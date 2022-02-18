Giải đáp tất tần tật về sinh năm 2002 hợp tuổi gì, mệnh gì cung gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu lấy vợ/chồng với tuổi nào được hạnh phúc, kết hợp làm ăn với đối tác tuổi nào được thành công mỹ mãn? Chúng ta cần nắm chi tiết những thông tin liên quan đến tuổi này.

Người tuổi Nhâm Ngọ 2002 Nam, Nữ mạng hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu hôn nhân ? Sau đây là giải đáp chi tiết.

Người sinh vào năm 2002 có tuổi Nhâm Ngọ.

Năm sinh dương lịch: Từ 12/02/2002 đến 31/01/2003

Năm sinh âm lịch: Nhâm Ngọ

Mệnh: Mộc - Dương Liễu Mộc - Gỗ cây dương

+ Tương sinh:Hỏa, Thủy

+ Tương khắc: Thổ, Kim

- Thiên can: Nhâm

+ Tương hợp: Đinh

+ Tương hình: Bính, Mậu

- Địa chi: Ngọ

+ Tam hợp: Dần – Ngọ – Tuất

+ Tứ hành xung: Tý – Ngọ – Mão – Dậu

Sinh năm 2002 là tuổi con Ngựa, năm sinh dương lịch: Từ 12/02/2002 đến 31/01/2003, năm sinh âm lịch: Nhâm Ngọ, mệnh: Mộc - Dương Liễu Mộc - Gỗ cây dương

Thu hút nhiều vận may, điều tốt khi gặp gỡ hay hợp tác làm ăn cùng tương sinh. Cuộc sống cũng gặp nhiều may mắn, phát đạt, cải thiện chất lượng cuộc sống hơn về nhiều mặt. Cùng đó là sức khỏe dồi dào, hôn nhân hạnh phúc, gia đình êm ấm.

Thông thường, đối với người tương khắc sẽ ngược lại. Không gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Cuộc sống cũng vướng phải nhiều trở ngại, khó khăn. Suy giảm sức khỏe, sa sút nhiều về mặt tinh thần, tài chính, hôn nhân,…

II. Tính cách của tuổi Nhâm Ngọ – 2002

Ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã để được hòa mình vào thiên nhiên. Do đó, nhìn chung những người tuổi Ngọ rất năng động, nhiệt tình. Họ rất ưa chuộng việc được đến những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Cùng đó là trực giác tốt, sự quyết đoán cao trong công việc, dám làm dám chịu, cũng có thể kinh doanh độc lập. Mặc dù vậy, bởi có tính tình khá nôn nóng, người tuổi Ngọ nếu hợp tác thì khó có thể phát huy được ưu điểm của chính mình. Người này cũng không giỏi xử lý vấn đề nên muốn thành công thì cần có sự giúp đỡ.

Trong xử lý công việc, khi gặp phải thử thách, khó khăn, người tuổi Ngọ không bao giờ sợ hãi, lùi bước.

Nhìn chung, những người tuổi Ngọ rất năng động, nhiệt tình, rất ưa chuộng việc được đến những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống

Ngược lại càng khó khăn họ càng quyết tâm chinh phục mục tiêu hơn. Những người tuổi này có mối quan hệ xã hội rộng rãi nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp và rất được lòng những người xung quanh. Họ nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người trong những lúc khó khăn, gian nan.

Mặc dù vậy, vốn dễ bị thu hút bởi những thứ mới lạ, hấp dẫn khác nên không ít những lần tuổi Ngọ bỏ việc giữa chừng để chạy theo thứ mới mẻ kia.

Cũng bởi yêu thích sự tự do, có khát vọng và ý chí lớn nên những người tuổi Nhâm Ngọ luôn phấn đấu hết mình để đạt được mục tiêu. Họ ghét sự gò bó hay những quy định khuôn khổ, hạn chế sự sáng tạo và tự do của họ.

Đồng thời, đây cũng là những người sống bảo thủ, không mấy khi lắng nghe người khác góp ý và một mực giữ quan điểm cá nhân.

Tuy nhiên, Mệnh Dương Liễu Mộc cũng phần nào rất mềm yếu, dễ lung lay và bị quật ngã trước sóng gió. Nếu không rèn luyện ý chí và nỗ lực sẽ rất dễ bị gục ngã trước những khó khăn trong cuộc sống.

