tương tự như độ tuổi của Nam sinh năm 1963, nữ sinh năm này trong cuộc sống, làm ăn hay kinh doanh khi có sự kết hợp với tuổi hợp sẽ mang lại may mắn, thành công.

Trong hợp tác kinh doanh làm ăn: Quý Mão đồng tuổi, Ất Tỵ, Đinh Mùi

Lựa chọn tuổi cưới chồng: Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Hợi và Tân Sửu

Tuổi kỵ: Nhâm Tý và Canh Tý

Nữ sinh năm 1963 thuộc mệnh Kim nên sẽ hợp với mệnh Thổ và mệnh Thủy. Tương khắc với mệnh Hỏa và Mộc.

Nữ sinh năm 1963 thuộc mệnh Kim nên sẽ hợp với mệnh Thổ và mệnh Thủy. Tương khắc với mệnh Hỏa và Mộc

3.3 Các tuổi tam hợp với tuổi Quý Mão

Tuổi Quý Mão sẽ hợp với tuổi Hợi, Mùi. Đây là bộ ba tam hợp khi kết hợp với nhau sẽ mang lại may mắn và thành công.

+ Sự kết hợp của người tuổi Hợi và tuổi Mão: sẽ tạo thành mối quan hệ hài hòa, rộng lượng và tốt đẹp vị họ chỉ thường nhìn vào những điểm tốt của người khác. Hai tuổi này thường dễ dàng bỏ qua được lỗi lầm của nhau và cùng sống chan hòa cùng nhau.

Trên phương diện làm ăn, người tuổi Hợi sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, còn người tuổi Mão ở tuyến hậu phương. Họ tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhau để cùng sáng kiến nên những giá trị tốt đẹp để phát triển.

+ Trong phương diện tình cảm, khi là hai người yêu nhau, Mão và Hợi sẽ là một cặp trời sinh. Ngôi nhà chung của họ sẽ đầy ắp tiếng cười và không khí ấm cúng. Hợi thuộc hành Thủy, Mão thuộc hành Mộc. Thủy sinh Mộc, người này sẽ hỗ trợ người kia. Trong trường hợp này, người tuổi Hợi sẽ hỗ trợ cho người tuổi Mão.

Sự kết hợp của người tuổi Mùi và tuổi Mão sẽ tạo thành mối quan hệ thân thiết, có sự quan tâm

+ Sự kết hợp của người tuổi Mùi và tuổi Mão: sẽ tạo thành mối quan hệ thân thiết, có sự quan tâm, chăm sóc cùng những lời động viên, khuyến khích lẫn nhau. Nhờ đó, mối quan hệ người tuổi Mùi và tuổi Mão là động lực khiến họ luôn nỗ lực phát huy hết khả năng của mình.

+ Trong quan hệ tình cảm, khi kết hợp tuổi Mùi và tuổi Mão, cả 2 sẽ làm việc rất hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu, xây dựng được gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Mão có khả năng xoa dịu sự buồn chán của Mùi bằng cách tiếp thêm nhiệt tình và lòng tự tin cho tuổi Mùi.

+ Mùi thuộc hành Thổ, Mão thuộc hành Mộc. Mộc kiểm soát Thổ. Vì vậy, Mão sẽ làm phát huy hết những phẩm chất và khả năng tốt nhất của Mùi. Mặc dù bị kiểm soát, nhưng nó thật sự nhẹ nhàng, thể hiện dưới sự khôn ngoan, khéo léo điều khiển từ phía sau của Mão.

3.4 Những tuổi tứ hành xung với tuổi Quý Mão

Nhóm tuổi tứ hành xung với tuổi Quý Mão bao gồm: Tý – Ngọ – Mão – Dậu. Trong đó, tuổi Mão và Dậu chống đối nhau mạnh, còn Mão với Tý và Ngọ chỉ xung nhau chứ không khắc mạnh.

Đây là nhóm tuổi mà người tuổi Quý Mão cần lưu ý cần tránh trong làm ăn, chọn vợ chồng để tránh được những điều xấu, không hay.

IV. Phong thủy người sinh năm 1963 tuổi Quý Mão

4.1 Người sinh tuổi Quý Mão 1963 hợp với hướng nào?

Nam và nữ Tuổi Quý Mão 1963 phù hợp với những hướng tốt sau đây:

Nam sinh năm 1963 thuộc Đông tứ mệnh nên hướng tốt là:

+ Hướng Đông Nam: Thuận lợi trong việc làm ăn, buôn bán, kinh doanh

+ Hướng Nam: Gia đình yên ổn, hạnh phúc, con đường công danh sự nghiệp thăng tiến nhanh

+ Hướng Đông: Gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, được quý nhân phù hộ nên có được sức khỏe tốt, vượt qua được mọi bệnh tật.

+ Hướng Bắc: Cuộc sống thuận buồm xuôi gió, được nhiều người giúp đỡ.

Nữ sinh năm 1963 thuộc Tây tứ mệnh nên hướng tốt là:

+ Hướng Đông Bắc: Củng cố sức mạnh tinh thần, tiến bộ của bản thân.

+ Hướng Tây Bắc: Nâng cao sức khỏe, sống thọ.

