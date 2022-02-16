Nam nữ sinh năm 1996 Bính Tý hợp tuổi gì?

Người tuổi Bính Tý có tầm nhìn sâu rộng, nhạy bén, có quyền binh và cơ mưu, thuở trẻ bình thường, trung niên thành đạt, về già có hậu, làm việc theo cơ trí, nữ thường nói nhiều. Mối quan hệ của họ với mọi người xung quanh rất tốt. Họ bảo thủ, sống theo kiểu cách truyền thống, không ngại khó khăn, trở ngại. Mặc dù vậy, họ đa phần đều khôn ngoan, biết cách tính toán, sắc sảo.

Mệnh: Thủy - Giảm Hạ Thủy - Nước cuối nguồn

+ Tương sinh: Mộc, Kim

+ Tương khắc: Hỏa, Thổ

- Thiên can: Bính

+ Tương hợp: Tân

+ Tương hình: Canh, Nhâm

- Địa chi: Tý

+ Tam hợp: Thân – Tý – Thìn

+ Tứ hành xung: Tý – Ngọ – Mão – Dậu

Sinh năm 1996 là tuổi con Chuột, năm sinh dương lịch: Từ 19/02/1996 đến 06/02/1997, năm sinh âm lịch: Bính Tý, mệnh: Thủy - Giảm Hạ Thủy - Nước cuối nguồn

II. Một số thông tin cơ bản về Nam, nữ tuổi Bính Tý 1996

Căn cứ vào tháng sinh Âm lịch của tuổi Bính Tý nam mạng có thể giúp bản mệnh nhìn rõ hơn chuyện tình cảm trên đường tình yêu của mình có được vẹn toàn, viên mãn không.

Nam mạng tuổi Bính Tý sinh vào các tháng 2, 3, 4, 8 và tháng 9 Âm lịch, có đường tình duyên gặp nhiều trở ngại hơn những người khác sinh vào các tháng khác. Có thể sẽ phải trải qua nhiều lần thay đổi trong lương duyên và có nhiều vợ.

Với nam mạng Bính Tý sinh vào những tháng như tháng 1 hoặc tháng 7. Cuộc đời sẽ có đường tình duyên bất định, những mối tình thường khó thành.

Nam mạng Bính Tý sinh vào tháng 5, 6, 10, 11 và tháng 12 Âm lịch có đường tình duyên tốt đẹp hơn, không phải chịu những thay đổi trong lương duyên, yêu người nào là sẽ tiến tới hôn nhân với người đó.

Nữ tuổi Bính Tý thường kết giao rộng rãi, có nhiều bạn bè, tính cách thông minh, lanh lợi, giỏi ăn nói, khá xông xáo, sống phóng khoáng và ưa thử thách

III. Thông tin cơ bản về Nữ tuổi Bính Tý 1996

Nữ tuổi Bính Tý thường kết giao rộng rãi, có nhiều bạn bè, tính cách thông minh, lanh lợi, giỏi ăn nói. Bính Tý khá xông xáo, sống phóng khoáng và ưa thử thách.

Cả công việc lẫn tình duyên của họ đều hay gặp nhiều may mắn. Nữ Bính Tý gặp không ít gian nan trong sự nghiệp. Tuy nhiên họ sẽ có một khoảng thời gian cực kỳ phát triển chói lọi. Sau kết hôn tình cảm gia đình thuận lợi, nhiều niềm vui.

Khi bước sang tuổi trung niên, họ sẽ có rất nhiều vận may về tài lộc, công danh phát triển, về già cuộc sống yên bình, nhận được nhiều tình cảm của người xung quanh.

Nam mệnh Tuổi Bính Tý sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn khi Bính Tý nên duyên với Nhâm Ngọ

IV. Tuổi Bính Tý hợp với tuổi nào?

- Nam mệnh:

+ Trong làm ăn: Bính Tý, Tân Tỵ, Ất Dậu, Nhâm Ngọ.

