Bạn có biết người sinh năm 1999 mệnh gì, hợp tuổi nào trong phong thủy? 

Theo quan niệm dân gian, người ta luôn đề cao vai trò của tuổi tác, nhất là 12 con giáp trong cuộc sống thường ngày. Việc tin và làm theo theo phong thủy đôi khi cũng là nét văn hóa của rất nhiều người, nhiều vùng miền nhằm tránh đi những điều xui rủi, tạo thêm cơ hội hướng đến nhiều điều may mắn, tốt đẹp trong tương lai. Mỗi tuổi đều có những lưu ý khác nhau về số mệnh, tuổi tương hợp hay cách chọn màu sắc, chọn hướng nhà sao cho tốt nhất.

Người sinh năm 1999 mệnh gì , hợp tuổi nào, lựa chọn màu sắc ra sao cho phù hợp là những câu hỏi được các bạn trẻ rất quan tâm nhất hiện nay. Hãy cùng tìm hiểu và giải mã tất cả những bí mật về số mệnh, công danh, sự nghiệp qua bài viết sau đây.

Vậy người sinh năm sinh 1999 tuổi gì? Câu trả lời là năm Kỷ Mão, tuổi con Mèo. Đây là những người có ngày sinh dương lịch từ 16/02/1999 đến 04/02/2000. Thiên can là Kỷ, tương hợp với Giáp, tương hình cùng Quý, Ất. Xét về Địa chi Mão tam hợp với Hợi – Mão – Mùi. Tứ hành xung cùng Tý – Ngọ – Mão – Dậu.

Sinh năm sinh 1999 năm Kỷ Mão, tuổi con Mèo là những người có ngày sinh dương lịch từ 16/02/1999 đến 04/02/2000

Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 mệnh gì?

Những người sinh năm 1999 thuộc mệnh Thổ . Người sinh năm 1999 mang mệnh Thổ cùng nạp âm Thành Đầu Thổ. Hình ảnh “Thổ” ở đây biểu trưng cho đất thành trì bảo vệ biên cương, bờ cõi tránh các tác động từ bên ngoài.

Mang trong mình những đặc tính của hành Thổ, lại còn là vùng đất thành trì vững chắc nên tính khí của người tuổi Kỷ Mão rất ổn định, ít thay đổi thất thường. Tuy nhiên, nếu không biết tiết chế, họ sẽ sớm trở thành người bảo thủ, cứng đầu. Người sinh năm 1999 mệnh Thổ sẽ tương sinh với những người mệnh Kim, Hỏa và tương khắc với mệnh mộc và Thủy.

Người sinh năm 1999 mệnh Thổ sẽ tương sinh với những người mệnh Kim, Hỏa và tương khắc với mệnh mộc và Thủy

Tính cách của người sinh năm 1999 Kỷ Mão

3.1 Tính cách của nữ Kỷ Mão 1999

Như đã nói, đặc tính của hành Thổ vốn ổn định và trầm lắng. Vì thế, người nữ tuổi này cũng có lối suy nghĩ rất hiên ngang và vững vàng. Khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống, họ luôn tự nhắc nhở bản thân phải không ngừng nỗ lực và mạnh mẽ hơn. Tự tin vào khả năng vốn có cũng là một trong những ưu điểm nổi bật trong tính cách của nữ Kỷ Mão sinh năm 1999.

Cũng chính tính cách ổn định và kiên trì nên những tâm tư trong lòng nữ tuổi Kỷ Mão 1999 cũng ít chịu chia sẻ cho ai. Họ thường là một người lắng nghe tốt chuyện của mọi người nhưng lại không chọn bày tỏ lòng mình với mối quan hệ xung quanh.

3.2 Tính cách của nam Kỷ Mão 1999

Việc giải đáp 1999 mệnh gì, hợp tuổi nào,... từ những thông tin phía trên cũng đã mang đến một số gợi ý nổi bật đặc trưng của tính cách nam giới tuổi này. Vững chắc, kiên cường là đặc điểm nổi bật nhất của nam tuổi Kỷ Mão. Vì thế, áp lực trở thành trụ cột của người yêu, người thân, bạn bè… luôn là điều mà người sinh năm 1999 phải đối diện ở bất kì giai đoạn nào trong cuộc sống.