III. Nam nữ sinh năm 2002 hợp với những tuổi nào?

Trong công việc, Nhâm Ngọ sẽ hợp với những tuổi Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Thìn. Trong hôn nhân sẽ hợp với những ai tuổi Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Dần và Canh Thìn.

Cụ thể như sau:

- Nam mạng:

Lựa chọn vợ chồng: Những tuổi hợp với Nhâm Ngọ về đường tình duyên lẫn tài lộc đó là Tuổi Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Dần, Canh Thìn. Khi kết duyên với những tuổi này, cuộc sống của bản mệnh sẽ được đẩy lên mức cao nhất.

Trong làm ăn: Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Thìn

Tuổi kỵ: Nhâm Ngọ đồng tuổi với bạn, Ất Dậu, Mậu Tý, Canh Ngọ, Đinh Dậu, Canh Tý và Bính Tý.

- Nữ mạng:

Lựa chọn vợ chồng:

Để có được cuộc sống trong gia đình hạnh phúc, cuộc đời được lên cao cả về sự nghiệp lẫn công danh, nữ mạng Nhâm Ngọ nên lựa chọn người tuổi Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Dần và Canh Thìn.

Trong làm ăn: Giáp Thân, Bính Tuất và Canh Dần.

Tuổi kỵ: Nhâm Ngọ, Mậu Tý, Giáp Ngọ, Đinh Dậu, Canh Tý và Bính Tý

Để có được cuộc sống trong gia đình hạnh phúc, cuộc đời được lên cao cả về sự nghiệp lẫn công danh, nữ mạng Nhâm Ngọ nên lựa chọn người tuổi Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Dần và Canh Thìn

Người tuổi Nhâm Ngọ sẽ kỵ các tuổi Nhâm Ngọ, Ất Dậu, Mậu Tý, Canh Ngọ, Đinh Dậu, Canh Tý và Bính Tý. Đây là những tuổi không nên chọn để làm ăn bởi sẽ dễ dẫn đến công việc không suôn sẻ, không có nhiều thành công và gặp nhiều bất trắc.

IV. Sinh năm 2002 chọn tuổi nào để làm ăn phát đạt?

Để giúp Nhâm Ngọ 2002 phát triển thuận lợi và nhanh nhất, bạn cần trả lời được câu hỏi 2002 hợp tuổi gì, năm 2002 hợp với tuổi nào trong làm ăn, kinh doanh.

Theo xem xét, tính toán các yếu tố phong thủy, có thể rút ra được một số tuổi hợp với 2002 như sau sắp xếp theo thang điểm 10 từ thấp tới cao:

► 2002 tương hợp với 2002: đánh giá 7 điểm.

► 2002 tương hợp với 2014: đánh giá 7 điểm.

► 2002 tương hợp với 2026: đánh giá 7 điểm.

► 2002 tương hợp với 2027: đánh giá 7 điểm.

► 2002 tương hợp với 1978: đánh giá 7.5 điểm.

► 2002 tương hợp với 1982: đánh giá 8 điểm.

► 2002 tương hợp với 1974: đánh giá 8 điểm.

► 2002 tương hợp với 2005: đánh giá 8 điểm.

► 2002 tương hợp với 1975: đánh giá 8.5 điểm.

V. Lựa chọn tuổi kết hôn cho người sinh năm 2002

Kết hôn cũng là một vấn đề hệ trọng của cả đời người cần được xem xét kỹ lưỡng. Dựa theo các yếu tố như Cung phi, Ngũ hành, Thiên can – Địa chi… chúng ta có thể tìm ra được tuổi hợp với 2002 để tương lai nên duyên vợ chồng như sau:

Tuổi hợp với nam Nhâm Ngọ 2002 (Nam – nữ):

► 2002 tương hợp với 1980: đánh giá 7 điểm.

► 2002 tương hợp với 1982: đánh giá 7 điểm.

► 2002 tương hợp với 1986: đánh giá 7 điểm.

► 2002 tương hợp với 1994: đánh giá 10 điểm.

► 2002 tương hợp với 1995: đánh giá 7 điểm.

► 2002 tương hợp với 2003: đánh giá 8 điểm.

► 2002 tương hợp với 2004: đánh giá 8 điểm.

► 2002 tương hợp với 2010: đánh giá 8 điểm.

► 2002 tương hợp với 2011: đánh giá 8 điểm.

► 2002 tương hợp với 2012: đánh giá 7 điểm.