+ Trong chọn vợ chồng: Tân Tỵ, Bính Tý, Nhâm Ngọ, Ất Dậu. Kết hôn với nữ giới Tân Tỵ sẽ tiến triển về công danh. Kết hôn với Bính Tý thì sẽ thành công về tiền tài, vợ chồng hòa thuận. Gặt hái được nhiều thành công lớn khi Bính Tý nên duyên với Nhâm Ngọ. Còn khi kết hôn với nữ giới Ất Dậu thì sẽ tốt đẹp trong mọi lĩnh vực.

+ Tuổi kỵ: Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Mùi, Quý Mùi.

- Nữ mệnh:

+ Lựa chọn vợ chồng: Bính Tý đồng tuổi, Nhâm Ngọ, Tân Tỵ, Ất Hợi, Quý Dậu, Ất Dậu.

+ Trong làm ăn: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Bính Tý cùng tuổi.

+ Tuổi kỵ: Kỷ Mão, Tân Mão, Đinh Sửu, Tân Mùi, Quý Mùi.

V. Tuổi làm ăn hợp tuổi Bính Tý sinh năm 1996

– Những người có mệnh Kim (gồm các tuổi Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Sửu , Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi) khi kết hợp làm ăn với tuổi Bính Tý sẽ dễ dàng và có nhiều lợi lộc.

– Chọn những người có mệnh Thủy (gồm các tuổi Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu). Khi kết hợp làm ăn với những người tuổi này thì tuổi 1996 sẽ có công việc bình hòa, công việc làm ăn thuận lợi, có lợi cùng hưởng, có họa cùng chịu.

– Những người có mệnh Mộc, tuy người tuổi Bính Tý 1996 hợp làm ăn với tuổi này. Tuy nhiên, để thuận buồm xuôi gió nhất, người tuổi Bính Tý nên làm trợ lý hay cấp dưới những người mệnh Mộc.

– Chọn những người có mệnh Hỏa ( gồm các tuổi Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất, Ất Hợi) mang lại nhiều cơ hội thăng tiến cho những người tuổi Bính Tý.

Đồng thời, để tránh công việc làm ăn thua thiệt, gặp nhiều gian nan, trắc trở, người tuổi Bính Tý nên tránh chọn hợp tác với những người mệnh Thổ ( gồm các tuổi Bình Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi).

Những người có mệnh Kim (gồm các tuổi Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Sửu , Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi) khi kết hợp làm ăn với tuổi Bính Tý sẽ dễ dàng và có nhiều lợi lộc

VI. Tuổi Bính Tý hợp với tuổi nào trong tình yêu hôn nhân?

Chọn tuổi kết hôn cho nữ tuổi Bính Tý:

- Nam tuổi Bính tý kết hôn với nữ tuổi Bính tý (Hai vợ chồng bằng tuổi nhau):

Kết hôn ở hai tuổi này sẽ rất tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Đây là số vợ chồng làm ăn thường gặp cảnh tốn hao. Làm ăn dễ dàng sau một số lần thành bại. Vợ chồng hòa hợp tính cách, tài sản hay luân chuyển, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

- Nam tuổi Ất hợi kết hôn với nữ tuổi Bính tý (Nam hơn nữ 1 tuổi):

Kết hôn ở hai tuổi này thường không tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Theo đó, vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian. Bên cạnh đó, vợ chồng có tính cách không được hòa hợp, nên cần kiên nhẫn, chịu khó làm ăn mới được ấm no.

- Nam tuổi Giáp tuất kết hôn với nữ tuổi Bính tý (Nam hơn nữ 2 tuổi):

Kết hôn với hai tuổi này khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Số vợ chồng danh giá. Càng tốt hơn nếu vợ chồng có thêm chức phận. Mọi việc đều hanh thông và suôn sẻ. Tuy rằng vợ chồng không được hòa hợp nhưng vẫn có cuộc sống ấm êm nếu nhẫn nhịn sống.