Xét theo Can-Chi thì những người tuổi Mão nên kết hợp cùng người tuổi Tuất để tạo ra cặp địa chi nhị hợp

Họ luôn đắn đo về những thành tựu mà mình tạo ra đã đủ lớn hay chưa? Hành động của mình liệu có tốt cho tương lai và cuộc sống sau này hay không?... Sự mưu cầu ổn định của đặc tính “Thổ” khiến nam giới tuổi này phải lo toan nhiều thứ và luôn nhắc nhở bản thân phải kiên cường, bản lĩnh hơn trong cuộc sống.

Bản tính hành Thổ vốn không thích thảo mai. Mặc dù vậy, nam giới tuổi này mang cung Khảm nên tùy vào trường hợp mà họ sẽ linh động khen chê có ẩn ý. Nếu không biết tiết chế, sẽ dễ phật ý người đối diện cũng như ảnh hưởng đến nhiều mối quan hệ trong công việc và cuộc sống.

Người sinh năm 1999 hợp tuổi nào?

Việc xem xét tuổi hợp khắc là vấn đề rất được quan tâm trong số các yếu tố liên quan đến vận mệnh. Nhiều người còn cho rằng, chọn lựa tuổi hợp sẽ hạn chế được cản trở xui rủi trong tích cách, từ đó giữ vững hòa khí đôi bên. Cuộc sống và công việc vì thế cũng thuận lợi và hạnh phúc hơn.

Do đó, nếu gặp tuổi xung khắc, bạn cần hóa giải sớm bằng một số lễ nghi để cầu chúc bình an thuận lợi. Xét theo Can-Chi thì những người tuổi Mão nên kết hợp cùng người tuổi Tuất để tạo ra cặp địa chi nhị hợp. Cặp địa chi tam hợp bao gồm Hợi – Mão - Mùi.

Cụ thể hơn:

Nam mạng sinh năm 1999:

Tuổi hợp trong làm ăn: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Giáp Thân.

Tuổi hợp để kết hôn: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Đinh Hợi và Mậu Dần.

Các tuổi kỵ với nam mạng sinh năm 1999: Kỷ Mão, Ất Dậu, Mậu Tý, Tân Mão, Đinh Dậu, Bính Tý và Quý Dậu.

Nữ mạng sinh năm 1999:

Tuổi hợp trong làm ăn: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Giáp Thân.

Tuổi hợp để kết hôn: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Đinh Hợi và Mậu Dần.

Các tuổi kỵ với Nữ mạng sinh năm 1999 là: Kỷ Mão, Ất Dậu, Mậu Tý, Tân Mão, Bính Dậu, Bính Tý và Quý Dậu.

Nữ mạng sinh năm 1999 hợp tuổi trong làm ăn: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Giáp Thân, hợp tuổi hợp để kết hôn: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Đinh Hợi và Mậu Dần

Tuổi Kỷ Mão 1999 với những hướng nào?

Những hướng hợp với tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 gồm:

Đông Nam (Sinh khí): Hút tài lộc, tiền bạc và danh vọng, rất tốt trong kinh doanh làm ăn.

Đông (Thiên Y): Nên chọn hướng này làm hướng phòng ngủ để cải thiện sức khỏe, bệnh tật.

Nam (Diên niên): Nên đặt hướng này là hướng chính vì nó sẽ củng cố và gắn kết tình cảm gia đình.

Bắc (Phục Vị): Nên đặt hướng bàn làm việc tuổi Kỷ Mão 1999 để mang may mắn trong công việc giúp tinh thần sảng khoái, công danh thăng tiến.

Những hướng không tốt người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 nên tránh gồm:

Tây (Họa Hại): Họa thị phi, gặp vận xui.

Tây Bắc (Lục Sát): Tình cảm rạn nứt, gia đình lục đục, thù hận.