+ Hướng Tây: Có được những mối quan hệ tốt đẹp trong tình yêu và gia đình.

+ Hướng Tây Nam: Thuận lợi trong việc làm ăn, kinh doanh và buôn bán.

Nam sinh năm 1963 thuộc Đông tứ mệnh nên hướng tốt là hướng Đông Nam: Thuận lợi trong việc làm ăn, buôn bán, kinh doanh

4.2 Tuổi Quý Mão 1963 hợp màu gì?

Để trả lời câu hỏi người Sinh năm 1963 hợp màu gì? sẽ cần phải dựa vào mối quan hệ tương sinh và tương khắc trong ngũ hành phong thủy. Sinh năm 1963 thuộc mệnh Kim nên sẽ hợp với các màu sau đây:

+ Màu bản mệnh: Màu xám, trắng, ghi thuộc mệnh Kim

+ Màu tương sinh: Màu vàng sậm, nâu đất thuộc mệnh Thổ

+ Trong đó, màu kiêng kỵ không hợp là màu đỏ, cam, hồng, tím

4.3 Tuổi Quý Mão sinh năm 1963 hợp với cây gì?

Lựa chọn cây cảnh phong thủy phù hợp với tuổi và mệnh sẽ giúp hút tài lộc, cân bằng âm dương, gia đình luôn có được vượng khí tốt. Tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nên khi chọn cây xanh có thể chọn các loài cây có màu thuộc mệnh Kim và mệnh Thổ. Bạn có thể chọn một số cây như: Cây lan ý, cây bạch mã, cây lan chi, cây lưỡi hổ, cây trầu bà vàng, cây xương rồng nhện, cây dây nhện, cây sen đá nâu…

4.4 Tuổi Quý Mão sinh năm 1963 hợp với những hình xăm gì?

Nghệ thuật xăm hình hiện nay là một trào lưu thịnh hành, được coi là một cách thể hiện cá tính ấn tượng đối với nhiều người. Nếu bạn tuổi Quý Mão thì nên lựa chọn các hình xăm có màu sắc và chủ đề có liên quan tới mệnh Kim và mệnh Thổ. Bạn có thể cân nhắc một số hình như: Kim tự tháp, hoa hướng dương, thánh giá, mỏ neo, hổ, cá chép, rồng…vv

4.5 Người sinh năm 1963 hợp với những số nào?

Nam và nữ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ hợp với các số sau:

+ Nam hợp với các số 1, 6, 7

+ Nữ hợp với các số 2, 5, 8, 9

4.6 Chọn ngày tốt khai trương cho tuổi Quý Mão:

Trong năm 2022 tuổi Quý Mão sẽ nên chọn các ngày tốt Dương lịch sau để khai trương:

+ Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 101, 12/1, 22/1,

+ Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 4/1, 9/1, 15/1, 24/1.

+ Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 13/2, 24/2.

+ Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 1/3, 3/3, 15/3, 25/3.

+ Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 10/4, 24/4.

+ Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 3/5, 8/5, 27/5.

+ Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 5/6, 13/6, 26/6.

+ Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 1/7, 3/7, 12/7, 25/7.

+ Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 10/8, 15/8, 25/8.

+ Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 3/9, 12/9, 24/9, 27/9.

+ Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 4/10, 15/10, 26/10.

+ Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 6/11, 7/11, 23/11, 28/11.

V. Tử vi nam, nữ 1963 trong năm 2022

+ Tử vi nam 1963 trong năm 2022

Trong năm nay tuổi Quý Mão nên an phận thủ thường, không nên liều lĩnh trong sự nghiệp. Vận thế của bản mệnh ở mức ổn định, có một khoản dành dụm và không cần phải suy nghĩ nhiều.

Về gia đạo, tuổi Quý Mão nam mạng trong năm nay sẽ yên vui, thuận hòa. Nên dành nhiều thời gian để chăm lo cho con cái. Đồng thời, cần phải thay đổi một số thói quen không tốt cho sức khỏe, ăn nhiều thực phẩm nhiều dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Trong năm nay tuổi Quý Mão nên an phận thủ thường, không nên liều lĩnh trong sự nghiệp

+ Tử vi nữ 1963 trong năm 2022

Xem tử vi nữ 1963 cho thấy, sẽ là một năm khá phẳng lặng đối với nữ mạng Quý Mão. Tốt hơn hết là an phận để giữ gìn sức khỏe, không nên mạo hiểm làm ăn, chỉ làm công việc ổn định và sinh sống hạnh phúc bên con cháu.

Trong năm nay, nữ tuổi Quý Mão sẽ được sống hạnh phúc hòa thuận và vui vẻ bên người thân, các thành viên gia đình.

Về mặt sức khỏe, nữ 1963 có thể sẽ suy giảm sức khỏe, hung tinh chiếu mệnh nên có thể gặp một số bệnh nhẹ, bệnh cũ tái phát. Do đó cần dành nhiều sự quan tâm tới sức khỏe hơn.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ người sinh năm 1963 mệnh gì trên đây sẽ giúp bạn có những thông tin hữu ích. Dựa theo này để có những lựa chọn tốt nhất trong cuộc sống, công việc để có được sức khỏe và hạnh phúc.