Nam tuổi Ất hợi kết hôn với nữ tuổi Bính tý (Nam hơn nữ 1 tuổi)vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian

- Nam tuổi Quý Dậu kết hôn với nữ tuổi Bính tý (Nam hơn nữ 3 tuổi):

Kết hôn ở những người ở 2 tuổi này với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số có quý nhân phù trợ, nên gặp nhiều may mắn trong tài chính, làm ăn dễ dàng. Mặc dù vậy, vợ chồng không được hòa hợp nhau cho lắm, nên cần sống biết nhường nhịn, kiên nhẫn cùng chung tay xây dựng thì làm ăn sẽ lên.

- Nam tuổi Tân mùi kết hôn với nữ tuổi Bính tý (Nam hơn nữ 5 tuổi):

Kết hôn ở 2 tuổi này khá tốt, có thể gặp số nhất phú Quý. Trong thời gian đầu, vợ chồng phải nhiều phen chịu cảnh thành bại. Qua năm hạn mới dễ dàng làm ăn, tính tình vợ chồng không được hợp nhau cho lắm. Cần phải kiên nhẫn trong cuộc sống hôn nhân gia đình để được ấm no.

- Nam tuổi Canh Ngọ kết hôn với nữ tuổi Bính Tý (Nam hơn Nữ 6 tuổi):

Kết hôn ở những người tuổi này sẽ không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Là số làm ăn không được thuận lợi, trong một thời gian dài phải chịu cảnh nghèo túng. Nếu cả hai biết cố gắng, chăm chỉ làm ăn mới được cuộc sống no ấm. Vợ chồng có tính tình xung khắc, do đó, nên chú ý nhường nhịn nhau để chung sống hòa thuận.

- Nam tuổi Kỷ Tỵ kết hôn với nữ tuổi Bính Tý (Nam hơn Nữ 7 tuổi):

Kết hôn ở vợ chồng tuổi này sẽ gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Vợ chồng tương đối hòa hợp, có thể chung sống thuận hòa.

Nam tuổi Mậu Thìn kết hôn với Nữ tuổi Bính Tý (Nam hơn Nữ 8 tuổi) hai vợ chồng tuổi này ở với nhau sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo, được nhiều người quý mến, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống và công việc làm ăn

- Nam tuổi Mậu Thìn kết hôn với Nữ tuổi Bính Tý (Nam hơn Nữ 8 tuổi):

Kết hôn ở hai vợ chồng tuổi này ở với nhau sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo. Sẽ được nhiều người quý mến, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống và công việc làm ăn. Mặc dù vậy, tính tình có phần không được hòa hợp cho lắm. Để gia đạo yên ấm, nên nhường nhịn và chăm chỉ làm ăn.

VII. Chọn tuổi kết hôn cho nam tuổi Bính Tý

– Nam tuổi Bính tý kết hôn với nữ tuổi Bính tý (Hai vợ chồng bằng tuổi nhau):

Gặp số Nhất Phú Quý khi hai tuổi này kết hôn với nhau tốt. Đây là số vợ chồng làm ăn thường gặp cảnh tốn hao, phải trải qua một số lần thành bại rồi lâu sau mới làm ăn dễ dàng.

Về tính tình, vợ chồng có phần hòa hợp, tài sản hay luân chuyển, sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc khi vợ chồng sống chung với nhau.

Nam tuổi Bính tý kết hôn với nữ tuổi Bính tý (Hai vợ chồng bằng tuổi nhau) gặp số Nhất Phú Quý khi hai tuổi này kết hôn với nhau tốt

– Nam tuổi Bính tý kết hôn với nữ tuổi Mậu dần (Nam hơn nữ 2 tuổi):

Gặp số Tứ Đạt Đạo khi hai tuổi này kết hôn với nhau. Đây là số vợ chồng có chút ít quyền tước, cầu lo hay suy tính nhiều công việc đều thông suốt. Vợ chồng có tính tình hòa hợp, chung sống với nhau sẽ hưởng cảnh ấm êm.