Lựa chọn tuổi kết hôn cho người sinh năm 2002 dựa theo các yếu tố như Cung phi, Ngũ hành, Thiên can – Địa chi…

Tuổi hợp với nữ Nhâm Ngọ 2002 (Nữ – nam):

► 2002 tương hợp với 1975: đánh giá 9 điểm.

► 2002 tương hợp với 1978: đánh giá 7 điểm.

► 2002 tương hợp với 1981: đánh giá 7 điểm.

► 2002 tương hợp với 1982: đánh giá 8 điểm.

► 2002 tương hợp với 1987: đánh giá 7 điểm.

► 2002 tương hợp với 1991: đánh giá 7 điểm.

► 2002 tương hợp với 2004: đánh giá 7 điểm.

► 2002 tương hợp với 2005: đánh giá 8 điểm.

► 2002 tương hợp với 2008: đánh giá 7 điểm.

► 2002 tương hợp với 2010: đánh giá 8 điểm.

Đây là những tuổi phù hợp để lựa chọn khi kết hôn mang lại nhiều hạnh phúc, ấm êm, thuận buồm xuôi gió, tránh cãi vã. Bạn vẫn có thể chủ động làm lễ cúng cầu bình an cho gia đình mình khi lựa chọn kết hôn cùng người không hợp tuổi.

VI. Những tuổi đại kỵ với tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002

Những tuổi rất đại kỵ với tuổi Nhâm Ngọ đó là tuổi Nhâm Ngọ đồng một tuổi với bạn, Ất Dậu, Mậu Tý, Canh Ngọ, Đinh Dậu, Canh Tý và Bính Tý. Nên tránh những tuổi trên nếu không muốn gặp phải những hậu quả tai hại trong cuộc đời của bạn.

Không nên khai thác hay hùn vốn làm ăn lớn với những tuổi đại kỵ. Cùng đó là trong vấn đề tình duyên, nên âm thầm với nhau, không nên tổ chức to khi gặp phải tuổi đại kỵ. Hơn nữa, khi gặp tuổi kỵ trong gia đình phải cúng sao giải hạn hàng năm.

VII. Những màu sắc hợp với Nhâm Ngọ

Người tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Dương Liễu Mộc nên thường hợp với những màu như xanh lá cây hoặc xanh nõn chuối.

Tương sinh với những tông màu xanh nước biển, đen hay xanh dương. Theo đó, Nhâm Ngọ nên dùng nhiều vật dụng có sắc hợp mệnh hay tương sinh để thu hút được nhiều điều may mắn, mang lại nhiều cơ hội tốt cho công việc cũng như những mối quan hệ xung quanh.

Đồng thời, cần tránh những màu trắng, xám và ghi. Đây là những màu sắc mang đến nhiều điềm xui, vận không may.

Người tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Dương Liễu Mộc nên thường hợp với những màu như xanh lá cây hoặc xanh nõn chuối

VIII. Sinh năm 2002 hợp với số nào?

8.1 Con số may mắn:

Đối với nữ: 2, 5, 8 và 9.

Đối với nam: 6, 7 và 8.

Đây là những con số sẽ mang lại nhiều điều may mắn, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng đi lên nếu xuất hiện trong dãy số điện thoại, số nhà hay biển số xe.

8.2 Con số khắc:

Đối với nữ: 3 và 4.

Đối với nam: 1

Tương tự màu sắc, đây là những con số tiềm ẩn nhiều khó khăn, vận xui đối với người tuổi Nhâm Ngọ. Do đó, nên cần tránh khi mua sim điện thoại, làm biển số xe hay số nhà.

Những con số khắc với nữ: 3 và 4

Con số khắc với nam: 1

Không nên sử dụng những con số khắc vì chúng khiến bạn gặp xui xẻo. Vận hạn cũng không mấy suôn sẻ.

Con số may mắn đối với nữ: 2, 5, 8 và 9, đối với nam: 6, 7 và 8

IX. Những lưu ý trong lựa chọn hướng nhà người tuổi Nhâm Ngọ (2002)

9.1 Hướng nhà tốt cho người sinh năm 2002

Hướng Đông Bắc: Nếu chọn nơi làm việc theo hướng Đông Bắc sẽ giúp công việc thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt. Đây là hướng sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình, cuộc sống đủ đầy và an yên.

Hướng Tây Nam: Đây sẽ là hướng mang đến nhiều điều phú quý, thiên thời địa lợi. Để thu hút nhiều vận may, cơ hội tốt, có thể đặt làm hướng cho phòng khách kết hợp cùng nội thất màu hợp mệnh, hợp tuổi.