Tây Nam (Tuyệt Mệnh): gặp họa chết người, tiền tài bị mất hết, trắng tay

Đông Bắc (Ngũ Quỷ): Công việc lụi bại, tiền tài hao vơi.

Vì mang trong mình bản mệnh Thổ nên người sinh năm Kỷ Mão 1999 sẽ hợp với những con số thuộc mệnh Hỏa và mệnh Thổ, cụ thể là các số 0, 2, 7 và 5

6. Con số nào hợp với tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999?

Mỗi con số tự nhiên có từng ý nghĩa riêng tương ứng với cửu tinh. Vì thế, dựa vào mệnh trong ngũ hành, người ta có thể tìm ra con số may mắn, mang lại điềm lành để đồng hành cùng gia chủ. Xác định số hợp với nam nữ sinh năm 1999 cũng dựa vào quy luật tương sinh đã đề cập để xác định.

Vì mang trong mình bản mệnh Thổ nên người sinh năm Kỷ Mão 1999 sẽ hợp với những con số thuộc mệnh Hỏa và mệnh Thổ, cụ thể là các số 0, 2, 7 và 5.

7. Tuổi Kỷ Mão 1999 hợp với màu sắc gì?

Người tuổi Kỷ Mão 1999 nên chọn cho mình trang phục hay những đồ vật trang trí có màu đỏ hoặc hồng vì đây là những màu thuộc Hỏa sẽ hợp và tương sinh với tuổi., giúp hỗ trợ cuộc sống và công việc thuận lợi, mở rộng hơn. Màu vàng, vàng đất chính là màu bản mệnh của người mệnh Thổ, việc chọn lựa những màu này sẽ mang đến nhiều may mắn cho bạn. Nam nữ sinh năm 1999 không nên chọn màu xanh lục hay xanh lá cây vì đây là những màu kiêng kỵ, có thể dẫn đến xui xẻo, nạn tai.

Nam Kỷ Mão hợp màu gì?

Người Nam Kỷ Mão sinh năm 1999 thuộc cung Khảm Thủy, Đông Tứ Mệnh. Do đó, họ hợp và tương sinh tốt nhất với những màu thuộc hành kim. Đây là những màu sắc mang lại nhiều điều may mắn cho bạn như màu trắng, bạc, kem.

Bên cạnh đó, có thể kể đến những màu tương hợp như màu hành Thủy:đen, xám và xanh nước biển đậm.

Trong thiết kế nội thất, nên dùng những màu sơn tương hợp hoặc tương sinh với bản mệnh. Đây sẽ là những màu mang đến vận may, tài lộc cùng năng lượng tích cực trong cuộc sống. Từ đó, tạo thêm nhiều cơ hội phát triển con đường công danh, sự nghiệp và kể cả cuộc sống.

Cũng có thể lựa chọn màu sắc của trang phục, trang sức hay những đồ vật trang trí theo những màu sắc này. Đây sẽ là những màu sắc chủ đạo và phối hợp hài hòa. Đồng thời, cũng nên sử dụng những con số may mắn như là 1, 6, 7.

Nữ Kỷ Mão hợp màu gì?

Nữ sinh năm 1999 Kỷ Mão thuộc cung Cấn Thổ, Tây Tứ mệnh. Theo đó, sẽ hợp với các màu thuộc hành Hỏa. Những màu sắc tương sinh tốt nhất cho người mệnh Thổ đó là màu đỏ, cam, hồng, tím. Bên cạnh đó, có thể kể đến các màu tương sinh tốt khác như vàng và nâu. Hành Thổ sẽ hỗ trợ giúp cho bạn trong mọi công việc.

Cần tuyệt đối tránh sử dụng những màu thuộc hành Mộc tương khắc như xanh lục. Đối với bất kể cả nam và nữ 1999, đây là màu sắc không những không đem lại những điều tốt đẹp. Mà thậm chí còn khiến cho công việc bị chậm tiến độ, cuộc sống chán chường, gia đình lục đục. Do đó người sinh năm 1999 cần hạn chế sử dụng với những màu không tốt này.