– Nam tuổi Bính tý kết hôn với nữ tuổi Canh thìn (Nam hơn nữ 4 tuổi):

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Hai vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, không giữ được tiền bạc. Tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, nếu chịu khó làm ăn cũng được cuộc sống ấm no.

– Nam tuổi Bính tý kết hôn với nữ tuổi Tân tỵ (Nam hơn nữ 5 tuổi):

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Được hưởng phước giàu sang, còn thiểu phước thì khá giả, cuộc sống yên ả. Hai vợ chồng hòa hợp, sống chung với nhau hưởng cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.

– Nam tuổi Bính tý kết hôn với nữ tuổi Nhâm ngọ (Nam hơn nữ 6 tuổi):

Gặp số nhất Phú Quý khi hai tuổi này kết hôn với nhau. Phải trải qua nhiều thành bại vợ chồng mới có công việc làm ăn tốt. Vợ chồng có tính tình xung khắc, tâm ý bất đồng, nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt.

Nam tuổi Bính tý kết hôn với nữ tuổi Nhâm ngọ (Nam hơn nữ 6 tuổi) vợ chồng có tính tình xung khắc, tâm ý bất đồng, nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt

– Nam tuổi Bính tý kết hôn với nữ tuổi Giáp thân (Nam hơn nữ 8 tuổi):

Số Tứ Đạt Đạo khi 2 tuổi này kết hôn. Đây là số có quý nhân phù trợ, vợ chồng làm ăn gặp nhiều thuận lợi. Hòa hợp trong tính cách, sống chung với nhau hưởng cuộc sống ấm no.

– Nam tuổi Bính tý kết hôn với nữ tuổi Ất dậu (Nam hơn nữ 9 tuổi):

Gặp số Tam Vinh Hiển khi hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt. Số vợ chồng có danh giá hoặc nếu có thêm chức phận thì càng tốt. Vợ chồng có tính cách hòa hợp, khi chung sống sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.

VIII. Tuổi Bính Tý hợp với màu gì?

Những người sinh năm 1996 hợp nhất với màu đen là màu tượng trưng của hành Thủy. Bên cạnh đó, họ còn hợp với màu trắng vì đây là màu bản mệnh của hành Kim màu theo Ngũ hành tương sinh thì Kim sinh Thủy.

Đồ vật có màu vàng hoặc màu vàng đất là những màu tượng trưng của hành Thổ mà Thổ khắc Thủy. Theo Ngũ hành tương khắc thì những người mệnh Thủy không nên chọn những màu này.

IX. Tuổi Bính Tý hợp với số nào?

Người ta hay chọn số hợp với mệnh của mình khi lựa chọn biển số xe hay số điện thoại,… nhằm cầu gặp được nhiều may mắn và tài lộc. Vậy, những người sinh năm 1996 hợp với số nào?

- Nam mệnh sinh năm 1996 hợp số 1, 3, 4

- Nữ mệnh sinh năm 1996 hợp số 2, 5, 8, 9

X. Những tuổi đại kỵ với tuổi Bính Tý sinh năm 1996

Kết hôn hay hợp tác kinh doanh với người tuổi kỵ sẽ gặp phải nhiều cay đắng, gặp cảnh biệt ly ở giữa cuộc đời. Theo đó, Nữ giới Bính Tý đại kỵ với những người có tuổi Đinh Sửu, Kỷ Mão, Quý Mùi, Tân Mão và Tân Mùi.

Tuổi Bính Tý nam sẽ đại kỵ với những người tuổi Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Mùi, Quý Mùi. Nếu kết hôn với những người này có thể xảy ra nhiều đau buồn. Bính Tý mà kết hôn với tuổi Đinh Sửu sẽ sinh cảnh ly biệt.

Trên đây là chia sẻ thông tin về nam nữ sinh năm 1996 hợp với tuổi nào và những chi tiết về tuổi này. Hy vọng bài viết này trên sẽ giúp ích cho bạn.