Hướng Tây Bắc: mang lại gia đình nguồn sinh khí tốt cùng nhiều vận may, đặc biệt là con cái và nên đặt phòng ngủ theo hướng này.

Hướng Tây: đem đến tình yêu thương, hạnh phúc trong gia đình cũng như sự đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa những người anh chị em.

9.2 Hướng nhà xấu đối với người sinh năm 2002

Hướng Nam: tiềm ẩn nhiều vận xui khi làm ăn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè trong cuộc sống,…

Hướng Đông: khiến gia chủ dễ vướng phải tai tiếng, thị phi, lời đồn không hay,…

Hướng Bắc: làm sức khỏe suy yếu, mang nhiều bệnh tật,…

Hướng Đông Nam: dễ gây thương tích nguy hiểm cho gia chủ cũng như gia đình.

Gia chủ phải hết sức thận trọng khi chọn những hướng kể trên để làm hướng cho cơ sở kinh doanh, văn phòng bởi sẽ dễ mang lại nhiều điều xấu, làm ăn không thuận lợi cũng như khiến sinh khí suy giảm, bệnh tật nhiều hơn,…

X. Tổng quan vận mệnh sinh năm 2002 tuổi Nhâm Ngọ

Nam giới tuổi Nhâm Ngọ có cuộc đời không được hưởng sung sướng nhưng cũng không quá cực khổ. Vào khoảng thời gian từ năm 30 tuổi trở lên, cuộc sống của họ có phần dễ chịu.

Bên cạnh đó, nam giới tuổi Nhâm Ngọ có nhiều triển vọng về vấn đề tài lộc cũng như về mặt tình cảm con người. Trong độ tuổi này, bạn có thể làm cho cuộc đời có nhiều sôi nổi hơn.

Mặc dù vậy, bạn có cuộc sống bên cạnh thành công cũng gặp vô vàn những thất bại. Nam giới tuổi Nhâm Ngọ có cuộc sống có lúc trầm lặng và lắng xuống ở mức tột cùng, có khi lại sôi nổi và mạnh mẽ.

Về phần hậu vận, cuộc sống nam giới tuổi Nhâm Ngọ có nhiều triển vọng. Tuy không nắm vững được nhiều kết quả tốt đẹp về vấn đề tài lộc ở lứa tuổi nhỏ, nhưng bạn có nhiều triển vọng hơn khi bước vào khoảng 30 tuổi trở lên. Sự nghiệp được vững bền, tuổi thọ trung bình của bạn vào khoảng từ 56 đến 62 tuổi là mức tối đa. Sẽ được tăng tuổi thọ khi chịu khó làm phúc.

Nữ giới tuổi Nhâm Ngọ có cuộc đời được trọn vẹn. Con đường công danh, sự nghiệp cũng như về vấn đề tài lộc của bạn có nhiều cơ hội phát triển. Mang nhiều tâm trạng có phần bi quan khi tuổi còn nhỏ. Nhưng khi bước vào thời trung vận, cuộc sống của bạn có nhiều tốt đẹp, phần tiền bạc và tình cảm có nhiều điều tốt đẹp.

Nam giới tuổi Nhâm Ngọ có cuộc đời không được hưởng sung sướng nhưng cũng không quá cực khổ

Bước vào năm 25 tuổi trở lên, nữ giới tuổi Nhâm Ngọ có sự nghiệp phát triển bền vững. Vào khoảng năm 34 tuổi trở lên, bạn có thể thành công lớn về cả tài lộc cũng như về nghề nghiệp. Về tuổi thọ trung bình, nữ giới tuổi Nhâm Ngọ vào khoảng 57 đến 68 tuổi là mức tối đa.

Tuổi Nhâm Ngọ nếu làm nhiều điều phúc sẽ được tăng tuổi thọ, làm nhiều điều ác sẽ bị giảm tuổi thọ.

Hy vọng với bài viết vừa chia sẻ trên đây, bạn đã giải đáp được những thắc mắc sinh năm 2002 hợp tuổi nào, mệnh gì, những con số hay hướng nhà hợp với người sinh năm 2002. Những yếu tố nên tận dụng và cần tránh để sự nghiệp và công sống được thuận lợi hơn.

Bạn sẽ có được nhiều điều may mắn, thời cơ tốt trong cả công việc lẫn các mối quan hệ trong cuộc sống như hôn nhân, gia đình hay bạn bè,… khi linh động kết hợp những yếu tố tương sinh này.