Những màu tương sinh và tương hợp được chọn sẽ mang lại năng lượng tích cực. Cùng với tư duy lạc quan và tinh thần tỉnh táo để gặt hái được nhiều thành công. Những con số đem lại may mắn cho bạn là 2, 5, 8, 9.

Những màu sắc tương sinh tốt nhất cho người mệnh Thổ đó là màu đỏ, cam, hồng, tím

8. Sinh năm 1999 nên mua nhà hướng nào?

Hướng nhà phù hợp với người sinh năm 1999 đó là các hướng Tây Nam, Tây Bắc, hướng Tây, Đông Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam.

Khi muốn mua nhà, các bạn nên chọn mua hướng Tây Nam mang nghĩa là Diên niên hay mọi sự ổn định. Đây là hướng nhà sẽ mang đến cho nữ mạng gia đình hòa thuận, an khang thịnh vượng.

Bên cạnh đó, đây cũng là hướng nhà phù hợp với những người phụ nữ tuổi Kỷ Mão thích cuộc sống an nhàn và bình yên bên gia đình.

Đối với nam mệnh Thổ sinh năm 1999, chọn hướng thích hợp để xây nhà hoặc mua nhà là hướng Nam sẽ mang lại hạnh phúc, gia đình hòa thuận.

9. Vật phẩm hộ mệnh tuổi Kỷ Mão 1999

Với những ai có niềm tin vào tâm linh, chọn lựa vật phẩm phong thủy không còn xa lạ . Đồ phong thủy có thể là vật để bàn, vật trang trí… Theo đó, phụ kiện thời trang phong thủy trở thành xu hướng đặc biệt được quan tâm.

Chọn lựa vật liệu, màu sắc đồ thời trang đẹp mắt hợp bản mệnh… sẽ là lời cầu chúc may mắn với chúng ta trong mọi phút giây.

Sau đây là những loại đá phong thủy hợp bản mệnh Kỷ Mão 1999:

Thạch Anh tóc đỏ:

Trong các vật liệu phong thủy, Thạch Anh vốn là loại đá rất phổ biến và được xem là loại đá có thể hấp thụ tà khí nhằm cầu chúc sức khỏe và may mắn. Từ xa xưa, đây là loại đá được sử dụng để đả thông khí huyết, mang đến sự thư thái cho cơ thể và tâm hồn người sử dụng.

Sapphire hồng:

Trong chế tác phụ kiện, Sapphire là vật liệu quen thuộc có đặc tính sáng bóng rất đẹp mắt và tạo được sự thu hút khi chúng khúc xạ ánh sáng. Đá sapphire thường được sử dụng để khai mở tâm trí nhằm mang đến cảm giác lạc quan và phấn chấn cho người mang.

Ruby đỏ: Được biết đến là loại đá biểu trưng cho quyền lực và sự thu hút, Ruby đỏ thường được chủ nhân mang theo bên mình với mong muốn cuộc sống thêm thịnh vượng và may mắn hơn.

10. Nam nữ tuổi 1999 hợp số nào?

Chữ số là một yếu tố phong thủy mang đặc trưng của từng mệnh tương ứng với cửu tinh. Dựa theo ngũ hành âm dương, sẽ có một vài con số may mắn phù hợp với 1999 giúp mang lại điềm tốt trong cuộc sống.

Theo đó, người sinh năm 1999 sẽ hợp với các con số riêng của hành Thổ và các con số riêng của hành Hỏa là hành tương sinh với hành Thổ như số 0, số 2, số 5 và số 7.

Bạn có thể dùng những con số phù hợp để lựa chọn số xe, số nhà, số điện thoại, số tầng… Đây sẽ là những con số giúp thu hút được nhiều tài lộc, may mắn và vượng khí.

Hy vọng bài viết trên đã giải đáp cho bạn nhiều thắc mắc xoay quanh việc tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 mệnh gì, hợp tuổi nào, màu sắc gì,… Dù vận mệnh là yếu tố khó đoán nhưng mong rằng mỗi người chúng ta sẽ hiểu rõ hơn và lý giải được nhiều vấn đề xoay quanh cuộc sống của mình nhờ ngũ hành từ những thông tin đã đề cập trong bài viết phía trên.